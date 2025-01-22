https://ria.ru/20250122/moskva-1995013712.html

В Москве высадили более 9,6 тысячи деревьев и кустарников

В Москве высадили более 9,6 тысячи деревьев и кустарников - РИА Новости, 22.01.2025

В Москве высадили более 9,6 тысячи деревьев и кустарников

Специалисты комплекса городского хозяйства высадили более 9,6 тысячи деревьев и кустарников на благоустроенных в прошлом году улицах и общественных... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T17:19:00+03:00

2025-01-22T17:19:00+03:00

2025-01-22T17:19:00+03:00

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства высадили более 9,6 тысячи деревьев и кустарников на благоустроенных в прошлом году улицах и общественных пространствах столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Завершающим этапом программ комплексного благоустройства городских территорий является озеленение. На благоустроенных в 2024 году улицах и общественных пространствах высадили свыше 9,6 тысячи деревьев и кустарников. Больше всего крупномеров появилось в технопарке "Руднево", на обновленном стадионе "Локомотив", территории "Росбиотеха". Зеленые насаждения украсили Кадашевскую набережную, сад "Аквариум", улицу Сергия Радонежского, сквер около Всероссийского музея декоративного искусства", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что самыми популярными породами деревьев стали липы, клены разных видов, вязы, декоративные яблони, красные дубы и рябины. "Для формирования комфортной городской среды высадка деревьев и кустарников является одним из важнейших направлений, а озеленение общественных пространств играет огромную роль, особенно для такого огромного мегаполиса, как Москва. Зеленые насаждения очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, создают тень и прохладу в жаркие дни. Любая территория становится более комфортной и уютной, когда там появляются деревья и кустарники", - подчеркнул Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что растения для украшения столицы выбирают с учетом их способности адаптироваться к сложным условиям мегаполиса и визуальному облику уличного пространства. Деревья высаживаются взрослые: возрастом от 5 до 30 лет и высотой 3-7 метров. Все они выращены в специализированных питомниках, где прошли подготовку к пересадке. Высадка производится в заранее подготовленные посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем, который защищает корни от гниения и обеспечивает необходимую вентиляцию.

https://ria.ru/20250122/stroitelstvo-1995012727.html

https://ria.ru/20250121/petrbiryukov-1994884543.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков