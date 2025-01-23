В "Азове"* признали превосходство российского командования
В "Азове" признали превосходство ВС России и пожаловались на обучение ВСУ в ЕС
© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Подполковник сформированной нацбатальоном "Азов"* 12-й бригады Юрий Чех признал превосходство российского командования и пожаловался на качество обучения украинских военных в Европе.
"Наша (ВСУ - ред.) структура неэффективна... У каждого подразделения есть свой командующий, свои радиочастоты, свои окопы... Координация между ними не работает... Помимо этого, у каждого подразделения разное вооружение... Командование у русских более единое", - рассказал Чех в интервью испанской газете Mundo.
Он признал, что сформированные в европейских странах украинские подразделения плохо обучены. Среди имеющихся проблем он, в частности, указал на то, что украинских военных не учат качественно окапываться. "Бригады приезжали, ничего не зная о ночных боях, потому что, например, в Германии учения заканчивались в четыре часа дня, а приборов ночного видения у них не было. Большинство людей не знали, как использовать дроны, потому что, например, в Испании и других странах они запрещены или у них их нет", - заявил украинский офицер.
Говоря о своем подразделении, он признался, что оно испытывает проблемы с количеством боеприпасов и вооружения. При этом, по словам Чеха, поток иностранных наемников, желающих участвовать в конфликте на стороны ВСУ, не прекращается. Большинство из них - американцы, также много наемников из европейских стран.
Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак ранее признал, что ситуация на фронте для ВСУ тяжелая и напряженная, особенно на востоке и в Курской области. Ранее Зеленский признавал, что на востоке Украины инициатива принадлежит ВС РФ. В начале января генеральный штаб ВСУ заявил о сложной ситуации на всей линии фронта.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.