https://ria.ru/20250122/stroitelstvo-1995012727.html

Завершено строительство второй очереди очистных сооружений "Кокошкино"

Завершено строительство второй очереди очистных сооружений "Кокошкино" - РИА Новости, 22.01.2025

Завершено строительство второй очереди очистных сооружений "Кокошкино"

Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили строительство второй очереди очистных сооружений "Кокошкино" в Троицком и Новомосковском административных... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T17:15:00+03:00

2025-01-22T17:15:00+03:00

2025-01-22T17:15:00+03:00

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тинао

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили строительство второй очереди очистных сооружений "Кокошкино" в Троицком и Новомосковском административных округах столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест, после чего было принято решение о проведении модернизации объектов. С 2012 года в ТиНАО реконструировали и построили 12 очистных сооружений", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что завершение строительства второй очереди очистных сооружений "Кокошкино" позволило повысить надежность работы системы водоотведения в округах. "Новый объект производительностью 4 тысячи кубометров в сутки дополнил сооружения первой очереди, которые были полностью реконструированы в 2020 году. Реализация проекта позволила довести суммарную мощность очистки стока до 8 тысяч кубометров в сутки. Строительство третьей очереди еще увеличит этот показатель", - добавил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на очистных сооружениях "Кокошкино" внедрили современные технические решения, в том числе комбинированную механическую стадию очистки стока и ультрафиолетовое обеззараживание воды перед возвращением в природу. Кроме того, смонтировали системы автоматизации, диспетчеризации и дистанционного управления. При этом 80% установленного оборудования было произведено в России.

https://ria.ru/20250113/rekonstruktsiya-1993422576.html

новомосковский административный округ

москва

тинао

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, новомосковский административный округ, москва, тинао, петр бирюков