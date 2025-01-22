https://ria.ru/20250122/zelenskij-1994902717.html

Зеленский хочет мира, заявил Трамп

Зеленский хочет мира, заявил Трамп - РИА Новости, 22.01.2025

Зеленский хочет мира, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский хочет "мира", но "для танго нужны двое". РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T02:15:00+03:00

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2025-01-22T02:15:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский хочет "мира", но "для танго нужны двое". "Зеленский хотел бы мира. Он говорил мне об этом очень серьезно. Но для танго требуются двое, посмотрим, что произойдет", - заявил Трамп в Белом доме.

https://ria.ru/20250121/ukraina-1994887528.html

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, владимир зеленский