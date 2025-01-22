https://ria.ru/20250122/msp-1994873168.html

Корпорация МСП опубликовала календарь предпринимателя на февраль 2025 года

Корпорация МСП опубликовала календарь предпринимателя на февраль 2025 года - РИА Новости, 22.01.2025

Корпорация МСП опубликовала календарь предпринимателя на февраль 2025 года

Корпорация МСП (КМСП) составила календарь предпринимателя на февраль 2025 года, который напомнит малому и среднему бизнесу о сроках сдачи отчетов, уплаты... РИА Новости, 22.01.2025

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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) составила календарь предпринимателя на февраль 2025 года, который напомнит малому и среднему бизнесу о сроках сдачи отчетов, уплаты налогов, взносов и отправки уведомлений.Как отметили в Корпорации, второй месяц года в плане сдачи отечности и уплаты налогов не требует от предпринимателей много усилий. В феврале бизнесу надо сдать 6-НДФЛ за прошлый год, организации уплачивают имущественные налоги.Так, до 3 февраля организации и ИП с сотрудниками направляют уведомление по НДФЛ за 23-31 января (если в это время платили сотрудникам) и до 5 февраля уплачивают его.До 15 февраля организации и ИП с сотрудниками уплачивают взносы в Соцфонд России "на травматизм" за январь.До 20 февраля импортеры товаров из стран ЕАЭС уплачивают косвенные налоги и сдают декларацию за январь.До 25 февраля организации, имеющие землю/транспорт, направляют уведомление для уплаты имущественных налогов за 2024 год. Организации с недвижимостью сдают декларацию (объекты, облагаемые по среднегодовой стоимости) либо уведомление (облагаемые по кадастровой стоимости объекты).Также до 25 февраля организации и ИП с сотрудниками направляют в налоговую расчет 6-НДФЛ за 2024 год, уведомление о суммах страховых взносов за январь и НДФЛ за период с 1 по 22 февраля, персонифицированные сведения о физлицах за январь. Организации на ОСН, которые перешли на уплату налога по фактической прибыли, сдают декларацию за январь (внимание: форма декларации обновлена), организации и ИП на АвтоУСН, уплачивают налог за январь, а производители подакцизных товаров сдают декларацию по акцизам.В срок до 28 февраля организации, имеющие недвижимость и транспорт, уплачивают имущественные налоги за 2024 год (на имущество, земельный и транспортный). Организации и ИП с сотрудниками уплачивают страховые взносы в налоговую за январь и НДФЛ за период с 1 по 22 февраля. Организации на ОСН уплачивают аванс по налогу на прибыль (если не перешли на уплату за квартал по п. 3 ст. 286 НК). Организации и ИП на ОСН и ЕСХН уплачивают НДС (если не используется освобождение по п. 1 ст. 145 НК). Кроме того, самозанятые уплачивают НПД за январь, а производители подакцизных товаров уплачивают акцизы.Вовремя сдавать отчетность, оплачивать налоги и платежи поможет интерактивный Календарь предпринимателя на Цифровой платформе МСП.РФ. которая развивается по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика". Сервис помогает отслеживать важные отчетные даты, напоминания можно настраивать под свои нужды и получать автоматические уведомления по электронной почте.

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