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На льготные кредиты аграрному бизнесу направят более 42 миллиарда рублей - РИА Новости, 23.01.2025
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14:47 23.01.2025 (обновлено: 14:58 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/agrarii-1995136057.html
На льготные кредиты аграрному бизнесу направят более 42 миллиарда рублей
На льготные кредиты аграрному бизнесу направят более 42 миллиарда рублей - РИА Новости, 23.01.2025
На льготные кредиты аграрному бизнесу направят более 42 миллиарда рублей
Правительство РФ направит более 42 миллиардов рублей на поддержку кредитования аграрного бизнеса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T14:47:00+03:00
2025-01-23T14:58:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Правительство РФ направит более 42 миллиардов рублей на поддержку кредитования аграрного бизнеса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Мишустин в ходе заседания правительства напомнил, что для повышения эффективности отечественного АПК правительство реализует целый ряд системных мер, в том числе "льготное кредитование небольших компаний и крупного бизнеса"."Дополнительно выделим на текущий год более 42 миллиардов рублей. Большая часть финансирования пойдет на субсидирование займов аграриям для проведения сезонных полевых работ, чтобы приобрести топливо, семена и минеральные удобрения для посевной кампании. Остальные средства направим на кредитование предпринимателей, которые занимаются в том числе выпуском молочной и мясной продукции, переработкой плодов, ягод, а также на проекты в области селекции и генетики для улучшения отличных сортов растений и для развития животноводства", - сказал Мишустин.Глава российского кабмина отметил, что благодаря льготным кредитам в России удалось значительно нарастить объемы сельскохозяйственной продукции. Премьер напомнил, что за последние пять лет урожай зерновых ежегодно превышает 120 миллионов тонн, и предпринятые кабмином меры о дополнительном финансировании позволят поддержать набранный темп."Такая мера позволит открывать современное производство, модернизировать действующее, чтобы людям были доступны качественные и полезные российские продукты", - резюмировал Мишустин.
https://ria.ru/20241210/udobreniya-1988342574.html
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
На льготные кредиты аграрному бизнесу направят более 42 миллиарда рублей

На льготные кредиты аграрному бизнесу в 2025 году направят более 42 млрд рублей

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСбор урожая пшеницы в Красноярском крае
Сбор урожая пшеницы в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Сбор урожая пшеницы в Красноярском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Правительство РФ направит более 42 миллиардов рублей на поддержку кредитования аграрного бизнеса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в ходе заседания правительства напомнил, что для повышения эффективности отечественного АПК правительство реализует целый ряд системных мер, в том числе "льготное кредитование небольших компаний и крупного бизнеса".
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"Дополнительно выделим на текущий год более 42 миллиардов рублей. Большая часть финансирования пойдет на субсидирование займов аграриям для проведения сезонных полевых работ, чтобы приобрести топливо, семена и минеральные удобрения для посевной кампании. Остальные средства направим на кредитование предпринимателей, которые занимаются в том числе выпуском молочной и мясной продукции, переработкой плодов, ягод, а также на проекты в области селекции и генетики для улучшения отличных сортов растений и для развития животноводства", - сказал Мишустин.
Глава российского кабмина отметил, что благодаря льготным кредитам в России удалось значительно нарастить объемы сельскохозяйственной продукции. Премьер напомнил, что за последние пять лет урожай зерновых ежегодно превышает 120 миллионов тонн, и предпринятые кабмином меры о дополнительном финансировании позволят поддержать набранный темп.
"Такая мера позволит открывать современное производство, модернизировать действующее, чтобы людям были доступны качественные и полезные российские продукты", - резюмировал Мишустин.
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