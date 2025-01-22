https://ria.ru/20250122/ukusy-1790723728.html

Что делать, если собаку укусил клещ: симптомы, лечение, последствия

Собаку укусил клещ: симптомы, что делать, признаки, последствия, лечение

Что делать, если собаку укусил клещ: симптомы, лечение, последствия

С наступлением теплого периода прогулки с домашними питомцами могут обернуться неприятностями — укусом собаки клещами, что ведет к заражению различными... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T15:38:00+03:00

2025-01-22T15:38:00+03:00

2025-01-22T15:38:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. С наступлением теплого периода прогулки с домашними питомцами могут обернуться неприятностями — укусом собаки клещами, что ведет к заражению различными инфекциями. Место укуса может болеть и чесаться. Что делать в такой ситуации, какие симптомы возникают у питомца, каких последствий ожидать и чем лечить собаку — в материале РИА Новости.Укусы собак клещамиУкус клеща для собаки может стать причиной развития заболеваний, вызывающих преждевременную смерть. К таким относятся пироплазмоз, бартонеллез, болезнь Лайма, гепатозооноз и эрлихиоз.Обычно паукообразные обитают в траве и кустарниках. Человек может принести домой клеща, например, на своей одежде, сам того не подозревая. После прогулки следует внимательно осматривать своего верного друга, чтобы исключить опасные ситуации.Виды клещейУследить за передвижением собаки крайне сложно, поэтому что клещи у животных — это вечная проблема.Клещи делятся на три основные группы:ИксодовыйИксодовые клещи обитают в основном в парковых зонах, на дворовой территории, на дачных участках. Представляют опасность не только для собак, но и для людей. Поэтому стоит проводить дезинфекцию травы, если есть такая возможность.Иксодовые клещи переносят пироплазмоз — заболевание крови, которое может привести к почечной недостаточности, вызывает болезни печени и поражает центральную нервную систему. Также у собаки могут появляться судороги, которые впоследствии приводят к смерти.ЧесоточныйВследствие поражения чесоточным клещом кожа питомца краснеет, воспаляется, общее состояние собаки ухудшается. Чесоточные клещи заразны в окружающей среде около 36 часов. При обнаружении паразита необходимо продезинфицировать подстилки, ошейники и остальные вещи, с которыми питомец имеет контакт.Чесоточный клещ предпочитает такие места на теле собаки, где меньше всего волосков, например, ушные раковины, область живота, локтей. Владельцы отмечают, что питомцы часто чешутся и даже грызут кожу, которая зудит, краснеет и шелушится. На лапах и животе выпадает шерсть.АргасовыйАргасовые клещи несут больше опасности для собаки, чем для человека. Воздействие паразита проявляется в виде лихорадки и даже паралича. Если животное не лечить, то смерть может наступить уже через 2-4 недели. Для аргасовых клещей активным периодом является зима.Симптомы поражения собаки таким паразитом:ПанцирныйВызывает зуд и жжение, питается мертвыми кожными покровами. Подкожного клеща сложно рассмотреть, так как он белого цвета и маленьких размеров, поэтому в шерсти, особенно светлой, хорошо маскируется. Живет до трех месяцев. Успевает откладывать за этот период около ста яиц.Панцирный клещ является переносчиком гельминтов, обитает в верхних слоях почвы, реже на деревьях.Чем опасен укус клеща для собакиПаразиты переносят различные инфекции и вызывают заболевания у собак. Если не начать своевременное лечение, то питомец может умереть. Некоторым видам клеща достаточно всего пары недель, чтобы сделать “свое дело”.Болезни, которые передает клещСобаки чаще других домашних питомцев подвержены нападению клещей, которые переносят опасные вирусные и инфекционные заболевания.Важно предотвратить распространение заболевания и начать лечение собаки. В 9 случаях из 10 удается победить недуг и спасти питомца.БоррелиозТакже называется болезнью Лайма. Собака может быть переносчиком инфекции в латентной форме, то есть заразиться внутриутробно.Клещ при нападении выбрызгивает свою слюну в кровь жертвы вместе с возбудителями (боррелиями). После попадания в кровь они поражают ткани внутренних органов и сосуды, суставы, нервную систему.При этом собака мало ест, теряет в весе. Место укуса опухает и воспаляется. В зависимости от того, какая система организма была подвержена воздействию возбудителей, будет меняться клиническая картина. Спустя 5-6 месяцев после заражения поражается весь опорно-двигательный аппарат, нервная система и кожа питомца.ЭрлихиозЗаболевание сразу нескольких систем в организме питомца, передается через слюну клеща. Инкубационный период может длиться от 60-90 дней до нескольких лет.Симптомы проявляются в виде артрита конечностей, увеличения лимфоузлов и плохой свертываемости крови. В организме происходят и другие нарушения, которые сможет определить только специалист. Поэтому при появлении этих проблем следует сразу же обратиться к ветеринару.Если лечение было проведено своевременно и правильно, то собаки, перенесшие хронический эрлихиоз, живут с постоянным риском рецидива, также возможны негативные необратимые процессы в костном мозге.ПироплазмозЗаболевание опасно тем, что возбудители, попадая в кровь, быстро разрушают эритроциты. Продукты жизнедеятельности токсичны, поэтому заболевание чаще всего протекает в острой форме. Инкубационный период составляет до пяти дней.Пироплазмоз протекает в острой или хронической форме. При острой проявление симптомов ярко выражено:При хроническом течении:БартонеллезИнфекция поражает сосуды, поэтому внешнее проявление симптомов отсутствует и вовремя выявить заболевание часто не удается. При ослабленном иммунитете собака может умереть.Хозяин может заметить следующие внешние проявления:ГепатозоонозЗаболевание может не проявляться сразу, собака чувствует себя хорошо, явных признаков заражения нет до тех пор, пока в иммунной системе не произойдет сбой. Состояние питомца может резко изменится, если он заразится анаплазмозом, эрлихиозом или пироплазмозом. У собаки появляется лихорадка, резко ухудшается аппетит. Может наступить парез (паралич) задних лап, в глазах появляются гнойные выделения.Болезнь протекает тяжело. Прогнозировать дальнейшее состояние собаки бывает сложно.Симптомы укуса клеща у собакиВ основном симптомы проявляются в виде зуда и жжения кожных покровов. Более тяжелая симптоматика объясняется слабым иммунитетом питомца и видом заболевания, передаваемого паразитами.В качестве общих симптомов выделяют ухудшение аппетита, вялое общее состояние, собака постоянно чешется, наблюдается нарушение стулаНейротоксические реакцииСостояние собаки ухудшается постепенно — все начинается с того, что задние конечности отнимаются. Наступает “клещевой паралич”, нарушается глотательный рефлекс, лай становится приглушенным, повышается утомляемость. Если лечение вовремя не провести, то питомец погибнет от спазма гортани.Локальные реакцииУже спустя два-три часа после поражения кожных покровов паразитом можно заметить изменения на коже питомца: отек и покраснение. Подобные проявления — это аллергическая реакция.Место укуса сильно зудит, возможно выделение гноя, болевые ощущения в месте укуса, а также локальное повышение температуры.Первая помощь при укусеВетеринар Андрей Ерофеев дал совет владельцам собак: “Если вы заметили клеща на животном, следует как можно скорее извлечь паразита. При этом, нужно быть аккуратными, так как клещи могут быть опасными и для человека. При раздавливании паразита бактерии могут проникнуть в кровь человека через слизистые покровы или кожные поры. Поэтому лучше работать в перчатках.Откажитесь от использования пинцета при удалении клеща. В коже собаки могут остаться его конечности или головка, что вызовет воспаление. В этом случае удобно использовать специальный выкручиватель клещей, внешне похожий на гвоздодер. Продается он практически в любом маркетплейсе либо специализированных магазинах. Стоимость около 160-180 руб”.Как правильно вытащить клещаПосле неаккуратного извлечения паразита на теле собаки может образоваться плотная безболезненная шишка. Питомец станет расчесывать зудящее место. Красное пятно сохраняется до полугода.Если в месте проникновения паразита осталась его головка, то возможно образование абсцесса. Предпринимать меры самостоятельно не стоит — лучше обратиться к врачу.Если при извлечении мертвого клеща заметно, что он насосался крови, то нужно доставить паразита в лабораторию для исследования. Специалисты определят, какой инфекцией он мог заразить питомца.В домашних условиях можно использовать простой метод извлечения клеща из кожи собаки.Ни в коем случае нельзя выдергивать клеща, надавливать на него, делать другие силовые или резкие движения.Когда обращаться к ветеринаруЕсли не получается достать клеща или в коже осталась его головка или конечности, стоит немедленно обратиться к ветеринару.Также нужно обратить внимание на поведение собаки: питомец вялый, отказывается от еды, много лежит — это повод для осмотра у специалиста. Главное обратиться к ветеринару своевременно, чтобы потом не пришлось бороться за ее жизнь. Попавшая в организм инфекция может нанести серьезный урон внутренним органам и системам.ДиагностикаОбычно диагноз определяется на основании анализа крови. Если по результатам нет точного понимания о заражении, в этом случае проводится анализ ПЦР. Его применяют в том случае, когда есть подозрение на хроническую форму заболеваний, передающихся собаке от клещей.Лечение собакиЗачастую специалисты назначают лечение антибиотиками, проводится комплексная симптоматическая терапия. При заболевании пироплазмозом также назначают специальную диету. В тяжелых случаях собаке ставят капельницу или делают переливание крови.ПрепаратыСуществует множество препаратов, предназначенных для лечения питомцев от болезней, вызванных укусами клеща. В основном использует те, в основе которых есть следующие действующие вещества:Эти препараты токсичны, поэтому нельзя их применять самостоятельно без рекомендации специалиста. Некоторые эффективны при лечении, а другие — при профилактике.ПрофилактикаВетеринары рекомендуют делать прививки, которые спасут собаку от гибели и помогут ее быстро вылечить в случае заражения.Хорошими средствами профилактики являются ошейники, спреи и капли, отпугивающие паразитов.ВакцинаПротив инфекций, переносчиками которых являются клещи, существуют прививки. Чаще всего используются “Пиродог” и “Нобивак Пиро”. Преимущество вакцины в том, что привитая собака выживет при укусе паразитом. Стоит иметь в виду, что вакцина не дает 100% гарантии, что собака не заразится той или иной инфекцией, но выздоровление наступит гораздо быстрее.Капли и спреиОбычно капли наносят на область от затылка до лопаток — в месте, недоступном для вылизывания. Препарат всасывается в кровь и выделяется через сальные железы.Лекарства действуют по-разному. Одни попадают в кровь паразита и вызывают его гибель. Другие обладают контактным действием, и когда клещ попадает на кожу или шерсть животного, ощущает жжение. Капли действуют 21-28 дней, после их применения собаку нельзя мыть два-три дня.В составе спреев могут содержаться вещества, отпугивающие паразитов либо вызывающие их гибель. Спреи действуют быстро и их легко применять, они остаются только на коже и шерсти, не проникают внутрь.Ошейники для защитыИз ошейников постоянно выделяется препарат, отпугивающий клещей, он не всасывается в кровь питомца, распределяется по шерсти и коже. Один такой ошейник можно использовать в течение всего сезона. Также ошейник не портится от воды, его не нужно снимать во время купания животного.

https://ria.ru/20180429/1519368313.html

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https://ria.ru/20220418/klesch-1783704838.html

https://ria.ru/20220518/kleschi-1789211256.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

собаки, собачники, общество, домашние животные, домашний питомец, клещ