https://ria.ru/20250122/spetsoperatsiya-1994910270.html

ВС России отразили контратаки ВСУ на западных рубежах ЛНР

ВС России отразили контратаки ВСУ на западных рубежах ЛНР - РИА Новости, 22.01.2025

ВС России отразили контратаки ВСУ на западных рубежах ЛНР

ВС РФ отразили попытки контратак ВСУ на западных границах ЛНР, уничтожив два пункта управления дронами и командно-наблюдательный пост, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T06:03:00+03:00

2025-01-22T06:03:00+03:00

2025-01-22T06:03:00+03:00

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ЛУГАНСК, 22 янв - РИА Новости. ВС РФ отразили попытки контратак ВСУ на западных границах ЛНР, уничтожив два пункта управления дронами и командно-наблюдательный пост, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "На западных рубежах ЛНР противник провел ряд безуспешных контратак. За истекшие сутки вооруженные формирования Украины вели активные оборонительные действия в районах населенных пунктов Надия, Новоегоровка, Петровское, Невское, Белогоровка. Также маневры противника отмечены в кременских лесах. Целью данных действий было замедление продвижения наших войск и возвращение ранее утраченных рубежей и позиций", - сообщил Марочко. Он добавил, что ВС РФ выполнили порядка сотни огневых задач. Все контратаки ВСУ были отбиты. "Противник понес большие потери в живой силе, вооружении и технике. Поражено более 10 мест сосредоточения. Также подтверждено уничтожение двух пунктов управления БПЛА и одного командно-наблюдательного поста", - сообщил Марочко. В понедельник МО РФ сообщало об освобождении Новоегоровки в Луганской Народной Республике. Во вторник ведомство информировало, что подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и пехотной бригад ВСУ в районах Новоегоровки ЛНР и ряда населенных пунктов ДНР, противник потерял более 510 военных.

https://ria.ru/20250121/zelenskiy-1994891013.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, россия, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность