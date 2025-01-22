https://ria.ru/20250122/prilepin-1994946636.html

Обвиняемому в покушении на Захара Прилепина утвердили пожизненный срок

Обвиняемому в покушении на Захара Прилепина утвердили пожизненный срок - РИА Новости, 22.01.2025

Обвиняемому в покушении на Захара Прилепина утвердили пожизненный срок

Апелляционный военный суд признал законным приговор Александру Пермякову, получившему пожизненный срок по делу о покушении на писателя Захара Прилепина,... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T12:04:00+03:00

2025-01-22T12:04:00+03:00

2025-01-22T14:56:00+03:00

захар прилепин

россия

пионерский

нижегородская область

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975889315_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_197269046aa11d8b6a5c12d62dafb51f.jpg

ВЛАСИХА (Московская обл.), 22 янв — РИА Новости. Апелляционный военный суд признал законным приговор Александру Пермякову, получившему пожизненный срок по делу о покушении на писателя Захара Прилепина, передает корреспондент РИА Новости."Приговор 2-го Западного окружного военного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — огласил решение судья.В апреле 2023 года после слежки за Прилепиным в нескольких регионах Пермяков при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил два взрывных устройства в районе поселка Пионерский в Нижегородской области. Он установил их под полотно дороги недалеко от дома писателя.Утром 6 мая автомобиль, в котором находились Прилепин и его водитель Александр Шубин, взорвался. Последний погиб на месте, писатель получил множественные ранения. Преступника вскоре задержали и арестовали.На одном из заседаний суда Пермяков заявил, что Служба безопасности Украины обещала ему 20 тысяч долларов за убийство писателя. При этом он утверждает, что если бы заметил в машине Шубина, то не стал бы приводить в действие взрывное устройство.Тридцатого сентября его приговорили к пожизненному сроку с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, затем его переведут в колонию особого режима.

https://ria.ru/20240628/koloniya-1956151420.html

https://ria.ru/20250120/politseyskie-1994574835.html

россия

пионерский

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

захар прилепин, россия, пионерский, нижегородская область, происшествия