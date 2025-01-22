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Экипаж Ка-52м сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области - РИА Новости, 22.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:09 22.01.2025 (обновлено: 05:14 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/spetsoperatsiya-1994908120.html
Экипаж Ка-52м сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области
Экипаж Ка-52м сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области - РИА Новости, 22.01.2025
Экипаж Ка-52м сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области
Экипаж вертолета Ка-52м сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, видео предоставило Минобороны РФ. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T05:09:00+03:00
2025-01-22T05:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52м сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, видео предоставило Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м в составе смешанной тактической группы сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам и уничтожили бронетехнику, а также личный состав ВСУ", - говорится в сообщении. Уточняется, что после удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет противника. "Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20250122/spetsoperatsiya-1994907971.html
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безопасность, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Экипаж Ка-52м сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области

Минобороны: вертолет Ка-52м сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области

© Минобороны РоссииЭкипаж вертолета Ка-52 ВКС России
Экипаж вертолета Ка-52 ВКС России - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© Минобороны России
Экипаж вертолета Ка-52 ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52м сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, видео предоставило Минобороны РФ.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м в составе смешанной тактической группы сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам и уничтожили бронетехнику, а также личный состав ВСУ", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что после удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет противника.
"Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели", - сообщили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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