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На Украине арестовали главного психиатра ВСУ - РИА Новости, 22.01.2025
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18:56 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/psikhiatr-1995032312.html
На Украине арестовали главного психиатра ВСУ
На Украине арестовали главного психиатра ВСУ - РИА Новости, 22.01.2025
На Украине арестовали главного психиатра ВСУ
Суд на Украине избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главному психиатру ВСУ Олегу Друзю, обвиняемому в незаконном обогащении на миллион долларов, РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T18:56:00+03:00
2025-01-22T18:56:00+03:00
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Суд на Украине избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главному психиатру ВСУ Олегу Друзю, обвиняемому в незаконном обогащении на миллион долларов, сообщил в среду украинский телеканал "Общественное". Накануне СБУ сообщила о задержании главного психиатра ВСУ по подозрению в незаконном обогащении более чем на 1 миллион долларов за два года. По информации ведомства, Друзь является заместителем председателя центральной военно-врачебной комиссии и решает вопрос о пригодности военных к прохождению службы. "Главному психиатру ВСУ Друзю избрали меру пресечения — два месяца содержания под стражей с возможностью внести залог 49 миллионов гривен (1,2 миллиона долларов – ред.)… Адвокаты заявили о незаконном задержании их подзащитного, поскольку вчера его выписали из реанимационного отделения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
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в мире, украина, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
На Украине арестовали главного психиатра ВСУ

Суд на Украине арестовал главного психиатра ВСУ Друзю по подозрению в коррупции

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Киеве
Автомобиль полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Суд на Украине избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главному психиатру ВСУ Олегу Друзю, обвиняемому в незаконном обогащении на миллион долларов, сообщил в среду украинский телеканал "Общественное".
Накануне СБУ сообщила о задержании главного психиатра ВСУ по подозрению в незаконном обогащении более чем на 1 миллион долларов за два года. По информации ведомства, Друзь является заместителем председателя центральной военно-врачебной комиссии и решает вопрос о пригодности военных к прохождению службы.
«
"Главному психиатру ВСУ Друзю избрали меру пресечения — два месяца содержания под стражей с возможностью внести залог 49 миллионов гривен (1,2 миллиона долларов – ред.)… Адвокаты заявили о незаконном задержании их подзащитного, поскольку вчера его выписали из реанимационного отделения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
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