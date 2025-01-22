В Раде назвали сумму годовой премии главкома ВСУ Сырского
Депутат Рады Безуглая: премия главкома ВСУ Сырского может достигать $477 тысяч
© Фото : офис президента УкраиныГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
© Фото : офис президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила в среду, что годовая премия главкома ВСУ Александра Сырского может достигать 477 тысяч долларов.
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"Кстати, о премиях генералитета", - написала Безуглая в своем Telegram-канале, опубликовав соответствующий документ. Что это за документ, от какого он числа, не уточняется. В нем расписано, до какого предела могут доходить премии военачальникам. Так, согласно опубликованной информации, министр обороны Украины Рустем Умеров может выписать Сырскому годовую премию до 20 миллионов гривен (477 тысяч долларов). На втором месте командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый - он может получить от ведомства до 12,6 миллиона гривен (300,6 тысячи долларов).
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У большинства военных в указанном списке премия достигает 1-3 миллиона гривен (23,8 тысячи долларов – 71,5 тысячи долларов). Однако, у командующего силами беспилотных систем Украины Вадима Сухаревского годовая премия всего 600 тысяч гривен (14,2 тысячи долларов).
Безуглая отметила, что решение о премиях принимает лично министр обороны.
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