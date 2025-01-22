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При пожаре в жилом доме в Бурятии погиб ребенок - РИА Новости, 22.01.2025
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03:28 22.01.2025 (обновлено: 04:45 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/pozhar-1994905276.html
При пожаре в жилом доме в Бурятии погиб ребенок
При пожаре в жилом доме в Бурятии погиб ребенок - РИА Новости, 22.01.2025
При пожаре в жилом доме в Бурятии погиб ребенок
Ребенок погиб при пожаре в жилом доме в Иволгинском районе Бурятии, подросток и женщина госпитализированы, сообщает республиканское агентство ГО и ЧС. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T03:28:00+03:00
2025-01-22T04:45:00+03:00
происшествия
иволгинский район
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УЛАН-УДЭ, 22 янв - РИА Новости. Ребенок погиб при пожаре в жилом доме в Иволгинском районе Бурятии, подросток и женщина госпитализированы, сообщает республиканское агентство ГО и ЧС. По данным агентства, пожар произошел в ночь на среду в селе Нижняя Иволга. На момент прибытия пожарных огнем были охвачены теплый пристрой и крыша жилого дома. Спасатели потушили возгорание на общей площади 96 квадратных метров. "В ходе тушения внутри помещения начальником караула был обнаружен ребенок 2011 года рождения - его незамедлительно эвакуировали и передали бригаде скорой медицинской помощи. К сожалению, спасти ребенка не удалось. Также в БСМП (больницу скорой медицинской помощи - ред.) доставлены с травмами различной степени тяжести и отравлением продуктами горения подросток 2008 года рождения и женщина 1978 года рождения", - говорится в сообщении. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электрической проводки.СК РФ по Бурятии по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело. Следователи установили, что очаг возгорания находился на веранде дома, где располагался холодильник, который выгорел почти полностью."Не исключено, что причиной пожара могла стать аварийная работа его электрооборудования", - отметили в пресс-службе регионального СУСК РФ.Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20250121/pozhar-1994835160.html
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происшествия, иволгинский район
Происшествия, Иволгинский район
При пожаре в жилом доме в Бурятии погиб ребенок

В Бурятии при пожаре в жилом доме погиб ребенок, подросток и женщина пострадали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на улице Москвы
Автомобиль скорой помощи на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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УЛАН-УДЭ, 22 янв - РИА Новости. Ребенок погиб при пожаре в жилом доме в Иволгинском районе Бурятии, подросток и женщина госпитализированы, сообщает республиканское агентство ГО и ЧС.
По данным агентства, пожар произошел в ночь на среду в селе Нижняя Иволга. На момент прибытия пожарных огнем были охвачены теплый пристрой и крыша жилого дома. Спасатели потушили возгорание на общей площади 96 квадратных метров.
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"В ходе тушения внутри помещения начальником караула был обнаружен ребенок 2011 года рождения - его незамедлительно эвакуировали и передали бригаде скорой медицинской помощи. К сожалению, спасти ребенка не удалось. Также в БСМП (больницу скорой медицинской помощи - ред.) доставлены с травмами различной степени тяжести и отравлением продуктами горения подросток 2008 года рождения и женщина 1978 года рождения", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электрической проводки.
СК РФ по Бурятии по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело. Следователи установили, что очаг возгорания находился на веранде дома, где располагался холодильник, который выгорел почти полностью.
"Не исключено, что причиной пожара могла стать аварийная работа его электрооборудования", - отметили в пресс-службе регионального СУСК РФ.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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