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Строительство и реконструкцию 30 медучреждений проведут в МО за 2025 год - РИА Новости, 22.01.2025
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Новости Подмосковья
 
16:03 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/meduchrezhdeniya-1994994966.html
Строительство и реконструкцию 30 медучреждений проведут в МО за 2025 год
Строительство и реконструкцию 30 медучреждений проведут в МО за 2025 год - РИА Новости, 22.01.2025
Строительство и реконструкцию 30 медучреждений проведут в МО за 2025 год
Программа по модернизации медицинской инфраструктуры Подмосковья предусматривает строительство и реконструкцию 30 медицинских объектов в 2025 году, сообщил... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T16:03:00+03:00
2025-01-22T16:03:00+03:00
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Программа по модернизации медицинской инфраструктуры Подмосковья предусматривает строительство и реконструкцию 30 медицинских объектов в 2025 году, сообщил 360.ru.Как рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, объекты, которые вошли в программу, отбирались местными жителями."Это взрослые и детские поликлиники, ФАПы, станции скорой помощи. Объекты вошли в нашу госпрограмму на основании наказов жителей. В частности, строится детская поликлиника на 400 посещений в Пушкинском округе. В Ногинске откроется поликлиника на 500 посещений в смену. Контроль за работами ведется депутатским корпусом совместно с жителями", – добавил он.Медицинским учреждениям Подмосковья скоро предоставят возможность продления рецептов на льготные препараты посредством телемедицинских консультаций. Это заметно сократит нагрузку на первичную медицинскую сеть.Список медицинских объектов, которые запланировано возвести или реконструировать в 2025 году в регионе, можно посмотреть на портале Мособлдумы.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Строительство и реконструкцию 30 медучреждений проведут в МО за 2025 год

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтроительство
Строительство - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Программа по модернизации медицинской инфраструктуры Подмосковья предусматривает строительство и реконструкцию 30 медицинских объектов в 2025 году, сообщил 360.ru.
Как рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, объекты, которые вошли в программу, отбирались местными жителями.
"Это взрослые и детские поликлиники, ФАПы, станции скорой помощи. Объекты вошли в нашу госпрограмму на основании наказов жителей. В частности, строится детская поликлиника на 400 посещений в Пушкинском округе. В Ногинске откроется поликлиника на 500 посещений в смену. Контроль за работами ведется депутатским корпусом совместно с жителями", – добавил он.
Медицинским учреждениям Подмосковья скоро предоставят возможность продления рецептов на льготные препараты посредством телемедицинских консультаций. Это заметно сократит нагрузку на первичную медицинскую сеть.
Список медицинских объектов, которые запланировано возвести или реконструировать в 2025 году в регионе, можно посмотреть на портале Мособлдумы.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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