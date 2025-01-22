https://ria.ru/20250122/vzryv-1994897972.html

В Николаеве прогремела серия взрывов

В Николаеве прогремела серия взрывов - РИА Новости, 22.01.2025

В Николаеве прогремела серия взрывов

В Николаеве за полчаса трижды прогремели взрывы, передает 24-й канал в Telegram. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T00:19:00+03:00

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В Николаеве за полчаса трижды прогремели взрывы, передает 24-й канал в Telegram."Еще один взрыв в Николаеве", — говорится в публикации.До этого сообщения о таких инцидентах в городе появились в 23:59 и 23:41 вечера вторника.Согласно данным Министерства цифровой трансформации Украины, в Николаевской, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Одесской областях звучат сирены воздушной тревоги.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250121/zelenskiy-1994891013.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

николаев (украина)

украина

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