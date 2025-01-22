Рейтинг@Mail.ru
Мигрантам придется по-другому относиться к русскому языку, заявил Володин - РИА Новости, 22.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:10 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/zakony-1994961199.html
Мигрантам придется по-другому относиться к русскому языку, заявил Володин
Мигрантам придется по-другому относиться к русскому языку, заявил Володин - РИА Новости, 22.01.2025
Мигрантам придется по-другому относиться к русскому языку, заявил Володин
Законы, инициированные депутатами Госдумы в сфере урегулирования миграционной политики, заставят приезжающих в Россию по-другому относиться к русскому языку,... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T13:10:00+03:00
2025-01-22T13:10:00+03:00
общество
россия
таджикистан
вячеслав володин
владимир путин
ирина яровая
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149668/07/1496680730_0:181:1641:1104_1920x0_80_0_0_c3660f7408b1f59886acdf3aed73b252.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Законы, инициированные депутатами Госдумы в сфере урегулирования миграционной политики, заставят приезжающих в Россию по-другому относиться к русскому языку, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете зачисления в российские школы детей мигрантов, которые не знают русского языка. Авторами закона выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер ГД Ирина Яровая, главы ключевых комитетов Думы и главы фракций Госдумы. "Уважаемые коллеги, мы с вами обсуждали вопрос, связанный с миграционной политикой. Принятые нами законы, инициированные депутатами Государственной Думы, они по-другому заставят относиться тех, кто к нам приезжает, к русскому языку. И, скорее всего, будет больше граждан ближнего зарубежья, кто приезжает к нам работать, желающих пойти в русский театр, учить русский язык, потому что мы решение приняли с вами об обязательном знании русского языка для детей-мигрантов", - сказал Володин на пленарном заседании ГД. Он добавил, что мигрантам, прежде чем приезжать в Россию, надо начать изучение русского языка, а также ознакомиться с отечественной культурой. "Когда мы здесь сами с вами брали и разрешали приезжать без знания русского языка, без знания нашей культуры, традиций, уважения обычаев и, вообще, нашей истории, которая во многом общая, но мы это не ставили никаким образом во главу наших отношений. Всё это привело к тому, что результаты сказались, и мы вынуждены были об этом вспомнить и принимать решение. Поэтому здесь, что касается сегодня обсуждаемой темы, поддержки нашей культуры и русского театра, это будет обязательно востребовано. Потому что мы сегодня такие с вами требования установили для приезжающих", - отметил Володин. Ранее Госдума на пленарном заседании приняла закон о ратификации соглашения с Таджикистаном об условиях строительства и функционирования в республике русского драматического театра имени Владимира Маяковского.
https://ria.ru/20250121/gd-1994751364.html
https://ria.ru/20250101/putin-1992249952.html
россия
таджикистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149668/07/1496680730_0:27:1641:1258_1920x0_80_0_0_c43533ea563f5aa8f84be2aea823c0be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, таджикистан, вячеслав володин, владимир путин, ирина яровая, госдума рф
Общество, Россия, Таджикистан, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Ирина Яровая, Госдума РФ
Мигрантам придется по-другому относиться к русскому языку, заявил Володин

Володин: новые законы заставят мигрантов по-другому относиться к русскому языку

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПредседатель Госдумы РФ Вячеслав Володин
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Законы, инициированные депутатами Госдумы в сфере урегулирования миграционной политики, заставят приезжающих в Россию по-другому относиться к русскому языку, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете зачисления в российские школы детей мигрантов, которые не знают русского языка. Авторами закона выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер ГД Ирина Яровая, главы ключевых комитетов Думы и главы фракций Госдумы.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
В Госдуму внесли проект о лишении мигрантов права на налоговые вычеты
Вчера, 10:39
"Уважаемые коллеги, мы с вами обсуждали вопрос, связанный с миграционной политикой. Принятые нами законы, инициированные депутатами Государственной Думы, они по-другому заставят относиться тех, кто к нам приезжает, к русскому языку. И, скорее всего, будет больше граждан ближнего зарубежья, кто приезжает к нам работать, желающих пойти в русский театр, учить русский язык, потому что мы решение приняли с вами об обязательном знании русского языка для детей-мигрантов", - сказал Володин на пленарном заседании ГД.
Он добавил, что мигрантам, прежде чем приезжать в Россию, надо начать изучение русского языка, а также ознакомиться с отечественной культурой.
«
"Когда мы здесь сами с вами брали и разрешали приезжать без знания русского языка, без знания нашей культуры, традиций, уважения обычаев и, вообще, нашей истории, которая во многом общая, но мы это не ставили никаким образом во главу наших отношений. Всё это привело к тому, что результаты сказались, и мы вынуждены были об этом вспомнить и принимать решение. Поэтому здесь, что касается сегодня обсуждаемой темы, поддержки нашей культуры и русского театра, это будет обязательно востребовано. Потому что мы сегодня такие с вами требования установили для приезжающих", - отметил Володин.
Ранее Госдума на пленарном заседании приняла закон о ратификации соглашения с Таджикистаном об условиях строительства и функционирования в республике русского драматического театра имени Владимира Маяковского.
На уроке по русскому языку - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
Путин поручил создать условия для обучения детей мигрантов
1 января, 17:13
 
ОбществоРоссияТаджикистанВячеслав ВолодинВладимир ПутинИрина ЯроваяГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала