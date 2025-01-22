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В Британии заметили интересную деталь в словах Трампа о Зеленском - РИА Новости, 22.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
02:36 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/tramp-1994903724.html
В Британии заметили интересную деталь в словах Трампа о Зеленском
В Британии заметили интересную деталь в словах Трампа о Зеленском - РИА Новости, 22.01.2025
В Британии заметили интересную деталь в словах Трампа о Зеленском
Президент США Дональд Трамп запугивает Владимира Зеленского, говоря что тот готов заключить сделку с Россией, заявил британский военный аналитик Александр... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T02:36:00+03:00
2025-01-22T02:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
дональд трамп
россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп запугивает Владимира Зеленского, говоря что тот готов заключить сделку с Россией, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале."То, что делает Дональд Трамп — по сути запугивает Зеленского, чтобы тот сел за стол переговоров", — сказал аналитик.По его словам, в случае несогласия Зеленского идти на переговоры с Россией Трамп полностью прекратит любую помощь Украине. Подписанный президентом США во вторник указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам подтверждает эти намерения, отметил Меркурис."Это может объяснить, почему Дональд Трамп делает такие заявления о готовности Зеленского к переговорам", — указал он.В декабре прошлого года агентство Reuters сообщало, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает отказ Киева от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России.Кроме того, Трамп заявлял, что СВО никогда бы не началась, если бы тогда он был президентом вместо Джо Байдена. Он также обещал в случае своего переизбрания добиться урегулирования этого вопроса.
https://ria.ru/20250122/zelenskiy-1994900712.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Дональд Трамп, Россия, Владимир Зеленский, Украина
В Британии заметили интересную деталь в словах Трампа о Зеленском

Меркурис: Трамп запугивает Зеленского, говоря о готовности заключить сделку с РФ

© Фото : The Presidential Office of UkraineДональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Дональд Трамп и Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп запугивает Владимира Зеленского, говоря что тот готов заключить сделку с Россией, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
"То, что делает Дональд Трамп — по сути запугивает Зеленского, чтобы тот сел за стол переговоров", — сказал аналитик.
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По его словам, в случае несогласия Зеленского идти на переговоры с Россией Трамп полностью прекратит любую помощь Украине. Подписанный президентом США во вторник указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам подтверждает эти намерения, отметил Меркурис.
«
"Это может объяснить, почему Дональд Трамп делает такие заявления о готовности Зеленского к переговорам", — указал он.
В декабре прошлого года агентство Reuters сообщало, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает отказ Киева от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России.
Кроме того, Трамп заявлял, что СВО никогда бы не началась, если бы тогда он был президентом вместо Джо Байдена. Он также обещал в случае своего переизбрания добиться урегулирования этого вопроса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАДональд ТрампРоссияВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
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