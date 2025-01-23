https://ria.ru/20250123/armenija-1995111254.html

Армения не заявляла о желании покинуть ОДКБ, сообщил Песков

Армения не заявляла о желании покинуть ОДКБ, сообщил Песков - РИА Новости, 23.01.2025

Армения не заявляла о желании покинуть ОДКБ, сообщил Песков

Армения до сих пор не заявляла о намерении покинуть ОДКБ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T12:45:00+03:00

2025-01-23T12:45:00+03:00

2025-01-23T12:45:00+03:00

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Армения до сих пор не заявляла о намерении покинуть ОДКБ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Журналист спросил Пескова, надеется ли Москва на восстановление работы Армении в ОДКБ, готова ли Россия ждать этого столько, сколько потребуется. "Организация ОДКБ - это самостоятельная, взрослая, зрелая и доказавшая свою эффективность и востребованность организация. Работу в них продолжает. До сих пор Армения не заявляла о своем намерении покинуть эту организацию", - ответил Песков.

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