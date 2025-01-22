Рейтинг@Mail.ru
Альтернативы TikTok в России пока нет, считает Мизулина - РИА Новости, 22.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:30 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/mizulina-1995051429.html
Альтернативы TikTok в России пока нет, считает Мизулина
Альтернативы TikTok в России пока нет, считает Мизулина - РИА Новости, 22.01.2025
Альтернативы TikTok в России пока нет, считает Мизулина
Альтернативного сервиса, который можно предложить российскому пользователю взамен TikTok пока нет, молодежь продолжает получать оттуда новости, заявила глава... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T23:30:00+03:00
2025-01-22T23:30:00+03:00
общество
технологии
россия
сочи
екатерина мизулина
лига безопасного интернета
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907238051_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_ff9d1ceaa50c2ee8480138dd11088c45.jpg
СОЧИ, 22 янв – РИА Новости. Альтернативного сервиса, который можно предложить российскому пользователю взамен TikTok пока нет, молодежь продолжает получать оттуда новости, заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. "Я вижу, что многие продолжают пользоваться TikTok, хотя он изначально не блокировался, государство не предпринимало никаких мер по блокировке этой социальной сети. Он остается популярным, молодёжь многая новости узнает именно из этой платформы. На мой взгляд, пока нет подобной альтернативы, но технологии очень быстро развиваются, и всегда будет появляться что-то новое", - сказала Мизулина журналистам на полях 36-го фестиваля КВН, который проходит в Сочи. По ее мнению, нет смысла вводить полное ограничение на запрещенные в РФ крупные интернет-площадки, поскольку люди найдут способ пользоваться ими. "Технически все подобные сервисы ограничить невозможно, это вам любой IT-специалист скажет, потому что каждый гражданин может кустарно сделать анонимайзер и пользоваться, пока никто этого не увидит… Мне кажется, что пользователей очень неправильно ущемлять в данном случае, и это их выбор", - отметила Мизулина. Говоря о развитии альтернативных зарубежных информационных сервисов в России, Мизулина выразила надежду на развитие VK Видео, отметив, что для этого уйдут годы.
https://ria.ru/20250119/tiktok-1994475951.html
россия
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907238051_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_001e01b7fdf2a36a6c3de2c0fed57f54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, россия, сочи, екатерина мизулина, лига безопасного интернета
Общество, Технологии, Россия, Сочи, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета
Альтернативы TikTok в России пока нет, считает Мизулина

Мизулина: альтернативы TikTok в РФ пока нет, он все еще популярен среди молодежи

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕкатерина Мизулина
Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Екатерина Мизулина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 22 янв – РИА Новости. Альтернативного сервиса, который можно предложить российскому пользователю взамен TikTok пока нет, молодежь продолжает получать оттуда новости, заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
«
"Я вижу, что многие продолжают пользоваться TikTok, хотя он изначально не блокировался, государство не предпринимало никаких мер по блокировке этой социальной сети. Он остается популярным, молодёжь многая новости узнает именно из этой платформы. На мой взгляд, пока нет подобной альтернативы, но технологии очень быстро развиваются, и всегда будет появляться что-то новое", - сказала Мизулина журналистам на полях 36-го фестиваля КВН, который проходит в Сочи.
По ее мнению, нет смысла вводить полное ограничение на запрещенные в РФ крупные интернет-площадки, поскольку люди найдут способ пользоваться ими.
"Технически все подобные сервисы ограничить невозможно, это вам любой IT-специалист скажет, потому что каждый гражданин может кустарно сделать анонимайзер и пользоваться, пока никто этого не увидит… Мне кажется, что пользователей очень неправильно ущемлять в данном случае, и это их выбор", - отметила Мизулина.
Говоря о развитии альтернативных зарубежных информационных сервисов в России, Мизулина выразила надежду на развитие VK Видео, отметив, что для этого уйдут годы.
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
В Госдуме допустили пересмотр отношений TikTok с Россией
19 января, 14:52
 
ОбществоТехнологииРоссияСочиЕкатерина МизулинаЛига безопасного интернета
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала