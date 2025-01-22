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В Николаеве прогремела серия взрывов - РИА Новости, 22.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:19 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/vzryv-1994897972.html
В Николаеве прогремела серия взрывов
В Николаеве прогремела серия взрывов - РИА Новости, 22.01.2025
В Николаеве прогремела серия взрывов
В Николаеве за полчаса трижды прогремели взрывы, передает 24-й канал в Telegram. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T00:19:00+03:00
2025-01-22T00:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
николаев (украина)
украина
николаевская область
взрыв
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В Николаеве за полчаса трижды прогремели взрывы, передает 24-й канал в Telegram."Еще один взрыв в Николаеве", — говорится в публикации.До этого сообщения о таких инцидентах в городе появились в 23:59 и 23:41 вечера вторника.Согласно данным Министерства цифровой трансформации Украины, в Николаевской, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Одесской областях звучат сирены воздушной тревоги.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250121/zelenskiy-1994891013.html
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николаев (украина)
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в мире, николаев (украина), украина, николаевская область, взрыв
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаев (Украина), Украина, Николаевская область, Взрыв

В Николаеве прогремела серия взрывов

© ДСНС УкраїниСотрудники пожарной службы Украины
Сотрудники пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© ДСНС України
Сотрудники пожарной службы Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В Николаеве за полчаса трижды прогремели взрывы, передает 24-й канал в Telegram.
"Еще один взрыв в Николаеве", — говорится в публикации.
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До этого сообщения о таких инцидентах в городе появились в 23:59 и 23:41 вечера вторника.
Согласно данным Министерства цифровой трансформации Украины, в Николаевской, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Одесской областях звучат сирены воздушной тревоги.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНиколаев (Украина)УкраинаНиколаевская областьВзрыв
 
 
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