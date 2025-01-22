https://ria.ru/20250122/zaharova-1995001481.html

Захарова прокомментировала запрет флага ЛГБТ* в посольствах США

Захарова прокомментировала запрет флага ЛГБТ* в посольствах США - РИА Новости, 22.01.2025

Захарова прокомментировала запрет флага ЛГБТ* в посольствах США

Запрет на демонстрацию загранучреждениями США негосударственных флагов, в том числе флага ЛГБТ* (признано экстремистским и запрещено в России), поставил в... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T16:35:00+03:00

2025-01-22T16:35:00+03:00

2025-01-22T16:35:00+03:00

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Запрет на демонстрацию загранучреждениями США негосударственных флагов, в том числе флага ЛГБТ* (признано экстремистским и запрещено в России), поставил в неловкое положение страны ЕС, чьи посольства все еще демонстрируют такую символику, и контрастирует с политикой ушедшего президента США Джо Байдена, иронично отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя соответствующую публикацию в СМИ. Ранее газета Washington Free Beacon сообщила со ссылкой на попавший в ее распоряжение указ госдепа США о введении запрета вывешивать на американских представительствах за рубежом какие-либо флаги, кроме государственного. Как подчеркивается в указе, любой сотрудник госдепа, действующий вразрез с новой политикой, будет подвергнут дисциплинарному взысканию вплоть до увольнения. Под запрет фактически попадает и флаг движения ЛГБТ*. "Теперь под этими знамёнами остаются только посольства стран Евросоюза, которых (меняю нужный глагол на приличный) в очередной раз после употребления оставили один на один с созданными для них проблемами. А ведь ещё два дня назад те страны, которые не разрешали американским загранучреждениям заниматься пропагандой этой белиберды, попадали под санкционный каток США", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Ранее вступивший в должность президент США Дональд Трамп заявил, что теперь официальная политика правительства страны заключается в том, что "существует только два пола – мужской и женский".*Экстремистское движение, запрещенное в России

https://ria.ru/20250122/economist-1994918177.html

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в мире, сша, россия, мария захарова, джо байден, дональд трамп, евросоюз