https://ria.ru/20250122/pozhar-1994921745.html

Житель Лос-Анджелеса: люди не верили, что пожары выйдут из-под контроля

Житель Лос-Анджелеса: люди не верили, что пожары выйдут из-под контроля - РИА Новости, 22.01.2025

Житель Лос-Анджелеса: люди не верили, что пожары выйдут из-под контроля

Житель Лос-Анджелеса Деррик Найт, лишившийся дома из-за лесных пожаров, рассказал РИА Новости, что в начале ЧП люди не верили, что ситуация с пожарами выйдет... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T09:11:00+03:00

2025-01-22T09:11:00+03:00

2025-01-22T09:11:00+03:00

в мире

лос-анджелес

лесные пожары в калифорнии в 2025 году

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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Житель Лос-Анджелеса Деррик Найт, лишившийся дома из-за лесных пожаров, рассказал РИА Новости, что в начале ЧП люди не верили, что ситуация с пожарами выйдет из-под контроля и даже не забирали ценные вещи во время эвакуации, рассчитывая вернуться к привычной жизни через пару дней. "Дело в том, что, когда мы уезжали, мы все еще думали, что немного драматизируем, и огонь не доберется до нашего дома. Тим (сосед рассказчика - ред.) даже не хотел уезжать, потому что не хотел тратить деньги на отель", - рассказал Деррик. По его словам, они не стали забирать с собой личные вещей, даже те, что были особенно дороги. Собеседник агентства лишь "на всякий случай" взял с собой портрет бабушки и детские фотографии, ожидая вернуться домой на следующий день. Вместе с соседом они собрались как в короткую поездку: взяли по три рубашки и по три комплекта нижнего белья. По возвращении дом оказался уничтожен огнем. "Это было действительно шокирующе, потому что там не было ничего. Не было никакой мебели. Я даже не мог найти холодильник. Было видно, что огонь был таким горячим, что плавил стекло и металл. Я не мог поверить, что дом был настолько огнеопасным", - добавил рассказчик. Мужчина выразил надежду, что теперь власти позаботятся о том, чтобы застройщики в этом районе строили дома более устойчивыми к пожарам. Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 25 человек погибли. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.

https://ria.ru/20250116/musor-1994087887.html

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в мире, лос-анджелес, лесные пожары в калифорнии в 2025 году