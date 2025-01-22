"Вполне предсказуемо". В США оценили правдивость обещаний Трампа по Украине
Журналист Трейси: обещание Трампа по Украине предсказуемо не сбылось
© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме
© Getty Images / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Было предсказуемо, что обещание нового президента США Дональда Трампа закончить конфликт на Украине в кратчайшие сроки не будет исполнено, заявил американский журналист Майкл Трейси на своей странице в социальной сети X.
"Трамп неоднократно заявлял, что прекратит конфликт на Украине <…> еще до вступления в должность. Это всегда казалось нелепым обещанием, и, что вполне предсказуемо, этого не произошло. Непонятно, как можно оценивать правдивость обещаний Трампа, не будучи обвиненным в "TDS" (синдроме трампопомешательства — прим. ред.)", — считает он.
Трамп в среду заявил, что урегулирование украинского конфликта возможно "легким или сложным путем", подчеркнув, что первый вариант всегда является предпочтительным. Глава государства призвал Россию прекратить боевые действия, добавив, что урегулирование должно произойти как можно скорее.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение ста дней.
Ранее Трамп выразил надежду на то, что переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по Украине могут состояться даже раньше, чем в ближайшие полгода. До этого он обещал, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путём переговоров. Трамп не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Агентство Блумберг 14 января со ссылкой на источники передавало, что Трамп не заинтересован в судьбе Украины и не считает конфликт стратегически важным для интересов США.
В июне 2024 года президент России Владимир Путин выступил с инициативами по урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
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