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Парки Подмосковья проведут ряд мероприятий в День студента - РИА Новости, 22.01.2025
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Новости Подмосковья
 
16:05 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/podmoskove-1994995504.html
Парки Подмосковья проведут ряд мероприятий в День студента
Парки Подмосковья проведут ряд мероприятий в День студента - РИА Новости, 22.01.2025
Парки Подмосковья проведут ряд мероприятий в День студента
Порядка 90 парков Подмосковья проведут 24 и 25 января общеобластное мероприятие "ЗАЧЕТный парк", приуроченное ко Дню студента и Татьяниному дню, сообщает... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T16:05:00+03:00
2025-01-22T16:05:00+03:00
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Порядка 90 парков Подмосковья проведут 24 и 25 января общеобластное мероприятие "ЗАЧЕТный парк", приуроченное ко Дню студента и Татьяниному дню, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Парки подготовили для гостей дискотеки на льду, песни под гитару, познавательные квизы и квесты, беспроигрышную лотерею, а также многое другое. Так, студенты и Татьяны смогут принять участие в акции "Ледовый студсовет". В рамках акции можно будет бесплатно воспользоваться прокатом коньков и покататься на ледовых площадках, а также попробовать чай и бутерброды. Нужно только предъявить документ: студенческий билет или паспорт, говорится в сообщении. Например, в Центральном парке, городского округа Щелково, 24 января студенческие команды примут участие в квесте-игре "Шпаргалка". Также можно посетить танцевально-концертную программу с конкурсами и розыгрышами "Ура! Стипендия!". Зарайский центральный парк 25 января проведет молодежный флешмоб, вечер караоке и опрос-викторину "Отличник". На центральной аллее гости получат сладкие подарки от сказочных персонажей. В парке "Фабричный", муниципального округа Истра, 25 января гостей ждет дискотека на льду и развлекательная программа, кулинарный мастер-класс и беспроигрышная лотерея "Тяните билет". Также и другие парки подготовили для посетителей различные программы, добавили в пресс-службе.
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московская область (подмосковье), щелково, истра, парки, татьянин день
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Щелково, Истра, Парки, Татьянин день
Парки Подмосковья проведут ряд мероприятий в День студента

Парки Подмосковья проведут мероприятие "ЗАЧЕТный парк" в День студента

© Фото : Министерство культуры и туризма Московской областиОколо 90 парков Подмосковья проведут мероприятие "ЗАЧЕТный парк" в День студента
Около 90 парков Подмосковья проведут мероприятие ЗАЧЕТный парк в День студента - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© Фото : Министерство культуры и туризма Московской области
Около 90 парков Подмосковья проведут мероприятие "ЗАЧЕТный парк" в День студента
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Порядка 90 парков Подмосковья проведут 24 и 25 января общеобластное мероприятие "ЗАЧЕТный парк", приуроченное ко Дню студента и Татьяниному дню, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Парки подготовили для гостей дискотеки на льду, песни под гитару, познавательные квизы и квесты, беспроигрышную лотерею, а также многое другое.
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20 января, 14:13
Так, студенты и Татьяны смогут принять участие в акции "Ледовый студсовет". В рамках акции можно будет бесплатно воспользоваться прокатом коньков и покататься на ледовых площадках, а также попробовать чай и бутерброды. Нужно только предъявить документ: студенческий билет или паспорт, говорится в сообщении.
Например, в Центральном парке, городского округа Щелково, 24 января студенческие команды примут участие в квесте-игре "Шпаргалка". Также можно посетить танцевально-концертную программу с конкурсами и розыгрышами "Ура! Стипендия!".
Зарайский центральный парк 25 января проведет молодежный флешмоб, вечер караоке и опрос-викторину "Отличник". На центральной аллее гости получат сладкие подарки от сказочных персонажей.
В парке "Фабричный", муниципального округа Истра, 25 января гостей ждет дискотека на льду и развлекательная программа, кулинарный мастер-класс и беспроигрышная лотерея "Тяните билет". Также и другие парки подготовили для посетителей различные программы, добавили в пресс-службе.
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