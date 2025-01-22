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НАТО планирует сотрудничать с Молдавией в сфере безопасности - РИА Новости, 22.01.2025
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16:52 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/moldavija-1995005060.html
НАТО планирует сотрудничать с Молдавией в сфере безопасности
НАТО планирует сотрудничать с Молдавией в сфере безопасности - РИА Новости, 22.01.2025
НАТО планирует сотрудничать с Молдавией в сфере безопасности
Молдавия и НАТО заинтересованы в сотрудничестве в сфере безопасности и продолжении политического диалога, заявил в среду госсекретарь молдавского МИД Валерий... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T16:52:00+03:00
2025-01-22T16:52:00+03:00
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КИШИНЕВ, 22 янв — РИА Новости. Молдавия и НАТО заинтересованы в сотрудничестве в сфере безопасности и продолжении политического диалога, заявил в среду госсекретарь молдавского МИД Валерий Мижа на встрече с руководителем представительства альянса в республике Джастином Суни. "Мы обсудили с главой офиса НАТО в Кишиневе господином Суни приоритеты сотрудничества между Молдавией и альянсом, включая реализацию совместных проектов и укрепление двустороннего диалога. Мы заинтересованы в продолжении политического диалога и реализации практических программ, таких как проекты в рамках программы "Наука ради мира и безопасности", сотрудничество в борьбе с новыми угрозами безопасности и продвижение публичной дипломатии", — цитирует Мижу пресс-служба молдавского МИД. Госсекретарь молдавского МИД отметил важность экспертизы и помощи НАТО в модернизации национального сектора безопасности и обороны, а также в укреплении демократического управления и устойчивости перед новыми вызовами в регионе. Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Санду в интервью местным изданиям подчеркивала, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
https://ria.ru/20250111/moldavija-1993259613.html
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в мире, молдавия, кишинев, сша, майя санду, нато
В мире, Молдавия, Кишинев, США, Майя Санду, НАТО
НАТО планирует сотрудничать с Молдавией в сфере безопасности

Мижа: Молдавия и НАТО заинтересованы в сотрудничестве в сфере безопасности

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
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КИШИНЕВ, 22 янв — РИА Новости. Молдавия и НАТО заинтересованы в сотрудничестве в сфере безопасности и продолжении политического диалога, заявил в среду госсекретарь молдавского МИД Валерий Мижа на встрече с руководителем представительства альянса в республике Джастином Суни.
"Мы обсудили с главой офиса НАТО в Кишиневе господином Суни приоритеты сотрудничества между Молдавией и альянсом, включая реализацию совместных проектов и укрепление двустороннего диалога. Мы заинтересованы в продолжении политического диалога и реализации практических программ, таких как проекты в рамках программы "Наука ради мира и безопасности", сотрудничество в борьбе с новыми угрозами безопасности и продвижение публичной дипломатии", — цитирует Мижу пресс-служба молдавского МИД.
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Госсекретарь молдавского МИД отметил важность экспертизы и помощи НАТО в модернизации национального сектора безопасности и обороны, а также в укреплении демократического управления и устойчивости перед новыми вызовами в регионе.
Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Санду в интервью местным изданиям подчеркивала, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
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