Еврокомиссар призвал ЕС поставлять Украине больше оружия
Еврокомиссар Домбровскис призвал ЕС поставлять Украине еще больше оружия
© AP Photo / Shakh AivazovФлаг Евросоюза
© AP Photo / Shakh Aivazov
Флаг Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 22 янв – РИА Новости. ЕС должен поставлять Украине еще больше оружия, а НАТО – предоставить гарантии безопасности в виде членства, заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
"Если говорить о военных поставках, то мы должны делать больше для Украины… Это сейчас критически важно. Мы должны поставлять больше вооружений. Нам также необходимы совершенно четкие гарантии безопасности для Украины, а лучшей такой гарантией является членство в НАТО. Это не дело Еврокомиссии, но лично я это поддерживаю", - сказал он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.