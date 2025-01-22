https://ria.ru/20250122/ukraina-1994943852.html

Еврокомиссар призвал ЕС поставлять Украине больше оружия

Еврокомиссар призвал ЕС поставлять Украине больше оружия - РИА Новости, 22.01.2025

Еврокомиссар призвал ЕС поставлять Украине больше оружия

ЕС должен поставлять Украине еще больше оружия, а НАТО – предоставить гарантии безопасности в виде членства, заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T11:43:00+03:00

2025-01-22T11:43:00+03:00

2025-01-22T11:44:00+03:00

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украина

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 22 янв – РИА Новости. ЕС должен поставлять Украине еще больше оружия, а НАТО – предоставить гарантии безопасности в виде членства, заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис."Если говорить о военных поставках, то мы должны делать больше для Украины… Это сейчас критически важно. Мы должны поставлять больше вооружений. Нам также необходимы совершенно четкие гарантии безопасности для Украины, а лучшей такой гарантией является членство в НАТО. Это не дело Еврокомиссии, но лично я это поддерживаю", - сказал он.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250122/bochkala-1994939031.html

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Варвара Скокшина

в мире, украина, евросоюз, нато