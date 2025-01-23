https://ria.ru/20250123/agrarii-1995136057.html

На льготные кредиты аграрному бизнесу направят более 42 миллиарда рублей

На льготные кредиты аграрному бизнесу направят более 42 миллиарда рублей - РИА Новости, 23.01.2025

На льготные кредиты аграрному бизнесу направят более 42 миллиарда рублей

Правительство РФ направит более 42 миллиардов рублей на поддержку кредитования аграрного бизнеса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T14:47:00+03:00

2025-01-23T14:47:00+03:00

2025-01-23T14:58:00+03:00

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Правительство РФ направит более 42 миллиардов рублей на поддержку кредитования аграрного бизнеса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Мишустин в ходе заседания правительства напомнил, что для повышения эффективности отечественного АПК правительство реализует целый ряд системных мер, в том числе "льготное кредитование небольших компаний и крупного бизнеса"."Дополнительно выделим на текущий год более 42 миллиардов рублей. Большая часть финансирования пойдет на субсидирование займов аграриям для проведения сезонных полевых работ, чтобы приобрести топливо, семена и минеральные удобрения для посевной кампании. Остальные средства направим на кредитование предпринимателей, которые занимаются в том числе выпуском молочной и мясной продукции, переработкой плодов, ягод, а также на проекты в области селекции и генетики для улучшения отличных сортов растений и для развития животноводства", - сказал Мишустин.Глава российского кабмина отметил, что благодаря льготным кредитам в России удалось значительно нарастить объемы сельскохозяйственной продукции. Премьер напомнил, что за последние пять лет урожай зерновых ежегодно превышает 120 миллионов тонн, и предпринятые кабмином меры о дополнительном финансировании позволят поддержать набранный темп."Такая мера позволит открывать современное производство, модернизировать действующее, чтобы людям были доступны качественные и полезные российские продукты", - резюмировал Мишустин.

https://ria.ru/20241210/udobreniya-1988342574.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, михаил мишустин