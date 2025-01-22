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На Украине арестовали главного психиатра ВСУ
На Украине арестовали главного психиатра ВСУ - РИА Новости, 22.01.2025
На Украине арестовали главного психиатра ВСУ
Суд на Украине избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главному психиатру ВСУ Олегу Друзю, обвиняемому в незаконном обогащении на миллион долларов, РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T18:56:00+03:00
2025-01-22T18:56:00+03:00
2025-01-22T18:56:00+03:00
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Суд на Украине избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главному психиатру ВСУ Олегу Друзю, обвиняемому в незаконном обогащении на миллион долларов, сообщил в среду украинский телеканал "Общественное". Накануне СБУ сообщила о задержании главного психиатра ВСУ по подозрению в незаконном обогащении более чем на 1 миллион долларов за два года. По информации ведомства, Друзь является заместителем председателя центральной военно-врачебной комиссии и решает вопрос о пригодности военных к прохождению службы. "Главному психиатру ВСУ Друзю избрали меру пресечения — два месяца содержания под стражей с возможностью внести залог 49 миллионов гривен (1,2 миллиона долларов – ред.)… Адвокаты заявили о незаконном задержании их подзащитного, поскольку вчера его выписали из реанимационного отделения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
На Украине арестовали главного психиатра ВСУ
Суд на Украине арестовал главного психиатра ВСУ Друзю по подозрению в коррупции