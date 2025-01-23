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Армения не заявляла о желании покинуть ОДКБ, сообщил Песков - РИА Новости, 23.01.2025
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12:45 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/armenija-1995111254.html
Армения не заявляла о желании покинуть ОДКБ, сообщил Песков
Армения не заявляла о желании покинуть ОДКБ, сообщил Песков - РИА Новости, 23.01.2025
Армения не заявляла о желании покинуть ОДКБ, сообщил Песков
Армения до сих пор не заявляла о намерении покинуть ОДКБ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T12:45:00+03:00
2025-01-23T12:45:00+03:00
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Армения до сих пор не заявляла о намерении покинуть ОДКБ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Журналист спросил Пескова, надеется ли Москва на восстановление работы Армении в ОДКБ, готова ли Россия ждать этого столько, сколько потребуется. "Организация ОДКБ - это самостоятельная, взрослая, зрелая и доказавшая свою эффективность и востребованность организация. Работу в них продолжает. До сих пор Армения не заявляла о своем намерении покинуть эту организацию", - ответил Песков.
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Армения, Россия, Москва, Дмитрий Песков, ОДКБ, В мире
Армения не заявляла о желании покинуть ОДКБ, сообщил Песков

Песков: Армения до сих пор не заявляла о намерении покинуть ОДКБ

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Армении
Государственные флаги России и Армении - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Армения до сих пор не заявляла о намерении покинуть ОДКБ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналист спросил Пескова, надеется ли Москва на восстановление работы Армении в ОДКБ, готова ли Россия ждать этого столько, сколько потребуется.
"Организация ОДКБ - это самостоятельная, взрослая, зрелая и доказавшая свою эффективность и востребованность организация. Работу в них продолжает. До сих пор Армения не заявляла о своем намерении покинуть эту организацию", - ответил Песков.
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