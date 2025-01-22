https://ria.ru/20250122/spetsoperatsiya-1994908120.html

Экипаж Ка-52м сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области

Экипаж Ка-52м сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области - РИА Новости, 22.01.2025

Экипаж Ка-52м сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области

Экипаж вертолета Ка-52м сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, видео предоставило Минобороны РФ. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T05:09:00+03:00

2025-01-22T05:09:00+03:00

2025-01-22T05:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52м сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, видео предоставило Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м в составе смешанной тактической группы сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам и уничтожили бронетехнику, а также личный состав ВСУ", - говорится в сообщении. Уточняется, что после удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет противника. "Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20250122/spetsoperatsiya-1994907971.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)