https://ria.ru/20250122/zaderzhanie-1995035043.html
В Калужской области задержали подозреваемого в нападении на школьницу
В Калужской области задержали подозреваемого в нападении на школьницу - РИА Новости, 22.01.2025
В Калужской области задержали подозреваемого в нападении на школьницу
Мужчину задержали в Обнинске Калужской области по подозрению в нападении на школьницу и попытку ее изнасилования. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T19:13:00+03:00
2025-01-22T19:13:00+03:00
2025-01-22T19:13:00+03:00
происшествия
калужская область
следственный комитет россии (ск рф)
обнинск
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Мужчину задержали в Обнинске Калужской области по подозрению в нападении на школьницу и попытку ее изнасилования. По данным УМВД по Калужской области, сотрудники управления уголовного розыска оперативно установили маршрут передвижения подозреваемого мужчины, а также составили его фоторобот. Установив, что фигурант может находиться на территории одного из микрорайонов Обнинска, полицейские выехали на место и задержали его, а затем передали следственным органам. "В следственный отдел по городу Обнинску СК России доставлен 25-летний житель Обнинска, подозреваемый в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней. Сейчас с ним проводятся процессуальные действия", - сообщает региональное следственное управление СК РФ. Отмечается, что следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу. Telegram-канал "Типичный Обнинск", сообщал ранее, что в среду на учащуюся одной из школ города по пути на занятия напал неизвестный и пытался ее изнасиловать. Девочка пришла в школу в состоянии шока, вызывали скорую, отмечал канал. Позднее следственное управление СК России по Калужской области сообщало о возбуждении уголовного дела "по факту совершения в Обнинске противоправных действий в отношении несовершеннолетней". Статья УК РФ, по которой возбуждено дело, и другие детали не раскрываются. Источник в силовых структурах региона подтвердил РИА Новости, что изложенная в соцсетях история, предварительно, соответствует действительности.
https://ria.ru/20240918/peterburg-1973393820.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калужская область, следственный комитет россии (ск рф), обнинск
Происшествия, Калужская область, Следственный комитет России (СК РФ), Обнинск
В Калужской области задержали подозреваемого в нападении на школьницу
В Калужской области задержали мужчину по подозрению в нападении на школьницу
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Мужчину задержали в Обнинске Калужской области по подозрению в нападении на школьницу и попытку ее изнасилования.
По данным УМВД по Калужской области, сотрудники управления уголовного розыска оперативно установили маршрут передвижения подозреваемого мужчины, а также составили его фоторобот. Установив, что фигурант может находиться на территории одного из микрорайонов Обнинска, полицейские выехали на место и задержали его, а затем передали следственным органам.
«
"В следственный отдел по городу Обнинску СК России доставлен 25-летний житель Обнинска, подозреваемый в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней. Сейчас с ним проводятся процессуальные действия", - сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Отмечается, что следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.
Telegram-канал "Типичный Обнинск", сообщал ранее, что в среду на учащуюся одной из школ города по пути на занятия напал неизвестный и пытался ее изнасиловать. Девочка пришла в школу в состоянии шока, вызывали скорую, отмечал канал.
Позднее следственное управление СК России по Калужской области сообщало о возбуждении уголовного дела "по факту совершения в Обнинске противоправных действий в отношении несовершеннолетней". Статья УК РФ, по которой возбуждено дело, и другие детали не раскрываются. Источник в силовых структурах региона подтвердил РИА Новости, что изложенная в соцсетях история, предварительно, соответствует действительности.