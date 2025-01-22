Россельхознадзор проверил рыбу, выловленную в Черном и Азовском морях
Россельхознадзор не выявил загрязнений в рыбе из Черного и Азовского морей
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСпециалист Морспасслужбы во время первого этапа откачки мазута из танкера "Волгонефть-239", стоящего на мели у мыса Панагия
Специалист Морспасслужбы во время первого этапа откачки мазута из танкера "Волгонефть-239", стоящего на мели у мыса Панагия
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Россельхознадзор исследовал рыбу, выловленную в Черном и Азовском морях, в том числе в местах, где были зафиксированы выбросы продуктов нефтепереработки - загрязнений от разлива мазута в ней специалисты ведомства не обнаружили, показатели безопасности в норме, говорится в сообщении Россельхознадзора.
"15 января сотрудники Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора провели ряд мероприятий по отбору проб в подведомственных регионах, включая территории, где были зафиксированы выбросы продуктов нефтепереработки. Это сделано в целях мониторинга загрязнения рыбы и рыбной продукции мазутом и предупреждения населения. Согласно проведенным лабораторным исследованиям... загрязнения рыбы от разлива мазута не обнаружены, показатели безопасности находятся в пределах допустимой нормы", - говорится в сообщении.
Специалисты Россельхознадзора исследовали пробы охлажденного пеленгаса, камбалы, ставриды и окуня, а также замороженной тюльки, хамсы и ставриды в Керчи, Феодосии, Севастополе и Херсонской области. Кроме них проверку прошла черноморская хамса, выброшенная из Черного моря на берег в Севастополе на набережной Андрея Первозванного.
В районе Керченского пролива 15 декабря прошлого года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.