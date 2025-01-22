https://ria.ru/20250122/nikolaev-1994917050.html
В Николаеве заявили о повреждении административного здания
В Николаеве заявили о повреждении административного здания - РИА Новости, 22.01.2025
В Николаеве заявили о повреждении административного здания
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям утверждает, что административное здание повреждено в ночь на среду в Николаеве. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T08:15:00+03:00
2025-01-22T08:15:00+03:00
2025-01-22T09:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
николаев (украина)
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967496647_0:115:1280:835_1920x0_80_0_0_dd88e75f53515f263ca45eaf4b9b9fa5.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям утверждает, что административное здание повреждено в ночь на среду в Николаеве. Согласно сообщению, опубликованному в Telegram-канале ведомства, Николаев подвергся ударам. "Есть повреждения админздания", - говорится в сообщении госслужбы. Позже глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram-канале уточнил, что повреждено административное здание транспортного предприятия.В ночь на среду украинский 24-й телеканал сообщал о серии взрывов в городе. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250120/spetsoperatsiya-1994587965.html
россия
николаев (украина)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967496647_0:0:1140:854_1920x0_80_0_0_f44ccdb08abfdff793e2f44092f48148.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, николаев (украина), дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Николаев (Украина), Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Николаеве заявили о повреждении административного здания
Госслужба Украины по ЧС: в Николаеве повреждено административное здание