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Зеленский хочет мира, заявил Трамп - РИА Новости, 22.01.2025
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02:15 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/zelenskij-1994902717.html
Зеленский хочет мира, заявил Трамп
Зеленский хочет мира, заявил Трамп - РИА Новости, 22.01.2025
Зеленский хочет мира, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский хочет "мира", но "для танго нужны двое". РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T02:15:00+03:00
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в мире
сша
дональд трамп
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский хочет "мира", но "для танго нужны двое". "Зеленский хотел бы мира. Он говорил мне об этом очень серьезно. Но для танго требуются двое, посмотрим, что произойдет", - заявил Трамп в Белом доме.
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в мире, сша, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Зеленский хочет мира, заявил Трамп

Трамп заявил, что Зеленский хочет мира, но для танго нужны двое

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский и Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский хочет "мира", но "для танго нужны двое".
"Зеленский хотел бы мира. Он говорил мне об этом очень серьезно. Но для танго требуются двое, посмотрим, что произойдет", - заявил Трамп в Белом доме.
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