https://ria.ru/20250122/meduchrezhdeniya-1994994966.html

Строительство и реконструкцию 30 медучреждений проведут в МО за 2025 год

Строительство и реконструкцию 30 медучреждений проведут в МО за 2025 год - РИА Новости, 22.01.2025

Строительство и реконструкцию 30 медучреждений проведут в МО за 2025 год

Программа по модернизации медицинской инфраструктуры Подмосковья предусматривает строительство и реконструкцию 30 медицинских объектов в 2025 году, сообщил... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T16:03:00+03:00

2025-01-22T16:03:00+03:00

2025-01-22T16:03:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Программа по модернизации медицинской инфраструктуры Подмосковья предусматривает строительство и реконструкцию 30 медицинских объектов в 2025 году, сообщил 360.ru.Как рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, объекты, которые вошли в программу, отбирались местными жителями."Это взрослые и детские поликлиники, ФАПы, станции скорой помощи. Объекты вошли в нашу госпрограмму на основании наказов жителей. В частности, строится детская поликлиника на 400 посещений в Пушкинском округе. В Ногинске откроется поликлиника на 500 посещений в смену. Контроль за работами ведется депутатским корпусом совместно с жителями", – добавил он.Медицинским учреждениям Подмосковья скоро предоставят возможность продления рецептов на льготные препараты посредством телемедицинских консультаций. Это заметно сократит нагрузку на первичную медицинскую сеть.Список медицинских объектов, которые запланировано возвести или реконструировать в 2025 году в регионе, можно посмотреть на портале Мособлдумы.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)