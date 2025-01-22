Мизулина ответила на слова Трампа о "помощи России" во Второй мировой войне
Мизулина назвала слова Трампа о помощи России США во Второй мировой кощунством
Екатерина Мизулина. Архивное фото
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СОЧИ, 22 янв – РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что слова президента США Дональда Трампа о том, что Россия помогла Штатам победить во Второй мировой войне - издевательство и кощунство для советского народа.
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По мнению Мизулиной подобное высказывание из уст американского президента звучит как оскорбление.
"Сегодня увидела пост Трампа, я надеюсь, что после этого поста все восторги у большинства людей ушли на задний план. Заявлять, что Россия якобы помогала американцам выиграть Вторую мировую войну, на мой взгляд, - это просто кощунство и издевательство над памятью наших дедов и прадедов", - сказала Мизулина в ходе выступления на встрече с молодыми участниками 36-го фестиваля КВН, который проходит в Сочи.
Она подчеркнула, что советские солдаты не помогали кому-то, а защищали свою Родину.
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"Я воспринимаю (слова Трампа - ред.) как оскорбление памяти участников Великой Отечественной войны и по-другому воспринимать не могу. Я считаю, что мой дед, как участник Сталинградской битвы, точно не помогал ни в чем Соединенным Штатам Америки и точно воевал за свою страну, за своих родных, за Россию. Поэтому подобные высказывания, мне кажется, крайне сомнительными", - заключила Мизулина.
Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.