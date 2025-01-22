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ВС России поразили склады вооружения и дронов ВСУ - РИА Новости, 22.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:44 22.01.2025 (обновлено: 14:08 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/sklady-1994963573.html
ВС России поразили склады вооружения и дронов ВСУ
ВС России поразили склады вооружения и дронов ВСУ - РИА Новости, 22.01.2025
ВС России поразили склады вооружения и дронов ВСУ
Российские военные ударили по складам ракетно-артиллерийского вооружения и дронов ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T12:44:00+03:00
2025-01-22T14:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Российские военные ударили по складам ракетно-артиллерийского вооружения и дронов ВСУ, сообщило Минобороны."Нанесено поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения, беспилотных летательных аппаратов и горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники противника в 136 районах", — заявили в ведомстве.В министерстве уточнили, что армия использовала для ударов авиацию, беспилотники, силы ракетных войск и артиллерию. Помимо этого, средствам противовоздушной обороны удалось сбить 114 украинских БПЛА.Вооруженные силы также освободили село Западное в Харьковской области, расположенное к северу от Купянска.За минувшие сутки противник потерял:Кроме того, подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили 50 украинских военных.
https://ria.ru/20250122/vsu-1994940823.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России поразили склады вооружения и дронов ВСУ

Минобороны: ВС России ударили по складам с оружием и беспилотниками ВСУ

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкНанесение удара "Искандером" по районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ
Нанесение удара Искандером по районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России
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Нанесение удара "Искандером" по районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Российские военные ударили по складам ракетно-артиллерийского вооружения и дронов ВСУ, сообщило Минобороны.
"Нанесено поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения, беспилотных летательных аппаратов и горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники противника в 136 районах", — заявили в ведомстве.
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В министерстве уточнили, что армия использовала для ударов авиацию, беспилотники, силы ракетных войск и артиллерию. Помимо этого, средствам противовоздушной обороны удалось сбить 114 украинских БПЛА.
Вооруженные силы также освободили село Западное в Харьковской области, расположенное к северу от Купянска.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили село Западное в Харьковской области
Подразделения группировки войск Запад освободили село Западное в Харьковской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили село Западное в Харьковской области
За минувшие сутки противник потерял:
  • 175 военных в боях с группировкой войск "Восток";
  • 40 человек — с группировкой войск "Север";
  • 460 бойцов — с группировкой войск "Запад";
  • 250 военнослужащих — с группировкой войск "Юг";
  • 630 человек — с группировкой войск "Центр".
Кроме того, подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили 50 украинских военных.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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