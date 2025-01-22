ВС России поразили склады вооружения и дронов ВСУ
Минобороны: ВС России ударили по складам с оружием и беспилотниками ВСУ
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкНанесение удара "Искандером" по районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ
Нанесение удара "Искандером" по районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Российские военные ударили по складам ракетно-артиллерийского вооружения и дронов ВСУ, сообщило Минобороны.
"Нанесено поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения, беспилотных летательных аппаратов и горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники противника в 136 районах", — заявили в ведомстве.
В министерстве уточнили, что армия использовала для ударов авиацию, беспилотники, силы ракетных войск и артиллерию. Помимо этого, средствам противовоздушной обороны удалось сбить 114 украинских БПЛА.
Вооруженные силы также освободили село Западное в Харьковской области, расположенное к северу от Купянска.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили село Западное в Харьковской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили село Западное в Харьковской области
За минувшие сутки противник потерял:
- 175 военных в боях с группировкой войск "Восток";
- 40 человек — с группировкой войск "Север";
- 460 бойцов — с группировкой войск "Запад";
- 250 военнослужащих — с группировкой войск "Юг";
- 630 человек — с группировкой войск "Центр".
Кроме того, подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили 50 украинских военных.
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