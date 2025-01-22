Рейтинг@Mail.ru
Дело о смерти мужчины, выпившего уксус из бутылки "Джермука", приостановили - РИА Новости, 22.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:02 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/rassledovanie-1994906230.html
Дело о смерти мужчины, выпившего уксус из бутылки "Джермука", приостановили
Дело о смерти мужчины, выпившего уксус из бутылки "Джермука", приостановили - РИА Новости, 22.01.2025
Дело о смерти мужчины, выпившего уксус из бутылки "Джермука", приостановили
Уголовное дело по факту смерти владикавказского предпринимателя Олега Гусова, который умер после того, как сделал глоток из бутылки минеральной воды "Джермук",... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T04:02:00+03:00
2025-01-22T04:02:00+03:00
происшествия
владикавказ
армения
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
ПЯТИГОРСК, 22 янв - РИА Новости. Уголовное дело по факту смерти владикавказского предпринимателя Олега Гусова, который умер после того, как сделал глоток из бутылки минеральной воды "Джермук", приостановлено, сообщил РИА Новости адвокат семьи Айрат Хикматуллин. В феврале 2024 года 65-летний житель Владикавказа Гусов получил ожог пищевода после того, как сделал глоток из бутылки минеральной воды "Джермук" - вместо воды в ней оказался уксус. Он скончался в больнице. Было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ). Вдова и дочери Гусова подали иск к производителю минеральной воды, ответчиками указаны, в том числе, армянская "Джермук Групп" и ИП Исупов Игорь Александрович. В конце декабря Советский районный суд Владикавказа оставил иск без движения. В минэкономики Армении 20 января заявили, что инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов страны представил российской стороне доказательства соответствия международным стандартам минеральной воды "Джермук". "Джермук групп" назвала иск семьи Гусова необоснованным. "Уголовное дело приостановлено. Насколько нам известно, следствие направило запросы в Армению еще в мае прошлого года, но ответчик игнорирует запросы, хотя компания должна быть заинтересована в полном расследовании и защите своей репутации", - сказал Хикматуллин. По словам адвоката, после приостановления дела были изучены копии материалов и подготовлен гражданский иск. "Сумма иска была назначена доверителями, нужно понимать, какими были расходы на авиацию, для перемещения пострадавшего из Владикавказа в Москву, а также на лечение в НИИ Склифосовского. Но семье прежде всего нужны не деньги, а справедливость", - добавил он.
https://ria.ru/20250120/isk-1994532119.html
https://ria.ru/20241202/otravlenie-1986785554.html
владикавказ
армения
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владикавказ, армения, россия
Происшествия, Владикавказ, Армения, Россия
Дело о смерти мужчины, выпившего уксус из бутылки "Джермука", приостановили

Дело о смерти бизнесмена, выпившего уксус вместо минеральной воды, приостановили

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЯТИГОРСК, 22 янв - РИА Новости. Уголовное дело по факту смерти владикавказского предпринимателя Олега Гусова, который умер после того, как сделал глоток из бутылки минеральной воды "Джермук", приостановлено, сообщил РИА Новости адвокат семьи Айрат Хикматуллин.
В феврале 2024 года 65-летний житель Владикавказа Гусов получил ожог пищевода после того, как сделал глоток из бутылки минеральной воды "Джермук" - вместо воды в ней оказался уксус. Он скончался в больнице. Было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ). Вдова и дочери Гусова подали иск к производителю минеральной воды, ответчиками указаны, в том числе, армянская "Джермук Групп" и ИП Исупов Игорь Александрович. В конце декабря Советский районный суд Владикавказа оставил иск без движения.
Минеральная вода Джермук - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
СМИ: к производителю воды "Джермук" предъявили иск на 1,5 миллиарда рублей
20 января, 02:39
В минэкономики Армении 20 января заявили, что инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов страны представил российской стороне доказательства соответствия международным стандартам минеральной воды "Джермук". "Джермук групп" назвала иск семьи Гусова необоснованным.
"Уголовное дело приостановлено. Насколько нам известно, следствие направило запросы в Армению еще в мае прошлого года, но ответчик игнорирует запросы, хотя компания должна быть заинтересована в полном расследовании и защите своей репутации", - сказал Хикматуллин.
По словам адвоката, после приостановления дела были изучены копии материалов и подготовлен гражданский иск.
"Сумма иска была назначена доверителями, нужно понимать, какими были расходы на авиацию, для перемещения пострадавшего из Владикавказа в Москву, а также на лечение в НИИ Склифосовского. Но семье прежде всего нужны не деньги, а справедливость", - добавил он.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
В Приморье шестилетняя девочка выпила уксус, перепутав его с водой
2 декабря 2024, 05:26
 
ПроисшествияВладикавказАрменияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала