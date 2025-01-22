https://ria.ru/20250122/pamfilova-1994957631.html
Памфилова рассказала о звонках мошенников от ее имени
Памфилова рассказала о звонках мошенников от ее имени - РИА Новости, 22.01.2025
Памфилова рассказала о звонках мошенников от ее имени
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова рассказала, что прямо во время ее выступления на заседании ЦИК РФ в среду члену избиркома... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T12:49:00+03:00
2025-01-22T12:49:00+03:00
2025-01-22T12:49:00+03:00
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова рассказала, что прямо во время ее выступления на заседании ЦИК РФ в среду члену избиркома Евгению Колюшину звонили мошенники от ее имени. "Сегодня, пока мы обсуждали серьезный вопрос, я выступаю, а одновременно Евгению Ивановичу приходит звонок в Telegram... Параллельно позвонили супруге", - сообщила Памфилова. На заседании были продемонстрированы скриншоты сообщений от мошенников, которые поступали во время заседания в адрес Колюшина от имени главы ЦИК. "Я просто говорю о возможностях наших врагов", - добавила Памфилова. В связи с этим глава Центризбиркома призвала членов комиссий на всех уровнях не терять бдительность. "Не менее интенсивные, циничные и грозные битвы идут на информационных фронтах, идут электоральные битвы, продолжается серьезная подрывная деятельность", - отметила Памфилова.
https://ria.ru/20240326/moshenniki-1936030152.html
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политика, россия, элла памфилова, telegram, общество
Политика, Россия, Элла Памфилова, Telegram, Общество
Памфилова рассказала о звонках мошенников от ее имени
Мошенники звонили члену ЦИК от имени Памфиловой во время ее выступления