https://ria.ru/20250122/vzryvy-1994897527.html
В Николаеве прогремели повторные взрывы
В Николаеве прогремели повторные взрывы - РИА Новости, 22.01.2025
В Николаеве прогремели повторные взрывы
Повторные взрывы прозвучали в Николаеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский 24-й телеканал в Telegram-канале. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T00:02:00+03:00
2025-01-22T00:02:00+03:00
2025-01-22T00:23:00+03:00
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Повторные взрывы прозвучали в Николаеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский 24-й телеканал в Telegram-канале."Снова взрывы в Николаеве", - говорится в публикации телеканала.Менее получаса назад телеканал сообщал о взрыве в Николаеве.Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевской, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Одесской областях звучат сирены воздушной тревоги.Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и Одессе.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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В Николаеве прогремели повторные взрывы
В Николаеве после воздушной тревоги прогремели повторные взрывы