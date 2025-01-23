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Глава ЦИК Белоруссии назвал резолюцию ЕП вмешательством в суверенитет - РИА Новости, 23.01.2025
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13:26 23.01.2025 (обновлено: 13:46 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/belorussiya-1995120095.html
Глава ЦИК Белоруссии назвал резолюцию ЕП вмешательством в суверенитет
Глава ЦИК Белоруссии назвал резолюцию ЕП вмешательством в суверенитет - РИА Новости, 23.01.2025
Глава ЦИК Белоруссии назвал резолюцию ЕП вмешательством в суверенитет
Глава белорусского ЦИК Игорь Карпенко заявил, что принятая Европарламентом резолюция с призывом не признавать президентские выборы в Белоруссии является прямым... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T13:26:00+03:00
2025-01-23T13:46:00+03:00
белоруссия
европарламент
в мире
игорь карпенко
минск
евросоюз
выборы президента белоруссии — 2025
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МИНСК, 23 янв - РИА Новости. Глава белорусского ЦИК Игорь Карпенко заявил, что принятая Европарламентом резолюция с призывом не признавать президентские выборы в Белоруссии является прямым вмешательством в электоральный суверенитет республики.Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января, с 21 января идёт этап досрочного голосования."Безусловно,... не просто давление на Беларусь. Это прямое вмешательство в электоральный суверенитет нашей страны", - сказал Карпенко журналистам после того, как досрочно проголосовал на выборах на одном из участков в Минске.Депутаты Европейского парламента в среду большинством голосов приняли резолюцию по Белоруссии, в которой призвали страны Евросоюза не признавать итоги белорусских президентских выборов, а также продолжать расширять санкции против этой страны.Документ поддержали 567 депутатов, против высказались 25, 66 воздержались.Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения институтами Евросоюза или государствами-членами ЕС.
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белоруссия, европарламент, в мире, игорь карпенко, минск, евросоюз, выборы президента белоруссии — 2025
Белоруссия, Европарламент, В мире, Игорь Карпенко, Минск, Евросоюз, Выборы президента Белоруссии — 2025
Глава ЦИК Белоруссии назвал резолюцию ЕП вмешательством в суверенитет

Глава ЦИК РБ Карпенко: резолюция ЕП является вмешательством в суверенитет

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМужчина голосует на досрочном голосовании на выборах президента Республики Беларусь на избирательном участке в Минске
Мужчина голосует на досрочном голосовании на выборах президента Республики Беларусь на избирательном участке в Минске - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Мужчина голосует на досрочном голосовании на выборах президента Республики Беларусь на избирательном участке в Минске
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МИНСК, 23 янв - РИА Новости. Глава белорусского ЦИК Игорь Карпенко заявил, что принятая Европарламентом резолюция с призывом не признавать президентские выборы в Белоруссии является прямым вмешательством в электоральный суверенитет республики.
Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января, с 21 января идёт этап досрочного голосования.
"Безусловно,... не просто давление на Беларусь. Это прямое вмешательство в электоральный суверенитет нашей страны", - сказал Карпенко журналистам после того, как досрочно проголосовал на выборах на одном из участков в Минске.
Депутаты Европейского парламента в среду большинством голосов приняли резолюцию по Белоруссии, в которой призвали страны Евросоюза не признавать итоги белорусских президентских выборов, а также продолжать расширять санкции против этой страны.
Документ поддержали 567 депутатов, против высказались 25, 66 воздержались.
Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения институтами Евросоюза или государствами-членами ЕС.
Выборы в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Президентские выборы в Беларуси 2025: дата, кандидаты, прогнозы
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БелоруссияЕвропарламентВ миреИгорь КарпенкоМинскЕвросоюзВыборы президента Белоруссии — 2025
 
 
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