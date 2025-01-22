https://ria.ru/20250122/podmoskove-1994995504.html

Парки Подмосковья проведут ряд мероприятий в День студента

Парки Подмосковья проведут ряд мероприятий в День студента - РИА Новости, 22.01.2025

Парки Подмосковья проведут ряд мероприятий в День студента

Порядка 90 парков Подмосковья проведут 24 и 25 января общеобластное мероприятие "ЗАЧЕТный парк", приуроченное ко Дню студента и Татьяниному дню, сообщает... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T16:05:00+03:00

2025-01-22T16:05:00+03:00

2025-01-22T16:05:00+03:00

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Порядка 90 парков Подмосковья проведут 24 и 25 января общеобластное мероприятие "ЗАЧЕТный парк", приуроченное ко Дню студента и Татьяниному дню, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Парки подготовили для гостей дискотеки на льду, песни под гитару, познавательные квизы и квесты, беспроигрышную лотерею, а также многое другое. Так, студенты и Татьяны смогут принять участие в акции "Ледовый студсовет". В рамках акции можно будет бесплатно воспользоваться прокатом коньков и покататься на ледовых площадках, а также попробовать чай и бутерброды. Нужно только предъявить документ: студенческий билет или паспорт, говорится в сообщении. Например, в Центральном парке, городского округа Щелково, 24 января студенческие команды примут участие в квесте-игре "Шпаргалка". Также можно посетить танцевально-концертную программу с конкурсами и розыгрышами "Ура! Стипендия!". Зарайский центральный парк 25 января проведет молодежный флешмоб, вечер караоке и опрос-викторину "Отличник". На центральной аллее гости получат сладкие подарки от сказочных персонажей. В парке "Фабричный", муниципального округа Истра, 25 января гостей ждет дискотека на льду и развлекательная программа, кулинарный мастер-класс и беспроигрышная лотерея "Тяните билет". Также и другие парки подготовили для посетителей различные программы, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250120/biblioteki-1994614871.html

https://ria.ru/20250120/podmoskove-1994616819.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), щелково, истра, парки, татьянин день