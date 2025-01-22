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СБУ обвинила 63 человека в переправке уклонистов за границу - РИА Новости, 22.01.2025
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20:24 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/uklonisty-1995039423.html
СБУ обвинила 63 человека в переправке уклонистов за границу
СБУ обвинила 63 человека в переправке уклонистов за границу - РИА Новости, 22.01.2025
СБУ обвинила 63 человека в переправке уклонистов за границу
Служба безопасности Украины сообщила, что предъявила обвинения 63 сотрудникам бывших медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) и военно-врачебных комиссий... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T20:24:00+03:00
2025-01-22T20:24:00+03:00
в мире
украина
хмельницкая область
владимир зеленский
денис шмыгаль
служба безопасности украины
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила, что предъявила обвинения 63 сотрудникам бывших медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) и военно-врачебных комиссий (ВВК) в незаконной переправке уклонистов от военной службы за границу. "СБУ провела более 150 спецопераций и задержаний за три дня: 222 фигуранта получили подозрения… 39 лицам, причастным к преступлениям в военной сфере, в том числе лицам, причастным к хищению средств оборонного госбюджета; 63 лицам, в том числе из числа сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.), бывших МСЭК и ВВК, а также медучреждений, которые подозреваются во введении "уклонистских схем" и в организации незаконного пересечения границы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. Кроме того, как утверждается, предъявлены обвинения семи лицам, которые нанесли вред государственной безопасности в информационной сфере и киберпространстве; 24 лицам, навредившим экономическим интересам государства; семи лицам, причастным к незаконному обороту оружия и средств военного поражения. Всего, по данным СБУ, в рамках дел проведено 287 обысков. По итогам мероприятий задержаны 85 человек. Владимир Зеленский 22 октября на фоне скандала вокруг оформления инвалидности прокурорами Хмельницкой области ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), которым поручил создать рабочие группы для проверки решений медико-социальных экспертных комиссий об установлении инвалидности чиновникам. Позже кабмин Украины утвердил план по противодействию коррупции в МСЭК, который предусматривает их ликвидацию и пересмотр выданных ими решений. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль 2 января сообщил, что медико-социальные экспертные комиссии прекратили свою работу на Украине. На Украине регулярно появляются заявления правоохранительных органов и сообщения в СМИ о схемах выдачи фиктивных документов для уклонения от мобилизации, в частности, незаконном оформлении инвалидности. Стоимость таких "услуг" на Украине колеблется от нескольких тысяч до десяти тысяч долларов. При этом мужчин, действительно имеющих проблемы со здоровьем, силой мобилизуют и отправляют на фронт.
https://ria.ru/20250109/ukraina-1991739000.html
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в мире, украина, хмельницкая область, владимир зеленский, денис шмыгаль, служба безопасности украины, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Украина, Хмельницкая область, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Служба безопасности Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины
СБУ обвинила 63 человека в переправке уклонистов за границу

СБУ предъявила обвинения 63 лицам, причастным к переправке уклонистов за границу

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила, что предъявила обвинения 63 сотрудникам бывших медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) и военно-врачебных комиссий (ВВК) в незаконной переправке уклонистов от военной службы за границу.
«
"СБУ провела более 150 спецопераций и задержаний за три дня: 222 фигуранта получили подозрения… 39 лицам, причастным к преступлениям в военной сфере, в том числе лицам, причастным к хищению средств оборонного госбюджета; 63 лицам, в том числе из числа сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.), бывших МСЭК и ВВК, а также медучреждений, которые подозреваются во введении "уклонистских схем" и в организации незаконного пересечения границы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
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Кроме того, как утверждается, предъявлены обвинения семи лицам, которые нанесли вред государственной безопасности в информационной сфере и киберпространстве; 24 лицам, навредившим экономическим интересам государства; семи лицам, причастным к незаконному обороту оружия и средств военного поражения.
Всего, по данным СБУ, в рамках дел проведено 287 обысков. По итогам мероприятий задержаны 85 человек.
Владимир Зеленский 22 октября на фоне скандала вокруг оформления инвалидности прокурорами Хмельницкой области ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), которым поручил создать рабочие группы для проверки решений медико-социальных экспертных комиссий об установлении инвалидности чиновникам. Позже кабмин Украины утвердил план по противодействию коррупции в МСЭК, который предусматривает их ликвидацию и пересмотр выданных ими решений. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль 2 января сообщил, что медико-социальные экспертные комиссии прекратили свою работу на Украине.
На Украине регулярно появляются заявления правоохранительных органов и сообщения в СМИ о схемах выдачи фиктивных документов для уклонения от мобилизации, в частности, незаконном оформлении инвалидности. Стоимость таких "услуг" на Украине колеблется от нескольких тысяч до десяти тысяч долларов. При этом мужчин, действительно имеющих проблемы со здоровьем, силой мобилизуют и отправляют на фронт.
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