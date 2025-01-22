Опрос показал, сколько жителей Украины хотят навсегда уехать из страны
Опрос Центра Разумкова: каждый пятый украинец хочет покинуть страну навсегда
© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев, Украина
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Каждый пятый житель Украины хочет покинуть страну навсегда, для этого нужно только открыть границы - такое желание испытывают по большей части преимущественно граждане от 18 до 29 лет, свидетельствуют результаты опроса, проведенного украинским фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.
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"В случае открытия границы (Украины) для всех категорий населения 70% опрошенных сообщили, что не хотели бы выезжать в другую страну на постоянное место жительства. Выехать при таких условиях хотел бы 21% респондентов. Не смогли определиться с ответом 9% опрошенных", - говорится в опросе.
Уточняется, что доля мужчин, которые хотели бы уехать в другую страну на постоянное место жительства при таких условиях составляет 25%, а женщин - 17%. О желании выехать за границу для постоянного проживания в случае открытия границ чаще всего сообщали респонденты в возрасте от 18 до 29 лет - такого мнения придерживаются 33%.
Чаще всего граждане Украины мотивируют свое желание покинуть страну отсутствием возможностей для развития (30,5%), угрозой жизни в результате ведения боевых действий (29%), недостаточной социальной поддержкой со стороны государства (29%), желанием воссоединиться с родными (26%) и невозможностью найти работу (21%).
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