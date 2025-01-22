https://ria.ru/20250122/nikolaev-1994917050.html

В Николаеве заявили о повреждении административного здания

В Николаеве заявили о повреждении административного здания - РИА Новости, 22.01.2025

В Николаеве заявили о повреждении административного здания

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям утверждает, что административное здание повреждено в ночь на среду в Николаеве. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T08:15:00+03:00

2025-01-22T08:15:00+03:00

2025-01-22T09:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

николаев (украина)

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям утверждает, что административное здание повреждено в ночь на среду в Николаеве. Согласно сообщению, опубликованному в Telegram-канале ведомства, Николаев подвергся ударам. "Есть повреждения админздания", - говорится в сообщении госслужбы. Позже глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram-канале уточнил, что повреждено административное здание транспортного предприятия.В ночь на среду украинский 24-й телеканал сообщал о серии взрывов в городе. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250120/spetsoperatsiya-1994587965.html

россия

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россия, николаев (украина), дмитрий песков, вооруженные силы украины