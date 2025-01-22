https://ria.ru/20250122/ovchinskiy-1994879516.html

Овчинский: на юго-востоке Москвы возвели два дома по реновации

Овчинский: на юго-востоке Москвы возвели два дома по реновации - РИА Новости, 22.01.2025

Овчинский: на юго-востоке Москвы возвели два дома по реновации

Два дома суммарной площадью более 42 тысяч квадратных метров возвели в районах Текстильщики и Выхино-Жулебено на юго-востоке Москве, рассказал министр... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T09:05:00+03:00

2025-01-22T09:05:00+03:00

2025-01-22T09:05:00+03:00

москва

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Два дома суммарной площадью более 42 тысяч квадратных метров возвели в районах Текстильщики и Выхино-Жулебено на юго-востоке Москве, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Он уточнил, что дома находятся по адресам: улица Артюхиной, 26А и улица Ташкентская, 15. В шаговой доступности от них расположена вся необходимая транспортная и социальная инфраструктура."В новостройке на улице Артюхиной предусмотрено 226 квартир общей площадью свыше 11 тысяч квадратных метров. В доме на Ташкентской – 218 квартир, четыре из которых обустроили для маломобильных граждан. Их общая площадь - более 13 тысяч квадратных метров", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.На первых этажах новостроек, как он уточнил, разместятся досуговые и развивающие центры, фитнес-клубы, пункты выдачи заказов, салоны красоты и прочие объекты бытовой инфраструктуры. Территория рядом с домами благоустроена, обустроены детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха.Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.

https://ria.ru/20250121/ovchinskiy-1994720355.html

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москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы