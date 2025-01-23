https://ria.ru/20250123/avtobus-1995168290.html
Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом выросло до семи
Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом выросло до семи - РИА Новости, 23.01.2025
Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом выросло до семи
Число пострадавших в смертельном ДТП со школьным автобусом под Волгоградом выросло до семи, среди них шестеро детей, сообщает администрация Волгоградской... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T16:17:00+03:00
2025-01-23T16:17:00+03:00
2025-01-23T16:25:00+03:00
происшествия
волгоградская область
hyundai creta
октябрьский район
волгоград
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/17/1995145263_0:20:941:549_1920x0_80_0_0_1be62f3145de0005365d214d2c11683e.jpg
ВОЛГОГРАД, 23 янв – РИА Новости. Число пострадавших в смертельном ДТП со школьным автобусом под Волгоградом выросло до семи, среди них шестеро детей, сообщает администрация Волгоградской области.В четверг около 14.00 мск на трассе в Октябрьском районе Волгоградской области столкнулись Hyundai ix35 и школьный автобус, в котором находились дети. По данным полиции, один ребенок погиб и еще четверо, по данным властей, госпитализированы. Всего в автобусе находились около 20 детей."В отделение реанимации в тяжелом состоянии госпитализирован мальчик 2015 года рождения. Трое детей проходят лечение в хирургическом отделении. Там же помощь получает 37-летний пассажир легкового автомобиля. Помимо этого, дополнительное обследование проходят двое детей, у которых также выявлены травмы", - говорится в Telegram-канале властей.
https://ria.ru/20250123/dtp-1995143691.html
волгоградская область
октябрьский район
волгоград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/17/1995145263_90:0:934:633_1920x0_80_0_0_28049d9519298785c65639a72703f157.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоградская область, hyundai creta, октябрьский район, волгоград
Происшествия, Волгоградская область, Hyundai Creta, Октябрьский район, Волгоград
Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом выросло до семи
Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом выросло до семи, шестеро это дети