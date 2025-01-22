https://ria.ru/20250122/yugry-1995024389.html

Модульная лыжная база появится в поселке Сургутского района Югры

Модульная лыжная база появится в поселке Сургутского района Югры - РИА Новости, 22.01.2025

Модульная лыжная база появится в поселке Сургутского района Югры

Новая модульная лыжная база будет построена в поселке Солнечный Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава муниципалитета Андрей... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T18:02:00+03:00

2025-01-22T18:02:00+03:00

2025-01-22T18:02:00+03:00

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 янв – РИА Новости. Новая модульная лыжная база будет построена в поселке Солнечный Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "Свайное поле под будущий спортивный объект готово. Позже там установят уже собранное здание. Это будет строение площадью 155 квадратных метров из балочно-модульных деревянных конструкций с просторными раздевалками, тренерскими, зонами выдачи инвентаря, складом, террасой и санузлами. Его разместят неподалеку от действующей лыжной базы", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. По словам главы района, в настоящее время в Солнечном функционирует одна лыжная база, на которой занимаются более 50 юных спортсменов школы олимпийского резерва, сюда же приходят покататься и местные дети, в связи с чем спрос превышает предложение. Он добавил, что новый объект на баланс районной спортивной школе передаст Федерация лыжных гонок Югры. Новую базу установят буквально в шаговой доступности от лыжной трассы. По словам Трубецкого, лыжные гонки и биатлон являются одним из самых популярных видов спорта в Сургутском районе – им занимаются порядка 2 тысяч человек. Лыжные базы есть в шести поселениях района, в Лянторе объект оборудован биатлонным стрельбищем.

https://ria.ru/20250120/sinergiya-1994634993.html

https://ria.ru/20250117/firma-1994287767.html

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

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сургутский район, ханты-мансийский автономный округ