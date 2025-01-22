В Николаеве прогремел новый взрыв
В Николаеве в третий раз за полчаса прогремел взрыв
© AP Photo / Yakiv LiashenkoУкраинские пожарные ликвидируют возгорание
© AP Photo / Yakiv Liashenko
Украинские пожарные ликвидируют возгорание. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Очередной взрыв прозвучал в Николаеве на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский 24-й телеканал в Telegram-канале.
"Еще один взрыв в Николаеве", - говорится в публикации телеканала.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Менее получаса назад телеканал сообщал о двух сериях взрывов в Николаеве.
Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевской, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Одесской областях звучат сирены воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.