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Обвиняемому в покушении на Захара Прилепина утвердили пожизненный срок - РИА Новости, 22.01.2025
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12:04 22.01.2025 (обновлено: 14:56 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/prilepin-1994946636.html
Обвиняемому в покушении на Захара Прилепина утвердили пожизненный срок
Обвиняемому в покушении на Захара Прилепина утвердили пожизненный срок - РИА Новости, 22.01.2025
Обвиняемому в покушении на Захара Прилепина утвердили пожизненный срок
Апелляционный военный суд признал законным приговор Александру Пермякову, получившему пожизненный срок по делу о покушении на писателя Захара Прилепина,... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T12:04:00+03:00
2025-01-22T14:56:00+03:00
захар прилепин
россия
пионерский
нижегородская область
происшествия
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ВЛАСИХА (Московская обл.), 22 янв — РИА Новости. Апелляционный военный суд признал законным приговор Александру Пермякову, получившему пожизненный срок по делу о покушении на писателя Захара Прилепина, передает корреспондент РИА Новости."Приговор 2-го Западного окружного военного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — огласил решение судья.В апреле 2023 года после слежки за Прилепиным в нескольких регионах Пермяков при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил два взрывных устройства в районе поселка Пионерский в Нижегородской области. Он установил их под полотно дороги недалеко от дома писателя.Утром 6 мая автомобиль, в котором находились Прилепин и его водитель Александр Шубин, взорвался. Последний погиб на месте, писатель получил множественные ранения. Преступника вскоре задержали и арестовали.На одном из заседаний суда Пермяков заявил, что Служба безопасности Украины обещала ему 20 тысяч долларов за убийство писателя. При этом он утверждает, что если бы заметил в машине Шубина, то не стал бы приводить в действие взрывное устройство.Тридцатого сентября его приговорили к пожизненному сроку с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, затем его переведут в колонию особого режима.
https://ria.ru/20240628/koloniya-1956151420.html
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россия
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захар прилепин, россия, пионерский, нижегородская область, происшествия
Захар Прилепин, Россия, Пионерский, Нижегородская область, Происшествия
Обвиняемому в покушении на Захара Прилепина утвердили пожизненный срок

Суд утвердил пожизненный срок обвиняемому в покушении на Захара Прилепина

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАлександр Пермяков, осужденный за покушение на писателя Захара Прилепина
Александр Пермяков, осужденный за покушение на писателя Захара Прилепина - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Александр Пермяков, осужденный за покушение на писателя Захара Прилепина. Архивное фото
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ВЛАСИХА (Московская обл.), 22 янв — РИА Новости. Апелляционный военный суд признал законным приговор Александру Пермякову, получившему пожизненный срок по делу о покушении на писателя Захара Прилепина, передает корреспондент РИА Новости.
"Приговор 2-го Западного окружного военного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — огласил решение судья.
Зал суда - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
В Кемерово пособнику в покушении на убийство адвоката дали срок
28 июня 2024, 16:17
В апреле 2023 года после слежки за Прилепиным в нескольких регионах Пермяков при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил два взрывных устройства в районе поселка Пионерский в Нижегородской области. Он установил их под полотно дороги недалеко от дома писателя.
Утром 6 мая автомобиль, в котором находились Прилепин и его водитель Александр Шубин, взорвался. Последний погиб на месте, писатель получил множественные ранения. Преступника вскоре задержали и арестовали.
На одном из заседаний суда Пермяков заявил, что Служба безопасности Украины обещала ему 20 тысяч долларов за убийство писателя. При этом он утверждает, что если бы заметил в машине Шубина, то не стал бы приводить в действие взрывное устройство.
Тридцатого сентября его приговорили к пожизненному сроку с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, затем его переведут в колонию особого режима.

Пермякова обвинили в совершении террористического акта (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК); прохождении лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК); незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов, а также незаконном изготовлении взрывных устройств (ч. 4 ст. 222 и ч. 3 ст. 223.1 УК); приобретении, хранении в целях использования заведомо поддельного удостоверения с целью облегчить совершение другого преступления (ч. 4 ст. 327 УК).

Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
На Урале полицейские получили срок за гибель мужчины при задержании
20 января, 11:23
 
Захар ПрилепинРоссияПионерскийНижегородская областьПроисшествия
 
 
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