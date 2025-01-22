Обвиняемому в покушении на Захара Прилепина утвердили пожизненный срок
Суд утвердил пожизненный срок обвиняемому в покушении на Захара Прилепина
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАлександр Пермяков, осужденный за покушение на писателя Захара Прилепина
Александр Пермяков, осужденный за покушение на писателя Захара Прилепина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАСИХА (Московская обл.), 22 янв — РИА Новости. Апелляционный военный суд признал законным приговор Александру Пермякову, получившему пожизненный срок по делу о покушении на писателя Захара Прилепина, передает корреспондент РИА Новости.
"Приговор 2-го Западного окружного военного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — огласил решение судья.
В Кемерово пособнику в покушении на убийство адвоката дали срок
28 июня 2024, 16:17
В апреле 2023 года после слежки за Прилепиным в нескольких регионах Пермяков при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил два взрывных устройства в районе поселка Пионерский в Нижегородской области. Он установил их под полотно дороги недалеко от дома писателя.
Утром 6 мая автомобиль, в котором находились Прилепин и его водитель Александр Шубин, взорвался. Последний погиб на месте, писатель получил множественные ранения. Преступника вскоре задержали и арестовали.
На одном из заседаний суда Пермяков заявил, что Служба безопасности Украины обещала ему 20 тысяч долларов за убийство писателя. При этом он утверждает, что если бы заметил в машине Шубина, то не стал бы приводить в действие взрывное устройство.
Тридцатого сентября его приговорили к пожизненному сроку с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, затем его переведут в колонию особого режима.
Пермякова обвинили в совершении террористического акта (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК); прохождении лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК); незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов, а также незаконном изготовлении взрывных устройств (ч. 4 ст. 222 и ч. 3 ст. 223.1 УК); приобретении, хранении в целях использования заведомо поддельного удостоверения с целью облегчить совершение другого преступления (ч. 4 ст. 327 УК).