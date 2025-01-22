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Мизулина ответила на слова Трампа о "помощи России" во Второй мировой войне - РИА Новости, 22.01.2025
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22:42 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/mizulina-1995049058.html
Мизулина ответила на слова Трампа о "помощи России" во Второй мировой войне
Мизулина ответила на слова Трампа о "помощи России" во Второй мировой войне - РИА Новости, 22.01.2025
Мизулина ответила на слова Трампа о "помощи России" во Второй мировой войне
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что слова президента США Дональда Трампа о том, что Россия помогла Штатам победить во Второй... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T22:42:00+03:00
2025-01-22T22:42:00+03:00
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СОЧИ, 22 янв – РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что слова президента США Дональда Трампа о том, что Россия помогла Штатам победить во Второй мировой войне - издевательство и кощунство для советского народа. Ранее Трамп в своем аккаунте в принадлежащей ему соцсети Truth Social заявил, что нельзя забывать, что Россия помогла США выиграть Вторую мировую. По мнению Мизулиной подобное высказывание из уст американского президента звучит как оскорбление. "Сегодня увидела пост Трампа, я надеюсь, что после этого поста все восторги у большинства людей ушли на задний план. Заявлять, что Россия якобы помогала американцам выиграть Вторую мировую войну, на мой взгляд, - это просто кощунство и издевательство над памятью наших дедов и прадедов", - сказала Мизулина в ходе выступления на встрече с молодыми участниками 36-го фестиваля КВН, который проходит в Сочи. Она подчеркнула, что советские солдаты не помогали кому-то, а защищали свою Родину. "Я воспринимаю (слова Трампа - ред.) как оскорбление памяти участников Великой Отечественной войны и по-другому воспринимать не могу. Я считаю, что мой дед, как участник Сталинградской битвы, точно не помогал ни в чем Соединенным Штатам Америки и точно воевал за свою страну, за своих родных, за Россию. Поэтому подобные высказывания, мне кажется, крайне сомнительными", - заключила Мизулина. Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
https://ria.ru/20240528/mid-1948803559.html
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россия, сша, сочи, екатерина мизулина, дональд трамп, владимир путин, лига безопасного интернета
Россия, США, Сочи, Екатерина Мизулина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Лига безопасного интернета
Мизулина ответила на слова Трампа о "помощи России" во Второй мировой войне

Мизулина назвала слова Трампа о помощи России США во Второй мировой кощунством

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕкатерина Мизулина
Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Екатерина Мизулина. Архивное фото
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СОЧИ, 22 янв – РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что слова президента США Дональда Трампа о том, что Россия помогла Штатам победить во Второй мировой войне - издевательство и кощунство для советского народа.
Ранее Трамп в своем аккаунте в принадлежащей ему соцсети Truth Social заявил, что нельзя забывать, что Россия помогла США выиграть Вторую мировую.
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В МИД ответили на слова Байдена о роли США во Второй мировой войне
28 мая 2024, 02:37
По мнению Мизулиной подобное высказывание из уст американского президента звучит как оскорбление.
"Сегодня увидела пост Трампа, я надеюсь, что после этого поста все восторги у большинства людей ушли на задний план. Заявлять, что Россия якобы помогала американцам выиграть Вторую мировую войну, на мой взгляд, - это просто кощунство и издевательство над памятью наших дедов и прадедов", - сказала Мизулина в ходе выступления на встрече с молодыми участниками 36-го фестиваля КВН, который проходит в Сочи.
Она подчеркнула, что советские солдаты не помогали кому-то, а защищали свою Родину.
«
"Я воспринимаю (слова Трампа - ред.) как оскорбление памяти участников Великой Отечественной войны и по-другому воспринимать не могу. Я считаю, что мой дед, как участник Сталинградской битвы, точно не помогал ни в чем Соединенным Штатам Америки и точно воевал за свою страну, за своих родных, за Россию. Поэтому подобные высказывания, мне кажется, крайне сомнительными", - заключила Мизулина.
Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Трамп заявил, что Россия "помогла США" выиграть Вторую мировую
Вчера, 19:19
 
РоссияСШАСочиЕкатерина МизулинаДональд ТрампВладимир ПутинЛига безопасного интернета
 
 
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