В Москве высадили более 9,6 тысячи деревьев и кустарников
Заммэра Бирюков: в Москве высадили более 9,6 тысячи деревьев и кустарников
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства высадили более 9,6 тысячи деревьев и кустарников на благоустроенных в прошлом году улицах и общественных пространствах столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Завершающим этапом программ комплексного благоустройства городских территорий является озеленение. На благоустроенных в 2024 году улицах и общественных пространствах высадили свыше 9,6 тысячи деревьев и кустарников. Больше всего крупномеров появилось в технопарке "Руднево", на обновленном стадионе "Локомотив", территории "Росбиотеха". Зеленые насаждения украсили Кадашевскую набережную, сад "Аквариум", улицу Сергия Радонежского, сквер около Всероссийского музея декоративного искусства", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра отметил, что самыми популярными породами деревьев стали липы, клены разных видов, вязы, декоративные яблони, красные дубы и рябины.
"Для формирования комфортной городской среды высадка деревьев и кустарников является одним из важнейших направлений, а озеленение общественных пространств играет огромную роль, особенно для такого огромного мегаполиса, как Москва. Зеленые насаждения очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, создают тень и прохладу в жаркие дни. Любая территория становится более комфортной и уютной, когда там появляются деревья и кустарники", - подчеркнул Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что растения для украшения столицы выбирают с учетом их способности адаптироваться к сложным условиям мегаполиса и визуальному облику уличного пространства. Деревья высаживаются взрослые: возрастом от 5 до 30 лет и высотой 3-7 метров. Все они выращены в специализированных питомниках, где прошли подготовку к пересадке. Высадка производится в заранее подготовленные посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем, который защищает корни от гниения и обеспечивает необходимую вентиляцию.