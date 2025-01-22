https://ria.ru/20250122/siriya-1995026789.html

В Сирии рассказали о переговорах с Россией о военных базах

В Сирии рассказали о переговорах с Россией о военных базах - РИА Новости, 22.01.2025

В Сирии рассказали о переговорах с Россией о военных базах

Новые власти Сирии ведут переговоры с Россией о присутствии ее военных баз в стране, но окончательный формат пока не ясен, сообщил новый глава оборонного... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T18:17:00+03:00

2025-01-22T18:17:00+03:00

2025-01-22T18:17:00+03:00

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Новые власти Сирии ведут переговоры с Россией о присутствии ее военных баз в стране, но окончательный формат пока не ясен, сообщил новый глава оборонного ведомства страны Мархаф Абу Касра телеканалу Al-Araby. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости ранее заявлял, что условия работы, содержания и обеспечения российских военных баз в Сирии могли бы стать предметом переговоров с новыми властями страны. "До сих пор окончательный формат не ясен, и мы не получили указаний от канцелярии президента относительно сотрудничества с российским государством, но ведутся переговоры канцелярией президента в сотрудничестве с министерством иностранных дел", - сказал Абу Касра. В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.

https://ria.ru/20250122/siriya-1994920530.html

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в мире, сирия, россия, дамаск (город), сергей лавров, башар асад