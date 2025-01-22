https://ria.ru/20250122/vzryv-1994897734.html

В Николаеве прогремел новый взрыв

В Николаеве прогремел новый взрыв - РИА Новости, 22.01.2025

В Николаеве прогремел новый взрыв

Очередной взрыв прозвучал в Николаеве на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский 24-й телеканал в Telegram-канале. РИА Новости, 22.01.2025

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Очередной взрыв прозвучал в Николаеве на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский 24-й телеканал в Telegram-канале."Еще один взрыв в Николаеве", - говорится в публикации телеканала.Менее получаса назад телеканал сообщал о двух сериях взрывов в Николаеве.Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевской, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Одесской областях звучат сирены воздушной тревоги.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

николаев (украина), в мире, россия, украина, вооруженные силы украины