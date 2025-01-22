https://ria.ru/20250122/zaderzhanie-1995035043.html

В Калужской области задержали подозреваемого в нападении на школьницу

В Калужской области задержали подозреваемого в нападении на школьницу - РИА Новости, 22.01.2025

В Калужской области задержали подозреваемого в нападении на школьницу

Мужчину задержали в Обнинске Калужской области по подозрению в нападении на школьницу и попытку ее изнасилования. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T19:13:00+03:00

2025-01-22T19:13:00+03:00

2025-01-22T19:13:00+03:00

происшествия

калужская область

следственный комитет россии (ск рф)

обнинск

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Мужчину задержали в Обнинске Калужской области по подозрению в нападении на школьницу и попытку ее изнасилования. По данным УМВД по Калужской области, сотрудники управления уголовного розыска оперативно установили маршрут передвижения подозреваемого мужчины, а также составили его фоторобот. Установив, что фигурант может находиться на территории одного из микрорайонов Обнинска, полицейские выехали на место и задержали его, а затем передали следственным органам. "В следственный отдел по городу Обнинску СК России доставлен 25-летний житель Обнинска, подозреваемый в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней. Сейчас с ним проводятся процессуальные действия", - сообщает региональное следственное управление СК РФ. Отмечается, что следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу. Telegram-канал "Типичный Обнинск", сообщал ранее, что в среду на учащуюся одной из школ города по пути на занятия напал неизвестный и пытался ее изнасиловать. Девочка пришла в школу в состоянии шока, вызывали скорую, отмечал канал. Позднее следственное управление СК России по Калужской области сообщало о возбуждении уголовного дела "по факту совершения в Обнинске противоправных действий в отношении несовершеннолетней". Статья УК РФ, по которой возбуждено дело, и другие детали не раскрываются. Источник в силовых структурах региона подтвердил РИА Новости, что изложенная в соцсетях история, предварительно, соответствует действительности.

https://ria.ru/20240918/peterburg-1973393820.html

https://ria.ru/20240919/rostov-1973667952.html

калужская область

обнинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, калужская область, следственный комитет россии (ск рф), обнинск