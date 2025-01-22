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Совет по духовно-нравственному воспитанию состоялся в Тверской области - РИА Новости, 22.01.2025
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Тверская область
 
16:48 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/vospitanie-1995003919.html
Совет по духовно-нравственному воспитанию состоялся в Тверской области
Совет по духовно-нравственному воспитанию состоялся в Тверской области - РИА Новости, 22.01.2025
Совет по духовно-нравственному воспитанию состоялся в Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя и митрополит Тверской и Кашинский Амвросий в среду провели первое в 2025 году заседание Координационного совета региона РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T16:48:00+03:00
2025-01-22T16:48:00+03:00
тверская область
игорь руденя
россия
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя и митрополит Тверской и Кашинский Амвросий в среду провели первое в 2025 году заседание Координационного совета региона по духовно-нравственному воспитанию граждан в Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. Главными темами стали формирование и развитие ценностных ориентаций обучающихся, работа с молодежью по сохранению исторической памяти о героях и важных событиях России. В обсуждении приняли участие руководители областных ведомств, представители духовенства, общественных организаций, учреждений культуры, образования. "Для нас этот год особый. Он объявлен президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным Годом защитника Отечества и пройдет под знаком 80-летия Великой Победы. В конце 2024 года глава государства подписал закон, который расширяет перечень основных направлений молодежной политики в России. Приоритетное внимание в законе уделено формированию у детей и молодежи ценностей семьи и рождения детей, патриотизма и служения Родине. Сегодня мы рассматриваем вопросы повышения эффективности нашей совместной работы, в которой участвуют главы муниципальных образований, приходские батюшки и благочинные, участковые, сотрудники МЧС и другие специалисты – все, кто находится на первой линии взаимодействия с жителями". – сказал Руденя, его слова цитирует пресс-служба. Важнейшим направлением губернатор назвал духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, сохранение традиций православия. В учреждениях образования Тверской области для этих целей внедрен модуль "Основы православной культуры". "По итогам года мы отмечаем, что порядка 98% родителей и учащихся сделали выбор в пользу этого модуля. Это свидетельствует о высоком доверии, серьезном интересе к духовно-нравственным истокам. В образовательных организациях также было много общения детей со священнослужителями. Также целые классы посещают наши обители. Считаю, эту традицию необходимо продолжить. Это наша история и культура, наша вера", – приводятся в сообщении слова митрополита Амвросия. В свою очередь, губернатор Руденя значимым для воспитания молодежи в духе традиционных ценностей назвал сохранение памяти о подвигах российского народа в разные исторические эпохи. С этой целью в 2023 году был создан Национальный центр исторической памяти при президенте Российской Федерации. В этом году на площадке парка "Россия – моя история" откроется региональный Центр сохранения исторической памяти. Руденя поставил задачу по участию в создании Центра всех муниципальных образований Тверской области, краеведов, представителей поискового движения и общественных молодежных организаций. Еще одно мероприятие этой работы – создание информационного портала патриотического воспитания в Тверской области, который станет единой платформой с информацией о героической истории тверской земли. Сегодня большую роль в сохранении исторической памяти играют школьные музеи, в развитии которых участвуют сами ребята. В Тверской области действует 459 таких площадок. В работу по их оформлению вовлечено около 44 тысяч человек. В том числе, они собирают информацию о подвигах выпускников своих школ - участников специальной военной операции, говорится в сообщении. В Год Защитника Отечества одним из мероприятий патриотического блока станет реализация проекта, информирующего через QR-коды о героях России, чьи имена увековечены в названиях улиц. В том числе это участники СВО. Губернатор отметил, что к работе с молодежью необходимо активно привлекать участников боевых действий, рассказывать ребятам истории современных героев. Сегодня действующие военные, ветераны проводят уроки мужества, преподают в школах дисциплины, связанные с начальной военной подготовкой, вместе с ребятами участвуют в патриотических акциях, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250116/natsproekty-1994019111.html
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игорь руденя, россия
Тверская область, Игорь Руденя, Россия
Совет по духовно-нравственному воспитанию состоялся в Тверской области

Губернатор Руденя и митрополит Амвросий обсудили нравственное воспитание граждан

© Фото пресс-службы правительства Тверской области Совет по духовно-нравственному воспитанию состоялся в Тверской области
 Совет по духовно-нравственному воспитанию состоялся в Тверской области - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© Фото пресс-службы правительства Тверской области
Совет по духовно-нравственному воспитанию состоялся в Тверской области
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя и митрополит Тверской и Кашинский Амвросий в среду провели первое в 2025 году заседание Координационного совета региона по духовно-нравственному воспитанию граждан в Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Главными темами стали формирование и развитие ценностных ориентаций обучающихся, работа с молодежью по сохранению исторической памяти о героях и важных событиях России. В обсуждении приняли участие руководители областных ведомств, представители духовенства, общественных организаций, учреждений культуры, образования.
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"Для нас этот год особый. Он объявлен президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным Годом защитника Отечества и пройдет под знаком 80-летия Великой Победы. В конце 2024 года глава государства подписал закон, который расширяет перечень основных направлений молодежной политики в России. Приоритетное внимание в законе уделено формированию у детей и молодежи ценностей семьи и рождения детей, патриотизма и служения Родине. Сегодня мы рассматриваем вопросы повышения эффективности нашей совместной работы, в которой участвуют главы муниципальных образований, приходские батюшки и благочинные, участковые, сотрудники МЧС и другие специалисты – все, кто находится на первой линии взаимодействия с жителями". – сказал Руденя, его слова цитирует пресс-служба.
Важнейшим направлением губернатор назвал духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, сохранение традиций православия. В учреждениях образования Тверской области для этих целей внедрен модуль "Основы православной культуры".
"По итогам года мы отмечаем, что порядка 98% родителей и учащихся сделали выбор в пользу этого модуля. Это свидетельствует о высоком доверии, серьезном интересе к духовно-нравственным истокам. В образовательных организациях также было много общения детей со священнослужителями. Также целые классы посещают наши обители. Считаю, эту традицию необходимо продолжить. Это наша история и культура, наша вера", – приводятся в сообщении слова митрополита Амвросия.
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В свою очередь, губернатор Руденя значимым для воспитания молодежи в духе традиционных ценностей назвал сохранение памяти о подвигах российского народа в разные исторические эпохи. С этой целью в 2023 году был создан Национальный центр исторической памяти при президенте Российской Федерации. В этом году на площадке парка "Россия – моя история" откроется региональный Центр сохранения исторической памяти.
Руденя поставил задачу по участию в создании Центра всех муниципальных образований Тверской области, краеведов, представителей поискового движения и общественных молодежных организаций.
Еще одно мероприятие этой работы – создание информационного портала патриотического воспитания в Тверской области, который станет единой платформой с информацией о героической истории тверской земли.
Сегодня большую роль в сохранении исторической памяти играют школьные музеи, в развитии которых участвуют сами ребята. В Тверской области действует 459 таких площадок. В работу по их оформлению вовлечено около 44 тысяч человек. В том числе, они собирают информацию о подвигах выпускников своих школ - участников специальной военной операции, говорится в сообщении.
В Год Защитника Отечества одним из мероприятий патриотического блока станет реализация проекта, информирующего через QR-коды о героях России, чьи имена увековечены в названиях улиц. В том числе это участники СВО.
ВЭБ.РФ и Тверская область поддержат Верхневолжский кожевенный завод - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
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Губернатор отметил, что к работе с молодежью необходимо активно привлекать участников боевых действий, рассказывать ребятам истории современных героев.
Сегодня действующие военные, ветераны проводят уроки мужества, преподают в школах дисциплины, связанные с начальной военной подготовкой, вместе с ребятами участвуют в патриотических акциях, добавили в пресс-службе.
 
Тверская областьИгорь РуденяРоссия
 
 
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