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Россельхознадзор проверил рыбу, выловленную в Черном и Азовском морях - РИА Новости, 22.01.2025
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11:12 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/rosselhoznadzor-1994939416.html
Россельхознадзор проверил рыбу, выловленную в Черном и Азовском морях
Россельхознадзор проверил рыбу, выловленную в Черном и Азовском морях - РИА Новости, 22.01.2025
Россельхознадзор проверил рыбу, выловленную в Черном и Азовском морях
Россельхознадзор исследовал рыбу, выловленную в Черном и Азовском морях, в том числе в местах, где были зафиксированы выбросы продуктов нефтепереработки -... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T11:12:00+03:00
2025-01-22T11:12:00+03:00
происшествия
севастополь
керчь
азовское море
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Россельхознадзор исследовал рыбу, выловленную в Черном и Азовском морях, в том числе в местах, где были зафиксированы выбросы продуктов нефтепереработки - загрязнений от разлива мазута в ней специалисты ведомства не обнаружили, показатели безопасности в норме, говорится в сообщении Россельхознадзора. "15 января сотрудники Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора провели ряд мероприятий по отбору проб в подведомственных регионах, включая территории, где были зафиксированы выбросы продуктов нефтепереработки. Это сделано в целях мониторинга загрязнения рыбы и рыбной продукции мазутом и предупреждения населения. Согласно проведенным лабораторным исследованиям... загрязнения рыбы от разлива мазута не обнаружены, показатели безопасности находятся в пределах допустимой нормы", - говорится в сообщении. Специалисты Россельхознадзора исследовали пробы охлажденного пеленгаса, камбалы, ставриды и окуня, а также замороженной тюльки, хамсы и ставриды в Керчи, Феодосии, Севастополе и Херсонской области. Кроме них проверку прошла черноморская хамса, выброшенная из Черного моря на берег в Севастополе на набережной Андрея Первозванного. В районе Керченского пролива 15 декабря прошлого года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
https://ria.ru/20250121/kuban-1994887155.html
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севастополь
керчь
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происшествия, севастополь, керчь, азовское море, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Севастополь, Керчь, Азовское море, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Россельхознадзор проверил рыбу, выловленную в Черном и Азовском морях

Россельхознадзор не выявил загрязнений в рыбе из Черного и Азовского морей

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСпециалист Морспасслужбы во время первого этапа откачки мазута из танкера "Волгонефть-239", стоящего на мели у мыса Панагия
Специалист Морспасслужбы во время первого этапа откачки мазута из танкера Волгонефть-239, стоящего на мели у мыса Панагия - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Специалист Морспасслужбы во время первого этапа откачки мазута из танкера "Волгонефть-239", стоящего на мели у мыса Панагия
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Россельхознадзор исследовал рыбу, выловленную в Черном и Азовском морях, в том числе в местах, где были зафиксированы выбросы продуктов нефтепереработки - загрязнений от разлива мазута в ней специалисты ведомства не обнаружили, показатели безопасности в норме, говорится в сообщении Россельхознадзора.
"15 января сотрудники Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора провели ряд мероприятий по отбору проб в подведомственных регионах, включая территории, где были зафиксированы выбросы продуктов нефтепереработки. Это сделано в целях мониторинга загрязнения рыбы и рыбной продукции мазутом и предупреждения населения. Согласно проведенным лабораторным исследованиям... загрязнения рыбы от разлива мазута не обнаружены, показатели безопасности находятся в пределах допустимой нормы", - говорится в сообщении.
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
На Кубани нашли новый способ очистки песка от мазута
Вчера, 20:32
Специалисты Россельхознадзора исследовали пробы охлажденного пеленгаса, камбалы, ставриды и окуня, а также замороженной тюльки, хамсы и ставриды в Керчи, Феодосии, Севастополе и Херсонской области. Кроме них проверку прошла черноморская хамса, выброшенная из Черного моря на берег в Севастополе на набережной Андрея Первозванного.
В районе Керченского пролива 15 декабря прошлого года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
Последствия разлива нефтепродуктов на побережье Черного моря - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
В Крыму выявили три пятна мазута
11:07
 
ПроисшествияСевастопольКерчьАзовское мореФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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