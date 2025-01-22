Рейтинг@Mail.ru
Модульная лыжная база появится в поселке Сургутского района Югры - РИА Новости, 22.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
18:02 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/yugry-1995024389.html
Модульная лыжная база появится в поселке Сургутского района Югры
Модульная лыжная база появится в поселке Сургутского района Югры - РИА Новости, 22.01.2025
Модульная лыжная база появится в поселке Сургутского района Югры
Новая модульная лыжная база будет построена в поселке Солнечный Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава муниципалитета Андрей... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T18:02:00+03:00
2025-01-22T18:02:00+03:00
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155853/47/1558534748_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d3f5a34a34c5be71efd36ffe7cfd534f.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 янв – РИА Новости. Новая модульная лыжная база будет построена в поселке Солнечный Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "Свайное поле под будущий спортивный объект готово. Позже там установят уже собранное здание. Это будет строение площадью 155 квадратных метров из балочно-модульных деревянных конструкций с просторными раздевалками, тренерскими, зонами выдачи инвентаря, складом, террасой и санузлами. Его разместят неподалеку от действующей лыжной базы", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. По словам главы района, в настоящее время в Солнечном функционирует одна лыжная база, на которой занимаются более 50 юных спортсменов школы олимпийского резерва, сюда же приходят покататься и местные дети, в связи с чем спрос превышает предложение. Он добавил, что новый объект на баланс районной спортивной школе передаст Федерация лыжных гонок Югры. Новую базу установят буквально в шаговой доступности от лыжной трассы. По словам Трубецкого, лыжные гонки и биатлон являются одним из самых популярных видов спорта в Сургутском районе – им занимаются порядка 2 тысяч человек. Лыжные базы есть в шести поселениях района, в Лянторе объект оборудован биатлонным стрельбищем.
https://ria.ru/20250120/sinergiya-1994634993.html
https://ria.ru/20250117/firma-1994287767.html
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155853/47/1558534748_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_a7735a7e02546cf13f0bc6c49db4ad07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сургутский район, ханты-мансийский автономный округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ
Модульная лыжная база появится в поселке Сургутского района Югры

В Сургутском районе Югры в поселке Солнечный будет построена новая лыжная база

© Фото : предоставлено администрацией Сургутского района Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой
 Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© Фото : предоставлено администрацией Сургутского района
Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 янв – РИА Новости. Новая модульная лыжная база будет построена в поселке Солнечный Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"Свайное поле под будущий спортивный объект готово. Позже там установят уже собранное здание. Это будет строение площадью 155 квадратных метров из балочно-модульных деревянных конструкций с просторными раздевалками, тренерскими, зонами выдачи инвентаря, складом, террасой и санузлами. Его разместят неподалеку от действующей лыжной базы", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
Деловое рукопожатие - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Резиденты технопарка "Синергия" в Югре модернизируют производство в 2025 г
20 января, 15:29
По словам главы района, в настоящее время в Солнечном функционирует одна лыжная база, на которой занимаются более 50 юных спортсменов школы олимпийского резерва, сюда же приходят покататься и местные дети, в связи с чем спрос превышает предложение.
Он добавил, что новый объект на баланс районной спортивной школе передаст Федерация лыжных гонок Югры. Новую базу установят буквально в шаговой доступности от лыжной трассы.
По словам Трубецкого, лыжные гонки и биатлон являются одним из самых популярных видов спорта в Сургутском районе – им занимаются порядка 2 тысяч человек. Лыжные базы есть в шести поселениях района, в Лянторе объект оборудован биатлонным стрельбищем.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Югорская фирма разработала уникальные комплексы для ремонта нефтескважин
17 января, 20:09
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругСургутский районХанты-Мансийский автономный округ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала