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Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом выросло до семи - РИА Новости, 23.01.2025
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16:17 23.01.2025 (обновлено: 16:25 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/avtobus-1995168290.html
Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом выросло до семи
Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом выросло до семи - РИА Новости, 23.01.2025
Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом выросло до семи
Число пострадавших в смертельном ДТП со школьным автобусом под Волгоградом выросло до семи, среди них шестеро детей, сообщает администрация Волгоградской... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T16:17:00+03:00
2025-01-23T16:25:00+03:00
происшествия
волгоградская область
hyundai creta
октябрьский район
волгоград
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ВОЛГОГРАД, 23 янв – РИА Новости. Число пострадавших в смертельном ДТП со школьным автобусом под Волгоградом выросло до семи, среди них шестеро детей, сообщает администрация Волгоградской области.В четверг около 14.00 мск на трассе в Октябрьском районе Волгоградской области столкнулись Hyundai ix35 и школьный автобус, в котором находились дети. По данным полиции, один ребенок погиб и еще четверо, по данным властей, госпитализированы. Всего в автобусе находились около 20 детей."В отделение реанимации в тяжелом состоянии госпитализирован мальчик 2015 года рождения. Трое детей проходят лечение в хирургическом отделении. Там же помощь получает 37-летний пассажир легкового автомобиля. Помимо этого, дополнительное обследование проходят двое детей, у которых также выявлены травмы", - говорится в Telegram-канале властей.
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волгоградская область
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происшествия, волгоградская область, hyundai creta, октябрьский район, волгоград
Происшествия, Волгоградская область, Hyundai Creta, Октябрьский район, Волгоград
Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом выросло до семи

Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом выросло до семи, шестеро это дети

© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области/TelegramМесто ДТП с участием школьного автобуса на трассе под Волгоградом
Место ДТП с участием школьного автобуса на трассе под Волгоградом - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области/Telegram
Место ДТП с участием школьного автобуса на трассе под Волгоградом
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ВОЛГОГРАД, 23 янв – РИА Новости. Число пострадавших в смертельном ДТП со школьным автобусом под Волгоградом выросло до семи, среди них шестеро детей, сообщает администрация Волгоградской области.
В четверг около 14.00 мск на трассе в Октябрьском районе Волгоградской области столкнулись Hyundai ix35 и школьный автобус, в котором находились дети. По данным полиции, один ребенок погиб и еще четверо, по данным властей, госпитализированы. Всего в автобусе находились около 20 детей.
"В отделение реанимации в тяжелом состоянии госпитализирован мальчик 2015 года рождения. Трое детей проходят лечение в хирургическом отделении. Там же помощь получает 37-летний пассажир легкового автомобиля. Помимо этого, дополнительное обследование проходят двое детей, у которых также выявлены травмы", - говорится в Telegram-канале властей.
ДТП со школьным автобусом на трассе в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
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Вчера, 15:15
 
ПроисшествияВолгоградская областьHyundai CretaОктябрьский районВолгоград
 
 
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