https://ria.ru/20250122/putin-1994988435.html
Совещание по экономическим вопросам с участием Путина. Трансляция
Совещание по экономическим вопросам с участием Путина. Трансляция - РИА Новости, 22.01.2025
Совещание по экономическим вопросам с участием Путина. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T17:15:00+03:00
2025-01-22T17:15:00+03:00
2025-01-22T17:20:00+03:00
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Вступительное слово Путина на совещании по экономическим вопросам
Вступительное слово Путина на совещании по экономическим вопросам
2025-01-22T17:15
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PT10M10S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Совещание по экономическим вопросам с участием Путина. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам.
2025-01-22T17:15
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PT10M10S
Совещание по экономическим вопросам с участием Путина. Трансляция
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Президент России Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам.