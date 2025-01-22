ВС России отразили контратаки ВСУ на западных рубежах ЛНР
Марочко: ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА на западных рубежах ЛНР
Боевая работа РСЗО "Град". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 янв - РИА Новости. ВС РФ отразили попытки контратак ВСУ на западных границах ЛНР, уничтожив два пункта управления дронами и командно-наблюдательный пост, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"На западных рубежах ЛНР противник провел ряд безуспешных контратак. За истекшие сутки вооруженные формирования Украины вели активные оборонительные действия в районах населенных пунктов Надия, Новоегоровка, Петровское, Невское, Белогоровка. Также маневры противника отмечены в кременских лесах. Целью данных действий было замедление продвижения наших войск и возвращение ранее утраченных рубежей и позиций", - сообщил Марочко.
Он добавил, что ВС РФ выполнили порядка сотни огневых задач. Все контратаки ВСУ были отбиты.
"Противник понес большие потери в живой силе, вооружении и технике. Поражено более 10 мест сосредоточения. Также подтверждено уничтожение двух пунктов управления БПЛА и одного командно-наблюдательного поста", - сообщил Марочко.
В понедельник МО РФ сообщало об освобождении Новоегоровки в Луганской Народной Республике. Во вторник ведомство информировало, что подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и пехотной бригад ВСУ в районах Новоегоровки ЛНР и ряда населенных пунктов ДНР, противник потерял более 510 военных.
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