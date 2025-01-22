https://ria.ru/20250122/palomnichestvo-1995033530.html

Российская хадж-миссия обещает решить проблемы с паломничеством

Российская хадж-миссия обещает решить проблемы с паломничеством - РИА Новости, 22.01.2025

Российская хадж-миссия обещает решить проблемы с паломничеством

У российских операторов при организации хаджа могут возникнуть проблемы из-за антироссийских санкций, но они решаемы, сообщил РИА Новости глава российской... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T19:02:00+03:00

2025-01-22T19:02:00+03:00

2025-01-22T19:13:00+03:00

религия

саудовская аравия

мекка

медина

религия

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. У российских операторов при организации хаджа могут возникнуть проблемы из-за антироссийских санкций, но они решаемы, сообщил РИА Новости глава российской хадж-миссии Хизбула Асуев. Асуев в середине января сообщал агентству, что квота для российских паломников в Саудовскую Аравию в 2025 году составит 25 тысяч человек. Это ровно столько же, сколько и в прошлом году, уточнил он. "Из-за антироссийских санкций у организаторов хаджа, в том числе, отечественных туроператоров, могут возникнуть проблемы, например, с переводом денег. Такая ситуация возникает уже не первый год. Но мы плотно этим занимаемся, ищем пути решения этих проблем. Надеемся, в этом году все получится. Все сложные вопросы в прошлые годы решались в нашу пользу с помощью Всевышнего", - сказал Асуев. По его словам, также возможны проблемы для верующих при перелетах из России в Саудовскую Аравию. "Очевидно, для чартеров из российских городов в Мекку и Медину наши туроператоры задействуют третьи страны. Для этого ведутся активные переговоры с рядом авиакомпаний дружественных нам государств – Таджикистана, Узбекистана или кувейтской Jazeera Airways", - добавил Асуев. Хадж — один из пяти столпов ислама, паломничество в Мекку и Медину (Саудовская Аравия) раз в жизни должен совершить каждый мусульманин. В этом году паломничество мусульман пройдет в начале июня.

https://ria.ru/20250102/ramadan-1992284621.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

саудовская аравия, мекка, медина, религия