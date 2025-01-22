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Житель Лос-Анджелеса: люди не верили, что пожары выйдут из-под контроля
Житель Лос-Анджелеса: люди не верили, что пожары выйдут из-под контроля - РИА Новости, 22.01.2025
Житель Лос-Анджелеса: люди не верили, что пожары выйдут из-под контроля
Житель Лос-Анджелеса Деррик Найт, лишившийся дома из-за лесных пожаров, рассказал РИА Новости, что в начале ЧП люди не верили, что ситуация с пожарами выйдет... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T09:11:00+03:00
2025-01-22T09:11:00+03:00
2025-01-22T09:11:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Житель Лос-Анджелеса Деррик Найт, лишившийся дома из-за лесных пожаров, рассказал РИА Новости, что в начале ЧП люди не верили, что ситуация с пожарами выйдет из-под контроля и даже не забирали ценные вещи во время эвакуации, рассчитывая вернуться к привычной жизни через пару дней. "Дело в том, что, когда мы уезжали, мы все еще думали, что немного драматизируем, и огонь не доберется до нашего дома. Тим (сосед рассказчика - ред.) даже не хотел уезжать, потому что не хотел тратить деньги на отель", - рассказал Деррик. По его словам, они не стали забирать с собой личные вещей, даже те, что были особенно дороги. Собеседник агентства лишь "на всякий случай" взял с собой портрет бабушки и детские фотографии, ожидая вернуться домой на следующий день. Вместе с соседом они собрались как в короткую поездку: взяли по три рубашки и по три комплекта нижнего белья. По возвращении дом оказался уничтожен огнем. "Это было действительно шокирующе, потому что там не было ничего. Не было никакой мебели. Я даже не мог найти холодильник. Было видно, что огонь был таким горячим, что плавил стекло и металл. Я не мог поверить, что дом был настолько огнеопасным", - добавил рассказчик. Мужчина выразил надежду, что теперь власти позаботятся о том, чтобы застройщики в этом районе строили дома более устойчивыми к пожарам. Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 25 человек погибли. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.
https://ria.ru/20250116/musor-1994087887.html
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в мире, лос-анджелес, лесные пожары в калифорнии в 2025 году
В мире, Лос-Анджелес, Лесные пожары в Калифорнии в 2025 году
Житель Лос-Анджелеса: люди не верили, что пожары выйдут из-под контроля
Житель Лос-Анджелеса Найт: люди не верили, что пожары выйдут из-под контроля
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Житель Лос-Анджелеса Деррик Найт, лишившийся дома из-за лесных пожаров, рассказал РИА Новости, что в начале ЧП люди не верили, что ситуация с пожарами выйдет из-под контроля и даже не забирали ценные вещи во время эвакуации, рассчитывая вернуться к привычной жизни через пару дней.
"Дело в том, что, когда мы уезжали, мы все еще думали, что немного драматизируем, и огонь не доберется до нашего дома. Тим (сосед рассказчика - ред.) даже не хотел уезжать, потому что не хотел тратить деньги на отель", - рассказал Деррик.
По его словам, они не стали забирать с собой личные вещей, даже те, что были особенно дороги. Собеседник агентства лишь "на всякий случай" взял с собой портрет бабушки и детские фотографии, ожидая вернуться домой на следующий день. Вместе с соседом они собрались как в короткую поездку: взяли по три рубашки и по три комплекта нижнего белья.
По возвращении дом оказался уничтожен огнем.
"Это было действительно шокирующе, потому что там не было ничего. Не было никакой мебели. Я даже не мог найти холодильник. Было видно, что огонь был таким горячим, что плавил стекло и металл. Я не мог поверить, что дом был настолько огнеопасным", - добавил рассказчик.
Мужчина выразил надежду, что теперь власти позаботятся о том, чтобы застройщики в этом районе строили дома более устойчивыми к пожарам.
Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес
7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 25 человек погибли. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.