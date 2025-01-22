https://ria.ru/20250122/yugry-1995024389.html
Модульная лыжная база появится в поселке Сургутского района Югры
Модульная лыжная база появится в поселке Сургутского района Югры - РИА Новости, 22.01.2025
Модульная лыжная база появится в поселке Сургутского района Югры
Новая модульная лыжная база будет построена в поселке Солнечный Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава муниципалитета Андрей... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T18:02:00+03:00
2025-01-22T18:02:00+03:00
2025-01-22T18:02:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 янв – РИА Новости. Новая модульная лыжная база будет построена в поселке Солнечный Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "Свайное поле под будущий спортивный объект готово. Позже там установят уже собранное здание. Это будет строение площадью 155 квадратных метров из балочно-модульных деревянных конструкций с просторными раздевалками, тренерскими, зонами выдачи инвентаря, складом, террасой и санузлами. Его разместят неподалеку от действующей лыжной базы", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. По словам главы района, в настоящее время в Солнечном функционирует одна лыжная база, на которой занимаются более 50 юных спортсменов школы олимпийского резерва, сюда же приходят покататься и местные дети, в связи с чем спрос превышает предложение. Он добавил, что новый объект на баланс районной спортивной школе передаст Федерация лыжных гонок Югры. Новую базу установят буквально в шаговой доступности от лыжной трассы. По словам Трубецкого, лыжные гонки и биатлон являются одним из самых популярных видов спорта в Сургутском районе – им занимаются порядка 2 тысяч человек. Лыжные базы есть в шести поселениях района, в Лянторе объект оборудован биатлонным стрельбищем.
https://ria.ru/20250120/sinergiya-1994634993.html
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сургутский район, ханты-мансийский автономный округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ
Модульная лыжная база появится в поселке Сургутского района Югры
В Сургутском районе Югры в поселке Солнечный будет построена новая лыжная база
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 янв – РИА Новости. Новая модульная лыжная база будет построена в поселке Солнечный Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"Свайное поле под будущий спортивный объект готово. Позже там установят уже собранное здание. Это будет строение площадью 155 квадратных метров из балочно-модульных деревянных конструкций с просторными раздевалками, тренерскими, зонами выдачи инвентаря, складом, террасой и санузлами. Его разместят неподалеку от действующей лыжной базы", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
По словам главы района, в настоящее время в Солнечном функционирует одна лыжная база, на которой занимаются более 50 юных спортсменов школы олимпийского резерва, сюда же приходят покататься и местные дети, в связи с чем спрос превышает предложение.
Он добавил, что новый объект на баланс районной спортивной школе передаст Федерация лыжных гонок Югры. Новую базу установят буквально в шаговой доступности от лыжной трассы.
По словам Трубецкого, лыжные гонки и биатлон являются одним из самых популярных видов спорта в Сургутском районе
– им занимаются порядка 2 тысяч человек. Лыжные базы есть в шести поселениях района, в Лянторе
объект оборудован биатлонным стрельбищем.