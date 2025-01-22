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В Раде назвали сумму годовой премии главкома ВСУ Сырского - РИА Новости, 22.01.2025
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16:13 22.01.2025 (обновлено: 16:26 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/syrskiy-1994996993.html
В Раде назвали сумму годовой премии главкома ВСУ Сырского
В Раде назвали сумму годовой премии главкома ВСУ Сырского - РИА Новости, 22.01.2025
В Раде назвали сумму годовой премии главкома ВСУ Сырского
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила в среду, что годовая премия главкома ВСУ Александра Сырского может достигать 477 тысяч долларов. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T16:13:00+03:00
2025-01-22T16:26:00+03:00
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила в среду, что годовая премия главкома ВСУ Александра Сырского может достигать 477 тысяч долларов. "Кстати, о премиях генералитета", - написала Безуглая в своем Telegram-канале, опубликовав соответствующий документ. Что это за документ, от какого он числа, не уточняется. В нем расписано, до какого предела могут доходить премии военачальникам. Так, согласно опубликованной информации, министр обороны Украины Рустем Умеров может выписать Сырскому годовую премию до 20 миллионов гривен (477 тысяч долларов). На втором месте командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый - он может получить от ведомства до 12,6 миллиона гривен (300,6 тысячи долларов). У большинства военных в указанном списке премия достигает 1-3 миллиона гривен (23,8 тысячи долларов – 71,5 тысячи долларов). Однако, у командующего силами беспилотных систем Украины Вадима Сухаревского годовая премия всего 600 тысяч гривен (14,2 тысячи долларов). Безуглая отметила, что решение о премиях принимает лично министр обороны. Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщало, что на Украине в 2024 году существенно выросли зарплаты чиновников на фоне дефицита госбюджета и повышения налогов. Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что источники для увеличения финансирования ВСУ исчерпаны, в стране вынуждены повысить налоги.
https://ria.ru/20250119/svo-1994517319.html
https://ria.ru/20241129/rada-1986574556.html
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в мире, украина, александр сырский, рустем умеров, сергей марченко, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Александр Сырский, Рустем Умеров, Сергей Марченко, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Раде назвали сумму годовой премии главкома ВСУ Сырского

Депутат Рады Безуглая: премия главкома ВСУ Сырского может достигать $477 тысяч

© Фото : офис президента УкраиныГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© Фото : офис президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила в среду, что годовая премия главкома ВСУ Александра Сырского может достигать 477 тысяч долларов.
«
"Кстати, о премиях генералитета", - написала Безуглая в своем Telegram-канале, опубликовав соответствующий документ. Что это за документ, от какого он числа, не уточняется. В нем расписано, до какого предела могут доходить премии военачальникам. Так, согласно опубликованной информации, министр обороны Украины Рустем Умеров может выписать Сырскому годовую премию до 20 миллионов гривен (477 тысяч долларов). На втором месте командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый - он может получить от ведомства до 12,6 миллиона гривен (300,6 тысячи долларов).
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«
У большинства военных в указанном списке премия достигает 1-3 миллиона гривен (23,8 тысячи долларов – 71,5 тысячи долларов). Однако, у командующего силами беспилотных систем Украины Вадима Сухаревского годовая премия всего 600 тысяч гривен (14,2 тысячи долларов).
Безуглая отметила, что решение о премиях принимает лично министр обороны.
Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщало, что на Украине в 2024 году существенно выросли зарплаты чиновников на фоне дефицита госбюджета и повышения налогов.
Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что источники для увеличения финансирования ВСУ исчерпаны, в стране вынуждены повысить налоги.
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