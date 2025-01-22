Рейтинг@Mail.ru
Житель Лос-Анджелеса: люди не верили, что пожары выйдут из-под контроля - РИА Новости, 22.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:11 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/pozhar-1994921745.html
Житель Лос-Анджелеса: люди не верили, что пожары выйдут из-под контроля
Житель Лос-Анджелеса: люди не верили, что пожары выйдут из-под контроля - РИА Новости, 22.01.2025
Житель Лос-Анджелеса: люди не верили, что пожары выйдут из-под контроля
Житель Лос-Анджелеса Деррик Найт, лишившийся дома из-за лесных пожаров, рассказал РИА Новости, что в начале ЧП люди не верили, что ситуация с пожарами выйдет... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T09:11:00+03:00
2025-01-22T09:11:00+03:00
в мире
лос-анджелес
лесные пожары в калифорнии в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993587031_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_78c5c817e8859bad26fab8fea228c3b7.jpg
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Житель Лос-Анджелеса Деррик Найт, лишившийся дома из-за лесных пожаров, рассказал РИА Новости, что в начале ЧП люди не верили, что ситуация с пожарами выйдет из-под контроля и даже не забирали ценные вещи во время эвакуации, рассчитывая вернуться к привычной жизни через пару дней. "Дело в том, что, когда мы уезжали, мы все еще думали, что немного драматизируем, и огонь не доберется до нашего дома. Тим (сосед рассказчика - ред.) даже не хотел уезжать, потому что не хотел тратить деньги на отель", - рассказал Деррик. По его словам, они не стали забирать с собой личные вещей, даже те, что были особенно дороги. Собеседник агентства лишь "на всякий случай" взял с собой портрет бабушки и детские фотографии, ожидая вернуться домой на следующий день. Вместе с соседом они собрались как в короткую поездку: взяли по три рубашки и по три комплекта нижнего белья. По возвращении дом оказался уничтожен огнем. "Это было действительно шокирующе, потому что там не было ничего. Не было никакой мебели. Я даже не мог найти холодильник. Было видно, что огонь был таким горячим, что плавил стекло и металл. Я не мог поверить, что дом был настолько огнеопасным", - добавил рассказчик. Мужчина выразил надежду, что теперь власти позаботятся о том, чтобы застройщики в этом районе строили дома более устойчивыми к пожарам. Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 25 человек погибли. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.
https://ria.ru/20250116/musor-1994087887.html
https://ria.ru/20250115/zaderzhanie-1993928535.html
https://ria.ru/20250117/pozharnyy-1994229910.html
лос-анджелес
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993587031_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_bde998d50ec15ab8d0a3bbb198c55917.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лос-анджелес, лесные пожары в калифорнии в 2025 году
В мире, Лос-Анджелес, Лесные пожары в Калифорнии в 2025 году
Житель Лос-Анджелеса: люди не верили, что пожары выйдут из-под контроля

Житель Лос-Анджелеса Найт: люди не верили, что пожары выйдут из-под контроля

© AP Photo / Noah BergerПоследствия пожара в Лос-Анджелесе
Последствия пожара в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Noah Berger
Последствия пожара в Лос-Анджелесе
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Житель Лос-Анджелеса Деррик Найт, лишившийся дома из-за лесных пожаров, рассказал РИА Новости, что в начале ЧП люди не верили, что ситуация с пожарами выйдет из-под контроля и даже не забирали ценные вещи во время эвакуации, рассчитывая вернуться к привычной жизни через пару дней.
"Дело в том, что, когда мы уезжали, мы все еще думали, что немного драматизируем, и огонь не доберется до нашего дома. Тим (сосед рассказчика - ред.) даже не хотел уезжать, потому что не хотел тратить деньги на отель", - рассказал Деррик.
Пожары в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
В Лос-Анджелесе жителям предоставят наборы для уборки мусора после пожаров
16 января, 21:23
По его словам, они не стали забирать с собой личные вещей, даже те, что были особенно дороги. Собеседник агентства лишь "на всякий случай" взял с собой портрет бабушки и детские фотографии, ожидая вернуться домой на следующий день. Вместе с соседом они собрались как в короткую поездку: взяли по три рубашки и по три комплекта нижнего белья.
По возвращении дом оказался уничтожен огнем.
Пожар в строящемся жилом доме в Лос-Анджелесе, США - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
В США задержали еще двоих подозреваемых в поджогах в Лос-Анджелесе
15 января, 23:44
"Это было действительно шокирующе, потому что там не было ничего. Не было никакой мебели. Я даже не мог найти холодильник. Было видно, что огонь был таким горячим, что плавил стекло и металл. Я не мог поверить, что дом был настолько огнеопасным", - добавил рассказчик.
Мужчина выразил надежду, что теперь власти позаботятся о том, чтобы застройщики в этом районе строили дома более устойчивыми к пожарам.
Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 25 человек погибли. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.
Тушение пожара в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Пожарный в Лос-Анджелесе спасал дома с молоком и пивом
17 января, 16:25
 
В миреЛос-АнджелесЛесные пожары в Калифорнии в 2025 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала