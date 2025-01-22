https://ria.ru/20250122/zelenskij-1994902717.html
Зеленский хочет мира, заявил Трамп
Зеленский хочет мира, заявил Трамп - РИА Новости, 22.01.2025
Зеленский хочет мира, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский хочет "мира", но "для танго нужны двое". РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T02:15:00+03:00
2025-01-22T02:15:00+03:00
2025-01-22T02:15:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский хочет "мира", но "для танго нужны двое". "Зеленский хотел бы мира. Он говорил мне об этом очень серьезно. Но для танго требуются двое, посмотрим, что произойдет", - заявил Трамп в Белом доме.
https://ria.ru/20250121/ukraina-1994887528.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Зеленский хочет мира, заявил Трамп
Трамп заявил, что Зеленский хочет мира, но для танго нужны двое