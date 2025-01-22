https://ria.ru/20250122/palomnichestvo-1995033530.html
Российская хадж-миссия обещает решить проблемы с паломничеством
Российская хадж-миссия обещает решить проблемы с паломничеством - РИА Новости, 22.01.2025
Российская хадж-миссия обещает решить проблемы с паломничеством
У российских операторов при организации хаджа могут возникнуть проблемы из-за антироссийских санкций, но они решаемы, сообщил РИА Новости глава российской... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T19:02:00+03:00
2025-01-22T19:02:00+03:00
2025-01-22T19:13:00+03:00
религия
саудовская аравия
мекка
медина
религия
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. У российских операторов при организации хаджа могут возникнуть проблемы из-за антироссийских санкций, но они решаемы, сообщил РИА Новости глава российской хадж-миссии Хизбула Асуев. Асуев в середине января сообщал агентству, что квота для российских паломников в Саудовскую Аравию в 2025 году составит 25 тысяч человек. Это ровно столько же, сколько и в прошлом году, уточнил он. "Из-за антироссийских санкций у организаторов хаджа, в том числе, отечественных туроператоров, могут возникнуть проблемы, например, с переводом денег. Такая ситуация возникает уже не первый год. Но мы плотно этим занимаемся, ищем пути решения этих проблем. Надеемся, в этом году все получится. Все сложные вопросы в прошлые годы решались в нашу пользу с помощью Всевышнего", - сказал Асуев. По его словам, также возможны проблемы для верующих при перелетах из России в Саудовскую Аравию. "Очевидно, для чартеров из российских городов в Мекку и Медину наши туроператоры задействуют третьи страны. Для этого ведутся активные переговоры с рядом авиакомпаний дружественных нам государств – Таджикистана, Узбекистана или кувейтской Jazeera Airways", - добавил Асуев. Хадж — один из пяти столпов ислама, паломничество в Мекку и Медину (Саудовская Аравия) раз в жизни должен совершить каждый мусульманин. В этом году паломничество мусульман пройдет в начале июня.
https://ria.ru/20250102/ramadan-1992284621.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саудовская аравия, мекка, медина, религия
Религия, Саудовская Аравия, Мекка, Медина, Религия
Российская хадж-миссия обещает решить проблемы с паломничеством
Асуев: проблемы российских хадж-операторов, связанные с санкциями, решаемы
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. У российских операторов при организации хаджа могут возникнуть проблемы из-за антироссийских санкций, но они решаемы, сообщил РИА Новости глава российской хадж-миссии Хизбула Асуев.
Асуев в середине января сообщал агентству, что квота для российских паломников в Саудовскую Аравию
в 2025 году составит 25 тысяч человек. Это ровно столько же, сколько и в прошлом году, уточнил он.
"Из-за антироссийских санкций у организаторов хаджа, в том числе, отечественных туроператоров, могут возникнуть проблемы, например, с переводом денег. Такая ситуация возникает уже не первый год. Но мы плотно этим занимаемся, ищем пути решения этих проблем. Надеемся, в этом году все получится. Все сложные вопросы в прошлые годы решались в нашу пользу с помощью Всевышнего", - сказал Асуев.
По его словам, также возможны проблемы для верующих при перелетах из России
в Саудовскую Аравию. "Очевидно, для чартеров из российских городов в Мекку
и Медину
наши туроператоры задействуют третьи страны. Для этого ведутся активные переговоры с рядом авиакомпаний дружественных нам государств – Таджикистана
, Узбекистана
или кувейтской Jazeera Airways", - добавил Асуев.
Хадж — один из пяти столпов ислама, паломничество в Мекку и Медину (Саудовская Аравия) раз в жизни должен совершить каждый мусульманин. В этом году паломничество мусульман пройдет в начале июня.