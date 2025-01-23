https://ria.ru/20250123/agrarii-1995136057.html
На льготные кредиты аграрному бизнесу направят более 42 миллиарда рублей
На льготные кредиты аграрному бизнесу направят более 42 миллиарда рублей - РИА Новости, 23.01.2025
На льготные кредиты аграрному бизнесу направят более 42 миллиарда рублей
Правительство РФ направит более 42 миллиардов рублей на поддержку кредитования аграрного бизнеса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T14:47:00+03:00
2025-01-23T14:47:00+03:00
2025-01-23T14:58:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Правительство РФ направит более 42 миллиардов рублей на поддержку кредитования аграрного бизнеса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Мишустин в ходе заседания правительства напомнил, что для повышения эффективности отечественного АПК правительство реализует целый ряд системных мер, в том числе "льготное кредитование небольших компаний и крупного бизнеса"."Дополнительно выделим на текущий год более 42 миллиардов рублей. Большая часть финансирования пойдет на субсидирование займов аграриям для проведения сезонных полевых работ, чтобы приобрести топливо, семена и минеральные удобрения для посевной кампании. Остальные средства направим на кредитование предпринимателей, которые занимаются в том числе выпуском молочной и мясной продукции, переработкой плодов, ягод, а также на проекты в области селекции и генетики для улучшения отличных сортов растений и для развития животноводства", - сказал Мишустин.Глава российского кабмина отметил, что благодаря льготным кредитам в России удалось значительно нарастить объемы сельскохозяйственной продукции. Премьер напомнил, что за последние пять лет урожай зерновых ежегодно превышает 120 миллионов тонн, и предпринятые кабмином меры о дополнительном финансировании позволят поддержать набранный темп."Такая мера позволит открывать современное производство, модернизировать действующее, чтобы людям были доступны качественные и полезные российские продукты", - резюмировал Мишустин.
https://ria.ru/20241210/udobreniya-1988342574.html
https://ria.ru/20241013/putin-1977786791.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
На льготные кредиты аграрному бизнесу направят более 42 миллиарда рублей
На льготные кредиты аграрному бизнесу в 2025 году направят более 42 млрд рублей
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Правительство РФ направит более 42 миллиардов рублей на поддержку кредитования аграрного бизнеса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин
в ходе заседания правительства напомнил, что для повышения эффективности отечественного АПК правительство реализует целый ряд системных мер, в том числе "льготное кредитование небольших компаний и крупного бизнеса".
"Дополнительно выделим на текущий год более 42 миллиардов рублей. Большая часть финансирования пойдет на субсидирование займов аграриям для проведения сезонных полевых работ, чтобы приобрести топливо, семена и минеральные удобрения для посевной кампании. Остальные средства направим на кредитование предпринимателей, которые занимаются в том числе выпуском молочной и мясной продукции, переработкой плодов, ягод, а также на проекты в области селекции и генетики для улучшения отличных сортов растений и для развития животноводства", - сказал Мишустин.
Глава российского кабмина отметил, что благодаря льготным кредитам в России
удалось значительно нарастить объемы сельскохозяйственной продукции. Премьер напомнил, что за последние пять лет урожай зерновых ежегодно превышает 120 миллионов тонн, и предпринятые кабмином меры о дополнительном финансировании позволят поддержать набранный темп.
"Такая мера позволит открывать современное производство, модернизировать действующее, чтобы людям были доступны качественные и полезные российские продукты", - резюмировал Мишустин.