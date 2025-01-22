https://ria.ru/20250122/spetsoperatsiya-1994908120.html
Экипаж Ка-52м сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области
Экипаж Ка-52м сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области - РИА Новости, 22.01.2025
Экипаж Ка-52м сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области
Экипаж вертолета Ка-52м сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, видео предоставило Минобороны РФ. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T05:09:00+03:00
2025-01-22T05:09:00+03:00
2025-01-22T05:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52м сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, видео предоставило Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м в составе смешанной тактической группы сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам и уничтожили бронетехнику, а также личный состав ВСУ", - говорится в сообщении. Уточняется, что после удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет противника. "Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20250122/spetsoperatsiya-1994907971.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Экипаж Ка-52м сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области
Минобороны: вертолет Ка-52м сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области