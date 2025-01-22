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Захарова прокомментировала запрет флага ЛГБТ* в посольствах США - РИА Новости, 22.01.2025
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16:35 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/zaharova-1995001481.html
Захарова прокомментировала запрет флага ЛГБТ* в посольствах США
Захарова прокомментировала запрет флага ЛГБТ* в посольствах США - РИА Новости, 22.01.2025
Захарова прокомментировала запрет флага ЛГБТ* в посольствах США
Запрет на демонстрацию загранучреждениями США негосударственных флагов, в том числе флага ЛГБТ* (признано экстремистским и запрещено в России), поставил в... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T16:35:00+03:00
2025-01-22T16:35:00+03:00
в мире
сша
россия
мария захарова
джо байден
дональд трамп
евросоюз
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Запрет на демонстрацию загранучреждениями США негосударственных флагов, в том числе флага ЛГБТ* (признано экстремистским и запрещено в России), поставил в неловкое положение страны ЕС, чьи посольства все еще демонстрируют такую символику, и контрастирует с политикой ушедшего президента США Джо Байдена, иронично отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя соответствующую публикацию в СМИ. Ранее газета Washington Free Beacon сообщила со ссылкой на попавший в ее распоряжение указ госдепа США о введении запрета вывешивать на американских представительствах за рубежом какие-либо флаги, кроме государственного. Как подчеркивается в указе, любой сотрудник госдепа, действующий вразрез с новой политикой, будет подвергнут дисциплинарному взысканию вплоть до увольнения. Под запрет фактически попадает и флаг движения ЛГБТ*. "Теперь под этими знамёнами остаются только посольства стран Евросоюза, которых (меняю нужный глагол на приличный) в очередной раз после употребления оставили один на один с созданными для них проблемами. А ведь ещё два дня назад те страны, которые не разрешали американским загранучреждениям заниматься пропагандой этой белиберды, попадали под санкционный каток США", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Ранее вступивший в должность президент США Дональд Трамп заявил, что теперь официальная политика правительства страны заключается в том, что "существует только два пола – мужской и женский".*Экстремистское движение, запрещенное в России
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в мире, сша, россия, мария захарова, джо байден, дональд трамп, евросоюз
В мире, США, Россия, Мария Захарова, Джо Байден, Дональд Трамп, Евросоюз
Захарова прокомментировала запрет флага ЛГБТ* в посольствах США

Захарова: запрет на флаги ЛГБТ поставил в неловкое положение страны ЕС

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Запрет на демонстрацию загранучреждениями США негосударственных флагов, в том числе флага ЛГБТ* (признано экстремистским и запрещено в России), поставил в неловкое положение страны ЕС, чьи посольства все еще демонстрируют такую символику, и контрастирует с политикой ушедшего президента США Джо Байдена, иронично отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя соответствующую публикацию в СМИ.
Ранее газета Washington Free Beacon сообщила со ссылкой на попавший в ее распоряжение указ госдепа США о введении запрета вывешивать на американских представительствах за рубежом какие-либо флаги, кроме государственного. Как подчеркивается в указе, любой сотрудник госдепа, действующий вразрез с новой политикой, будет подвергнут дисциплинарному взысканию вплоть до увольнения. Под запрет фактически попадает и флаг движения ЛГБТ*.
"Теперь под этими знамёнами остаются только посольства стран Евросоюза, которых (меняю нужный глагол на приличный) в очередной раз после употребления оставили один на один с созданными для них проблемами. А ведь ещё два дня назад те страны, которые не разрешали американским загранучреждениям заниматься пропагандой этой белиберды, попадали под санкционный каток США", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее вступивший в должность президент США Дональд Трамп заявил, что теперь официальная политика правительства страны заключается в том, что "существует только два пола – мужской и женский".
*Экстремистское движение, запрещенное в России
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В миреСШАРоссияМария ЗахароваДжо БайденДональд ТрампЕвросоюз
 
 
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