СБУ обвинила 63 человека в переправке уклонистов за границу
СБУ предъявила обвинения 63 лицам, причастным к переправке уклонистов за границу
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила, что предъявила обвинения 63 сотрудникам бывших медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) и военно-врачебных комиссий (ВВК) в незаконной переправке уклонистов от военной службы за границу.
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"СБУ провела более 150 спецопераций и задержаний за три дня: 222 фигуранта получили подозрения… 39 лицам, причастным к преступлениям в военной сфере, в том числе лицам, причастным к хищению средств оборонного госбюджета; 63 лицам, в том числе из числа сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.), бывших МСЭК и ВВК, а также медучреждений, которые подозреваются во введении "уклонистских схем" и в организации незаконного пересечения границы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
Кроме того, как утверждается, предъявлены обвинения семи лицам, которые нанесли вред государственной безопасности в информационной сфере и киберпространстве; 24 лицам, навредившим экономическим интересам государства; семи лицам, причастным к незаконному обороту оружия и средств военного поражения.
Всего, по данным СБУ, в рамках дел проведено 287 обысков. По итогам мероприятий задержаны 85 человек.
Владимир Зеленский 22 октября на фоне скандала вокруг оформления инвалидности прокурорами Хмельницкой области ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), которым поручил создать рабочие группы для проверки решений медико-социальных экспертных комиссий об установлении инвалидности чиновникам. Позже кабмин Украины утвердил план по противодействию коррупции в МСЭК, который предусматривает их ликвидацию и пересмотр выданных ими решений. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль 2 января сообщил, что медико-социальные экспертные комиссии прекратили свою работу на Украине.
На Украине регулярно появляются заявления правоохранительных органов и сообщения в СМИ о схемах выдачи фиктивных документов для уклонения от мобилизации, в частности, незаконном оформлении инвалидности. Стоимость таких "услуг" на Украине колеблется от нескольких тысяч до десяти тысяч долларов. При этом мужчин, действительно имеющих проблемы со здоровьем, силой мобилизуют и отправляют на фронт.