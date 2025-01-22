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ВС России отразили контратаки ВСУ на западных рубежах ЛНР - РИА Новости, 22.01.2025
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ВС России отразили контратаки ВСУ на западных рубежах ЛНР
ВС России отразили контратаки ВСУ на западных рубежах ЛНР - РИА Новости, 22.01.2025
ВС России отразили контратаки ВСУ на западных рубежах ЛНР
ВС РФ отразили попытки контратак ВСУ на западных границах ЛНР, уничтожив два пункта управления дронами и командно-наблюдательный пост, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T06:03:00+03:00
2025-01-22T06:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
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андрей марочко
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 22 янв - РИА Новости. ВС РФ отразили попытки контратак ВСУ на западных границах ЛНР, уничтожив два пункта управления дронами и командно-наблюдательный пост, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "На западных рубежах ЛНР противник провел ряд безуспешных контратак. За истекшие сутки вооруженные формирования Украины вели активные оборонительные действия в районах населенных пунктов Надия, Новоегоровка, Петровское, Невское, Белогоровка. Также маневры противника отмечены в кременских лесах. Целью данных действий было замедление продвижения наших войск и возвращение ранее утраченных рубежей и позиций", - сообщил Марочко. Он добавил, что ВС РФ выполнили порядка сотни огневых задач. Все контратаки ВСУ были отбиты. "Противник понес большие потери в живой силе, вооружении и технике. Поражено более 10 мест сосредоточения. Также подтверждено уничтожение двух пунктов управления БПЛА и одного командно-наблюдательного поста", - сообщил Марочко. В понедельник МО РФ сообщало об освобождении Новоегоровки в Луганской Народной Республике. Во вторник ведомство информировало, что подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и пехотной бригад ВСУ в районах Новоегоровки ЛНР и ряда населенных пунктов ДНР, противник потерял более 510 военных.
https://ria.ru/20250121/zelenskiy-1994891013.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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луганская народная республика, россия, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России отразили контратаки ВСУ на западных рубежах ЛНР

Марочко: ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА на западных рубежах ЛНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град"
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
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ЛУГАНСК, 22 янв - РИА Новости. ВС РФ отразили попытки контратак ВСУ на западных границах ЛНР, уничтожив два пункта управления дронами и командно-наблюдательный пост, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"На западных рубежах ЛНР противник провел ряд безуспешных контратак. За истекшие сутки вооруженные формирования Украины вели активные оборонительные действия в районах населенных пунктов Надия, Новоегоровка, Петровское, Невское, Белогоровка. Также маневры противника отмечены в кременских лесах. Целью данных действий было замедление продвижения наших войск и возвращение ранее утраченных рубежей и позиций", - сообщил Марочко.
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Он добавил, что ВС РФ выполнили порядка сотни огневых задач. Все контратаки ВСУ были отбиты.
"Противник понес большие потери в живой силе, вооружении и технике. Поражено более 10 мест сосредоточения. Также подтверждено уничтожение двух пунктов управления БПЛА и одного командно-наблюдательного поста", - сообщил Марочко.
В понедельник МО РФ сообщало об освобождении Новоегоровки в Луганской Народной Республике. Во вторник ведомство информировало, что подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и пехотной бригад ВСУ в районах Новоегоровки ЛНР и ряда населенных пунктов ДНР, противник потерял более 510 военных.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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