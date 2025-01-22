https://ria.ru/20250122/ukraina-1994980964.html

Опрос показал, сколько жителей Украины хотят навсегда уехать из страны

Опрос показал, сколько жителей Украины хотят навсегда уехать из страны - РИА Новости, 22.01.2025

Опрос показал, сколько жителей Украины хотят навсегда уехать из страны

Каждый пятый житель Украины хочет покинуть страну навсегда, для этого нужно только открыть границы - такое желание испытывают по большей части преимущественно... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T14:35:00+03:00

2025-01-22T14:35:00+03:00

2025-01-22T14:36:00+03:00

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Каждый пятый житель Украины хочет покинуть страну навсегда, для этого нужно только открыть границы - такое желание испытывают по большей части преимущественно граждане от 18 до 29 лет, свидетельствуют результаты опроса, проведенного украинским фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова. Опрос проводился с 29 ноября по 14 декабря 2024 года методом личного интервью на подконтрольных ВСУ территориях Украины. В исследовании приняли участие 1518 респондентов в возрасте от 18 лет, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,6%. "В случае открытия границы (Украины) для всех категорий населения 70% опрошенных сообщили, что не хотели бы выезжать в другую страну на постоянное место жительства. Выехать при таких условиях хотел бы 21% респондентов. Не смогли определиться с ответом 9% опрошенных", - говорится в опросе. Уточняется, что доля мужчин, которые хотели бы уехать в другую страну на постоянное место жительства при таких условиях составляет 25%, а женщин - 17%. О желании выехать за границу для постоянного проживания в случае открытия границ чаще всего сообщали респонденты в возрасте от 18 до 29 лет - такого мнения придерживаются 33%. Чаще всего граждане Украины мотивируют свое желание покинуть страну отсутствием возможностей для развития (30,5%), угрозой жизни в результате ведения боевых действий (29%), недостаточной социальной поддержкой со стороны государства (29%), желанием воссоединиться с родными (26%) и невозможностью найти работу (21%).

https://ria.ru/20241224/kiev-1990967463.html

https://ria.ru/20241130/vrach-1986641750.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, вооруженные силы украины