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Еврокомиссар призвал ЕС поставлять Украине больше оружия - РИА Новости, 22.01.2025
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11:43 22.01.2025 (обновлено: 11:44 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/ukraina-1994943852.html
Еврокомиссар призвал ЕС поставлять Украине больше оружия
Еврокомиссар призвал ЕС поставлять Украине больше оружия - РИА Новости, 22.01.2025
Еврокомиссар призвал ЕС поставлять Украине больше оружия
ЕС должен поставлять Украине еще больше оружия, а НАТО – предоставить гарантии безопасности в виде членства, заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T11:43:00+03:00
2025-01-22T11:44:00+03:00
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 22 янв – РИА Новости. ЕС должен поставлять Украине еще больше оружия, а НАТО – предоставить гарантии безопасности в виде членства, заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис."Если говорить о военных поставках, то мы должны делать больше для Украины… Это сейчас критически важно. Мы должны поставлять больше вооружений. Нам также необходимы совершенно четкие гарантии безопасности для Украины, а лучшей такой гарантией является членство в НАТО. Это не дело Еврокомиссии, но лично я это поддерживаю", - сказал он.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250122/bochkala-1994939031.html
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в мире, украина, евросоюз, нато
В мире, Украина, Евросоюз, НАТО
Еврокомиссар призвал ЕС поставлять Украине больше оружия

Еврокомиссар Домбровскис призвал ЕС поставлять Украине еще больше оружия

© AP Photo / Shakh AivazovФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Shakh Aivazov
Флаг Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 22 янв – РИА Новости. ЕС должен поставлять Украине еще больше оружия, а НАТО – предоставить гарантии безопасности в виде членства, заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
"Если говорить о военных поставках, то мы должны делать больше для Украины… Это сейчас критически важно. Мы должны поставлять больше вооружений. Нам также необходимы совершенно четкие гарантии безопасности для Украины, а лучшей такой гарантией является членство в НАТО. Это не дело Еврокомиссии, но лично я это поддерживаю", - сказал он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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