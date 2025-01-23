https://ria.ru/20250123/belorussiya-1995120095.html

Глава ЦИК Белоруссии назвал резолюцию ЕП вмешательством в суверенитет

Глава ЦИК Белоруссии назвал резолюцию ЕП вмешательством в суверенитет - РИА Новости, 23.01.2025

Глава ЦИК Белоруссии назвал резолюцию ЕП вмешательством в суверенитет

Глава белорусского ЦИК Игорь Карпенко заявил, что принятая Европарламентом резолюция с призывом не признавать президентские выборы в Белоруссии является прямым... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T13:26:00+03:00

2025-01-23T13:26:00+03:00

2025-01-23T13:46:00+03:00

белоруссия

европарламент

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игорь карпенко

минск

евросоюз

выборы президента белоруссии — 2025

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МИНСК, 23 янв - РИА Новости. Глава белорусского ЦИК Игорь Карпенко заявил, что принятая Европарламентом резолюция с призывом не признавать президентские выборы в Белоруссии является прямым вмешательством в электоральный суверенитет республики.Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января, с 21 января идёт этап досрочного голосования."Безусловно,... не просто давление на Беларусь. Это прямое вмешательство в электоральный суверенитет нашей страны", - сказал Карпенко журналистам после того, как досрочно проголосовал на выборах на одном из участков в Минске.Депутаты Европейского парламента в среду большинством голосов приняли резолюцию по Белоруссии, в которой призвали страны Евросоюза не признавать итоги белорусских президентских выборов, а также продолжать расширять санкции против этой страны.Документ поддержали 567 депутатов, против высказались 25, 66 воздержались.Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения институтами Евросоюза или государствами-членами ЕС.

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белоруссия, европарламент, в мире, игорь карпенко, минск, евросоюз, выборы президента белоруссии — 2025