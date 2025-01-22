https://ria.ru/20250122/volgonefti-239-1994996597.html
С танкера "Волгонефть-239" вывезли 580 кубометров мазута
С танкера "Волгонефть-239" вывезли 580 кубометров мазута - РИА Новости, 22.01.2025
С танкера "Волгонефть-239" вывезли 580 кубометров мазута
Специалисты вывезли 580 кубометров мазута из кормовой части танкера "Волгонефть-239", севшей на мель у порта Тамань, осталось еще около 850 кубометров, сообщили РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T16:09:00+03:00
2025-01-22T16:09:00+03:00
2025-01-22T16:19:00+03:00
происшествия
тамань (станица)
краснодарский край
керченский пролив
крушение двух танкеров в керченском проливе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/13/1994508098_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2f677a84975da076cab8a06377dcb4f1.jpg
КРАСНОДАР, 22 янв - РИА Новости. Специалисты вывезли 580 кубометров мазута из кормовой части танкера "Волгонефть-239", севшей на мель у порта Тамань, осталось еще около 850 кубометров, сообщили в министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края. "Также во время объезда министр (Сергей Штриков - ред.) посетил танкер "Волгонефть-239", где продолжается откачка мазута. Ответственный за участок доложил об оперативной ситуации на судне. На сегодняшний день с танкера уже было вывезено 580 кубометров мазута, а осталось около 850", - говорится в сообщении. Уточняется, что сбор мазута с воды уже прекращен, в настоящее время очищается берег с правой стороны от танкера до мыса.В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Ранее, во вторник, в МЧС РФ сообщили, что спасатели и волонтеры собрали и вывезли 170,5 тысячи тонн загрязненного песка и грунта с береговой линии.
https://ria.ru/20250121/kuban-1994887155.html
тамань (станица)
краснодарский край
керченский пролив
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Откачка мазута из танкера "Волгонефть-239"
Морспасслужба приступила к откачке мазута из танкера "Волгонефть-239", сообщил Минтранс.
2025-01-22T16:09
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РИА Новости
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происшествия, тамань (станица), краснодарский край, керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Тамань (станица), Краснодарский край, Керченский пролив, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
С танкера "Волгонефть-239" вывезли 580 кубометров мазута
Из кормовой части танкера "Волгонефть-239" вывезли 580 кубометров мазута