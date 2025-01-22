https://ria.ru/20250122/rosselhoznadzor-1994939416.html

Россельхознадзор проверил рыбу, выловленную в Черном и Азовском морях

Россельхознадзор проверил рыбу, выловленную в Черном и Азовском морях - РИА Новости, 22.01.2025

Россельхознадзор проверил рыбу, выловленную в Черном и Азовском морях

Россельхознадзор исследовал рыбу, выловленную в Черном и Азовском морях, в том числе в местах, где были зафиксированы выбросы продуктов нефтепереработки -... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T11:12:00+03:00

2025-01-22T11:12:00+03:00

2025-01-22T11:12:00+03:00

происшествия

севастополь

керчь

азовское море

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Россельхознадзор исследовал рыбу, выловленную в Черном и Азовском морях, в том числе в местах, где были зафиксированы выбросы продуктов нефтепереработки - загрязнений от разлива мазута в ней специалисты ведомства не обнаружили, показатели безопасности в норме, говорится в сообщении Россельхознадзора. "15 января сотрудники Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора провели ряд мероприятий по отбору проб в подведомственных регионах, включая территории, где были зафиксированы выбросы продуктов нефтепереработки. Это сделано в целях мониторинга загрязнения рыбы и рыбной продукции мазутом и предупреждения населения. Согласно проведенным лабораторным исследованиям... загрязнения рыбы от разлива мазута не обнаружены, показатели безопасности находятся в пределах допустимой нормы", - говорится в сообщении. Специалисты Россельхознадзора исследовали пробы охлажденного пеленгаса, камбалы, ставриды и окуня, а также замороженной тюльки, хамсы и ставриды в Керчи, Феодосии, Севастополе и Херсонской области. Кроме них проверку прошла черноморская хамса, выброшенная из Черного моря на берег в Севастополе на набережной Андрея Первозванного. В районе Керченского пролива 15 декабря прошлого года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.

https://ria.ru/20250121/kuban-1994887155.html

https://ria.ru/20250122/mazut-1994938876.html

севастополь

керчь

азовское море

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, севастополь, керчь, азовское море, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), крушение двух танкеров в керченском проливе