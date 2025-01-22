Минздрав Таиланда прокомментировал сообщения об эпидемии на Пхукете
Минздрав Таиланда не отмечает вспышки гриппа в туристических зонах
© РИА Новости / Владислав ЖуковБангкок
© РИА Новости / Владислав Жуков
Бангкок. Архивное фото
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БАНГКОК, 22 дек – РИА Новости. Министерство здравоохранения Таиланда пока не отмечает вспышки гриппа в стране, которая бы превысила среднегодовые показатели прохладного сезона (январь – февраль), говорится в отчете об эпидемиологической ситуации в стране за неделю с 12 по 19 января и прогнозе развития ситуации на 20 – 26 января на сайте департамента контроля заболеваний таиландского минздрава.
"Несмотря на прохладную погоду с наименьшими значениями влажности на значительной части территории страны, распространение гриппа и других простудных заболеваний не выходит за рамки среднегодовых норм для прохладного сезона (январь – февраль)", - говорится в отчете.
"В течение недели с 20 по 26 января увеличение опасности распространения инфекционных простудных заболеваний сверх среднегодовых норм маловероятно", - говорится в эпидемиологическом прогнозе на неделю.
По информации, размещенной на сайте департамента отделом здравоохранения администрации провинции Пхукет, на всемирно известном туристическом острове эпидемиологическая ситуация остается нормальной, распространение инфекционных простудных заболеваний соответствует нормам для прохладного сезона. При этом дневные и ночные температуры на острове и в соседних провинциях юга Таиланда остаются более высокими, чем в провинциях центральной и северной части страны, что не способствует распространению простудных заболеваний.
Ранее в среду ряд российских СМИ распространил информацию о вспышке гриппа среди российских туристов в Таиланде, в особенности на острове Пхукет.
В русскоязычных социальных сетях Таиланда отмечена повышенная заболеваемость инфекционными простудными заболеваниями среди россиян, как проживающих в стране, так и прибывших в нее в качестве туристов, однако о массовой вспышке гриппа речь не идет. Большинство участников соцсетей склоняются к мнению, что инфекция проникла в Таиланд из России с прибывающими российскими туристами.