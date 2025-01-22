https://ria.ru/20250122/mizulina-1995049058.html

Мизулина ответила на слова Трампа о "помощи России" во Второй мировой войне

Мизулина ответила на слова Трампа о "помощи России" во Второй мировой войне - РИА Новости, 22.01.2025

Мизулина ответила на слова Трампа о "помощи России" во Второй мировой войне

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что слова президента США Дональда Трампа о том, что Россия помогла Штатам победить во Второй... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T22:42:00+03:00

2025-01-22T22:42:00+03:00

2025-01-22T22:42:00+03:00

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лига безопасного интернета

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СОЧИ, 22 янв – РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что слова президента США Дональда Трампа о том, что Россия помогла Штатам победить во Второй мировой войне - издевательство и кощунство для советского народа. Ранее Трамп в своем аккаунте в принадлежащей ему соцсети Truth Social заявил, что нельзя забывать, что Россия помогла США выиграть Вторую мировую. По мнению Мизулиной подобное высказывание из уст американского президента звучит как оскорбление. "Сегодня увидела пост Трампа, я надеюсь, что после этого поста все восторги у большинства людей ушли на задний план. Заявлять, что Россия якобы помогала американцам выиграть Вторую мировую войну, на мой взгляд, - это просто кощунство и издевательство над памятью наших дедов и прадедов", - сказала Мизулина в ходе выступления на встрече с молодыми участниками 36-го фестиваля КВН, который проходит в Сочи. Она подчеркнула, что советские солдаты не помогали кому-то, а защищали свою Родину. "Я воспринимаю (слова Трампа - ред.) как оскорбление памяти участников Великой Отечественной войны и по-другому воспринимать не могу. Я считаю, что мой дед, как участник Сталинградской битвы, точно не помогал ни в чем Соединенным Штатам Америки и точно воевал за свою страну, за своих родных, за Россию. Поэтому подобные высказывания, мне кажется, крайне сомнительными", - заключила Мизулина. Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.

https://ria.ru/20240528/mid-1948803559.html

https://ria.ru/20250122/tramp-1995035654.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, сочи, екатерина мизулина, дональд трамп, владимир путин, лига безопасного интернета