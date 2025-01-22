https://ria.ru/20250122/vzryvy-1994897527.html

В Николаеве прогремели повторные взрывы

В Николаеве прогремели повторные взрывы - РИА Новости, 22.01.2025

В Николаеве прогремели повторные взрывы

Повторные взрывы прозвучали в Николаеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский 24-й телеканал в Telegram-канале. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T00:02:00+03:00

2025-01-22T00:02:00+03:00

2025-01-22T00:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

николаев (украина)

в мире

вооруженные силы украины

россия

одесская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969143782_177:199:1280:820_1920x0_80_0_0_1a9c6bbe575a543d44ae16ee72c8ff93.jpg

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Повторные взрывы прозвучали в Николаеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский 24-й телеканал в Telegram-канале."Снова взрывы в Николаеве", - говорится в публикации телеканала.Менее получаса назад телеканал сообщал о взрыве в Николаеве.Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевской, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Одесской областях звучат сирены воздушной тревоги.Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и Одессе.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250121/zelenskiy-1994891013.html

николаев (украина)

россия

одесская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

николаев (украина), в мире, вооруженные силы украины, россия, одесская область