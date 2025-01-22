https://ria.ru/20250122/sklady-1994963573.html

ВС России поразили склады вооружения и дронов ВСУ

ВС России поразили склады вооружения и дронов ВСУ - РИА Новости, 22.01.2025

ВС России поразили склады вооружения и дронов ВСУ

Российские военные ударили по складам ракетно-артиллерийского вооружения и дронов ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T12:44:00+03:00

2025-01-22T12:44:00+03:00

2025-01-22T14:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Российские военные ударили по складам ракетно-артиллерийского вооружения и дронов ВСУ, сообщило Минобороны."Нанесено поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения, беспилотных летательных аппаратов и горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники противника в 136 районах", — заявили в ведомстве.В министерстве уточнили, что армия использовала для ударов авиацию, беспилотники, силы ракетных войск и артиллерию. Помимо этого, средствам противовоздушной обороны удалось сбить 114 украинских БПЛА.Вооруженные силы также освободили село Западное в Харьковской области, расположенное к северу от Купянска.За минувшие сутки противник потерял:Кроме того, подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили 50 украинских военных.

https://ria.ru/20250122/vsu-1994940823.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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