https://ria.ru/20250122/rassledovanie-1994906230.html

Дело о смерти мужчины, выпившего уксус из бутылки "Джермука", приостановили

Дело о смерти мужчины, выпившего уксус из бутылки "Джермука", приостановили - РИА Новости, 22.01.2025

Дело о смерти мужчины, выпившего уксус из бутылки "Джермука", приостановили

Уголовное дело по факту смерти владикавказского предпринимателя Олега Гусова, который умер после того, как сделал глоток из бутылки минеральной воды "Джермук",... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T04:02:00+03:00

2025-01-22T04:02:00+03:00

2025-01-22T04:02:00+03:00

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ПЯТИГОРСК, 22 янв - РИА Новости. Уголовное дело по факту смерти владикавказского предпринимателя Олега Гусова, который умер после того, как сделал глоток из бутылки минеральной воды "Джермук", приостановлено, сообщил РИА Новости адвокат семьи Айрат Хикматуллин. В феврале 2024 года 65-летний житель Владикавказа Гусов получил ожог пищевода после того, как сделал глоток из бутылки минеральной воды "Джермук" - вместо воды в ней оказался уксус. Он скончался в больнице. Было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ). Вдова и дочери Гусова подали иск к производителю минеральной воды, ответчиками указаны, в том числе, армянская "Джермук Групп" и ИП Исупов Игорь Александрович. В конце декабря Советский районный суд Владикавказа оставил иск без движения. В минэкономики Армении 20 января заявили, что инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов страны представил российской стороне доказательства соответствия международным стандартам минеральной воды "Джермук". "Джермук групп" назвала иск семьи Гусова необоснованным. "Уголовное дело приостановлено. Насколько нам известно, следствие направило запросы в Армению еще в мае прошлого года, но ответчик игнорирует запросы, хотя компания должна быть заинтересована в полном расследовании и защите своей репутации", - сказал Хикматуллин. По словам адвоката, после приостановления дела были изучены копии материалов и подготовлен гражданский иск. "Сумма иска была назначена доверителями, нужно понимать, какими были расходы на авиацию, для перемещения пострадавшего из Владикавказа в Москву, а также на лечение в НИИ Склифосовского. Но семье прежде всего нужны не деньги, а справедливость", - добавил он.

https://ria.ru/20250120/isk-1994532119.html

https://ria.ru/20241202/otravlenie-1986785554.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, владикавказ, армения, россия