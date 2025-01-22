Альтернативы TikTok в России пока нет, считает Мизулина
Мизулина: альтернативы TikTok в РФ пока нет, он все еще популярен среди молодежи
Екатерина Мизулина. Архивное фото
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СОЧИ, 22 янв – РИА Новости. Альтернативного сервиса, который можно предложить российскому пользователю взамен TikTok пока нет, молодежь продолжает получать оттуда новости, заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
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"Я вижу, что многие продолжают пользоваться TikTok, хотя он изначально не блокировался, государство не предпринимало никаких мер по блокировке этой социальной сети. Он остается популярным, молодёжь многая новости узнает именно из этой платформы. На мой взгляд, пока нет подобной альтернативы, но технологии очень быстро развиваются, и всегда будет появляться что-то новое", - сказала Мизулина журналистам на полях 36-го фестиваля КВН, который проходит в Сочи.
По ее мнению, нет смысла вводить полное ограничение на запрещенные в РФ крупные интернет-площадки, поскольку люди найдут способ пользоваться ими.
"Технически все подобные сервисы ограничить невозможно, это вам любой IT-специалист скажет, потому что каждый гражданин может кустарно сделать анонимайзер и пользоваться, пока никто этого не увидит… Мне кажется, что пользователей очень неправильно ущемлять в данном случае, и это их выбор", - отметила Мизулина.
Говоря о развитии альтернативных зарубежных информационных сервисов в России, Мизулина выразила надежду на развитие VK Видео, отметив, что для этого уйдут годы.
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