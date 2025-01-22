https://ria.ru/20250122/mazut-1994934597.html

Обнаруженные на побережье Азовского моря выбросы мазута убрали за сутки

Обнаруженные на побережье Азовского моря выбросы мазута убрали за сутки - РИА Новости, 22.01.2025

Обнаруженные на побережье Азовского моря выбросы мазута убрали за сутки

Работы по сбору выбросов нефтепродуктов на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, обнаруженных во вторник, завершены, сообщили в МЧС РФ. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T10:38:00+03:00

2025-01-22T10:38:00+03:00

2025-01-22T10:38:00+03:00

происшествия

азовское море

славянский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 22 янв - РИА Новости. Работы по сбору выбросов нефтепродуктов на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, обнаруженных во вторник, завершены, сообщили в МЧС РФ. Во вторник краевой оперштаб заявил о расширении зоны мониторинга из-за обнаружения мазута на побережье Азовского моря. Размер фракций нефтепродукта, обнаруженных на берегу Азовского моря в Славянском районе, достигал 45 сантиметров. "Ранее на 8,5 километре берега Азовского моря, в районе урочища Кучугуры, обнаружены локальные выбросы нефтепродуктов. Работы по сбору отходов завершены", - говорится в сообщении. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.

https://ria.ru/20250121/kuban-1994887155.html

https://ria.ru/20250122/krym-1994926769.html

азовское море

славянский район

россия

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происшествия, азовское море, славянский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе