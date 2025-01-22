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Завершено строительство второй очереди очистных сооружений "Кокошкино" - РИА Новости, 22.01.2025
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Завершено строительство второй очереди очистных сооружений "Кокошкино"
Завершено строительство второй очереди очистных сооружений "Кокошкино" - РИА Новости, 22.01.2025
Завершено строительство второй очереди очистных сооружений "Кокошкино"
Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили строительство второй очереди очистных сооружений "Кокошкино" в Троицком и Новомосковском административных... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T17:15:00+03:00
2025-01-22T17:15:00+03:00
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тинао
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили строительство второй очереди очистных сооружений "Кокошкино" в Троицком и Новомосковском административных округах столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест, после чего было принято решение о проведении модернизации объектов. С 2012 года в ТиНАО реконструировали и построили 12 очистных сооружений", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что завершение строительства второй очереди очистных сооружений "Кокошкино" позволило повысить надежность работы системы водоотведения в округах. "Новый объект производительностью 4 тысячи кубометров в сутки дополнил сооружения первой очереди, которые были полностью реконструированы в 2020 году. Реализация проекта позволила довести суммарную мощность очистки стока до 8 тысяч кубометров в сутки. Строительство третьей очереди еще увеличит этот показатель", - добавил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на очистных сооружениях "Кокошкино" внедрили современные технические решения, в том числе комбинированную механическую стадию очистки стока и ультрафиолетовое обеззараживание воды перед возвращением в природу. Кроме того, смонтировали системы автоматизации, диспетчеризации и дистанционного управления. При этом 80% установленного оборудования было произведено в России.
https://ria.ru/20250113/rekonstruktsiya-1993422576.html
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городское хозяйство москвы, новомосковский административный округ, москва, тинао, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Новомосковский административный округ, Москва, ТиНАО, Петр Бирюков
Завершено строительство второй очереди очистных сооружений "Кокошкино"

В ТиНАО завершили строительство второй очереди очистных сооружений "Кокошкино"

© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramЗавершено строительство второй очереди очистных сооружений "Кокошкино"
Завершено строительство второй очереди очистных сооружений Кокошкино - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
Завершено строительство второй очереди очистных сооружений "Кокошкино"
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили строительство второй очереди очистных сооружений "Кокошкино" в Троицком и Новомосковском административных округах столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест, после чего было принято решение о проведении модернизации объектов. С 2012 года в ТиНАО реконструировали и построили 12 очистных сооружений", - отметил Бирюков.
Основные работы по реконструкции очистных сооружений в Южном Бутове в Москве завершены - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Реконструкция очистных сооружений в Южном Бутове завершена
13 января, 10:18
Заместитель мэра пояснил, что завершение строительства второй очереди очистных сооружений "Кокошкино" позволило повысить надежность работы системы водоотведения в округах.
"Новый объект производительностью 4 тысячи кубометров в сутки дополнил сооружения первой очереди, которые были полностью реконструированы в 2020 году. Реализация проекта позволила довести суммарную мощность очистки стока до 8 тысяч кубометров в сутки. Строительство третьей очереди еще увеличит этот показатель", - добавил заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на очистных сооружениях "Кокошкино" внедрили современные технические решения, в том числе комбинированную механическую стадию очистки стока и ультрафиолетовое обеззараживание воды перед возвращением в природу. Кроме того, смонтировали системы автоматизации, диспетчеризации и дистанционного управления. При этом 80% установленного оборудования было произведено в России.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыНовомосковский административный округМоскваТиНАОПетр Бирюков
 
 
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