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Мигрантам придется по-другому относиться к русскому языку, заявил Володин

Мигрантам придется по-другому относиться к русскому языку, заявил Володин - РИА Новости, 22.01.2025

Мигрантам придется по-другому относиться к русскому языку, заявил Володин

Законы, инициированные депутатами Госдумы в сфере урегулирования миграционной политики, заставят приезжающих в Россию по-другому относиться к русскому языку,... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T13:10:00+03:00

2025-01-22T13:10:00+03:00

2025-01-22T13:10:00+03:00

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Законы, инициированные депутатами Госдумы в сфере урегулирования миграционной политики, заставят приезжающих в Россию по-другому относиться к русскому языку, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете зачисления в российские школы детей мигрантов, которые не знают русского языка. Авторами закона выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер ГД Ирина Яровая, главы ключевых комитетов Думы и главы фракций Госдумы. "Уважаемые коллеги, мы с вами обсуждали вопрос, связанный с миграционной политикой. Принятые нами законы, инициированные депутатами Государственной Думы, они по-другому заставят относиться тех, кто к нам приезжает, к русскому языку. И, скорее всего, будет больше граждан ближнего зарубежья, кто приезжает к нам работать, желающих пойти в русский театр, учить русский язык, потому что мы решение приняли с вами об обязательном знании русского языка для детей-мигрантов", - сказал Володин на пленарном заседании ГД. Он добавил, что мигрантам, прежде чем приезжать в Россию, надо начать изучение русского языка, а также ознакомиться с отечественной культурой. "Когда мы здесь сами с вами брали и разрешали приезжать без знания русского языка, без знания нашей культуры, традиций, уважения обычаев и, вообще, нашей истории, которая во многом общая, но мы это не ставили никаким образом во главу наших отношений. Всё это привело к тому, что результаты сказались, и мы вынуждены были об этом вспомнить и принимать решение. Поэтому здесь, что касается сегодня обсуждаемой темы, поддержки нашей культуры и русского театра, это будет обязательно востребовано. Потому что мы сегодня такие с вами требования установили для приезжающих", - отметил Володин. Ранее Госдума на пленарном заседании приняла закон о ратификации соглашения с Таджикистаном об условиях строительства и функционирования в республике русского драматического театра имени Владимира Маяковского.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, таджикистан, вячеслав володин, владимир путин, ирина яровая, госдума рф