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"Сильно связана". В США раскрыли, почему Европа поддерживает Зеленского - РИА Новости, 22.01.2025
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18:03 22.01.2025 (обновлено: 23:21 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/zelenskiy-1995024661.html
"Сильно связана". В США раскрыли, почему Европа поддерживает Зеленского
"Сильно связана". В США раскрыли, почему Европа поддерживает Зеленского - РИА Новости, 22.01.2025
"Сильно связана". В США раскрыли, почему Европа поддерживает Зеленского
Владимир Зеленский пытается извлечь выгоду из тех европейских режимов, которые хоть раз поддерживали Украину, так как в Европе боятся "рухнуть" вместе с Киевом, РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T18:03:00+03:00
2025-01-22T23:21:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
евросоюз
нато
владимир путин
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский пытается извлечь выгоду из тех европейских режимов, которые хоть раз поддерживали Украину, так как в Европе боятся "рухнуть" вместе с Киевом, заявил американский журналист, капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо в интервью YouTube-каналу Deep Dive."Зеленский, как мне кажется, играет в европейских политических кругах на тех, кто прицепил свою "повозку" к Украине и чувствует, что если Украина падет, то и они падут. Поэтому он пытается обеспечить отношения с политическими лидерами в Германии, Франции, Великобритании, из которых он может получить выгоду и которые были с ним все это время, чья идентичность теперь очень сильно связана с Украиной, даже если это произошло ценой большого экономического ущерба для них самих", — считает он.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще стали говорить о необходимости начала мирного процесса.Во вторник Зеленский, выступая на экономическом форуме в Давосе, заискивал перед новым президентом США Дональдом Трампом, но при этом пугал им европейские страны. Глава киевского режима также усомнился, что представители Евросоюза будут присутствовать на переговорах по Украине, заявив, что не уверен в намерении Трампа вести диалог с Россией вместе с ЕС.В июне 2024 года президент России Владимир Путин выступил с инициативами по урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
https://ria.ru/20250122/davos-1995020043.html
https://ria.ru/20250122/zelenskij-1994994408.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, евросоюз, нато, владимир путин, дональд трамп, всемирный экономический форум в давосе
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Евросоюз, НАТО, Владимир Путин, Дональд Трамп, Всемирный экономический форум в Давосе
"Сильно связана". В США раскрыли, почему Европа поддерживает Зеленского

Журналист Хо: Зеленский извлекает выгоду из тех, кто хоть раз поддержал Украину

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский пытается извлечь выгоду из тех европейских режимов, которые хоть раз поддерживали Украину, так как в Европе боятся "рухнуть" вместе с Киевом, заявил американский журналист, капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо в интервью YouTube-каналу Deep Dive.
"Зеленский, как мне кажется, играет в европейских политических кругах на тех, кто прицепил свою "повозку" к Украине и чувствует, что если Украина падет, то и они падут. Поэтому он пытается обеспечить отношения с политическими лидерами в Германии, Франции, Великобритании, из которых он может получить выгоду и которые были с ним все это время, чья идентичность теперь очень сильно связана с Украиной, даже если это произошло ценой большого экономического ущерба для них самих", — считает он.
Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
На Западе заметили новую деталь в выступлении Зеленского в Давосе
Вчера, 17:38
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще стали говорить о необходимости начала мирного процесса.
Во вторник Зеленский, выступая на экономическом форуме в Давосе, заискивал перед новым президентом США Дональдом Трампом, но при этом пугал им европейские страны. Глава киевского режима также усомнился, что представители Евросоюза будут присутствовать на переговорах по Украине, заявив, что не уверен в намерении Трампа вести диалог с Россией вместе с ЕС.
В июне 2024 года президент России Владимир Путин выступил с инициативами по урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Зеленский обвинил четыре страны в нежелании видеть Украину в НАТО
Вчера, 15:56
 
В миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийЕвросоюзНАТОВладимир ПутинДональд ТрампВсемирный экономический форум в Давосе
 
 
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