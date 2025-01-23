https://ria.ru/20250123/avtobus-1995168290.html

Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом выросло до семи

Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом выросло до семи - РИА Новости, 23.01.2025

Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом выросло до семи

Число пострадавших в смертельном ДТП со школьным автобусом под Волгоградом выросло до семи, среди них шестеро детей, сообщает администрация Волгоградской... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T16:17:00+03:00

2025-01-23T16:17:00+03:00

2025-01-23T16:25:00+03:00

происшествия

волгоградская область

hyundai creta

октябрьский район

волгоград

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ВОЛГОГРАД, 23 янв – РИА Новости. Число пострадавших в смертельном ДТП со школьным автобусом под Волгоградом выросло до семи, среди них шестеро детей, сообщает администрация Волгоградской области.В четверг около 14.00 мск на трассе в Октябрьском районе Волгоградской области столкнулись Hyundai ix35 и школьный автобус, в котором находились дети. По данным полиции, один ребенок погиб и еще четверо, по данным властей, госпитализированы. Всего в автобусе находились около 20 детей."В отделение реанимации в тяжелом состоянии госпитализирован мальчик 2015 года рождения. Трое детей проходят лечение в хирургическом отделении. Там же помощь получает 37-летний пассажир легкового автомобиля. Помимо этого, дополнительное обследование проходят двое детей, у которых также выявлены травмы", - говорится в Telegram-канале властей.

https://ria.ru/20250123/dtp-1995143691.html

волгоградская область

октябрьский район

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происшествия, волгоградская область, hyundai creta, октябрьский район, волгоград