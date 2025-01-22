https://ria.ru/20250122/mizulina-1995051429.html

Альтернативы TikTok в России пока нет, считает Мизулина

Альтернативы TikTok в России пока нет, считает Мизулина - РИА Новости, 22.01.2025

Альтернативы TikTok в России пока нет, считает Мизулина

Альтернативного сервиса, который можно предложить российскому пользователю взамен TikTok пока нет, молодежь продолжает получать оттуда новости, заявила глава... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T23:30:00+03:00

2025-01-22T23:30:00+03:00

2025-01-22T23:30:00+03:00

общество

технологии

россия

сочи

екатерина мизулина

лига безопасного интернета

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907238051_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_ff9d1ceaa50c2ee8480138dd11088c45.jpg

СОЧИ, 22 янв – РИА Новости. Альтернативного сервиса, который можно предложить российскому пользователю взамен TikTok пока нет, молодежь продолжает получать оттуда новости, заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. "Я вижу, что многие продолжают пользоваться TikTok, хотя он изначально не блокировался, государство не предпринимало никаких мер по блокировке этой социальной сети. Он остается популярным, молодёжь многая новости узнает именно из этой платформы. На мой взгляд, пока нет подобной альтернативы, но технологии очень быстро развиваются, и всегда будет появляться что-то новое", - сказала Мизулина журналистам на полях 36-го фестиваля КВН, который проходит в Сочи. По ее мнению, нет смысла вводить полное ограничение на запрещенные в РФ крупные интернет-площадки, поскольку люди найдут способ пользоваться ими. "Технически все подобные сервисы ограничить невозможно, это вам любой IT-специалист скажет, потому что каждый гражданин может кустарно сделать анонимайзер и пользоваться, пока никто этого не увидит… Мне кажется, что пользователей очень неправильно ущемлять в данном случае, и это их выбор", - отметила Мизулина. Говоря о развитии альтернативных зарубежных информационных сервисов в России, Мизулина выразила надежду на развитие VK Видео, отметив, что для этого уйдут годы.

https://ria.ru/20250119/tiktok-1994475951.html

россия

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, россия, сочи, екатерина мизулина, лига безопасного интернета