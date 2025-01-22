Рейтинг@Mail.ru
Обнаруженные на побережье Азовского моря выбросы мазута убрали за сутки - РИА Новости, 22.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:38 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/mazut-1994934597.html
Обнаруженные на побережье Азовского моря выбросы мазута убрали за сутки
Обнаруженные на побережье Азовского моря выбросы мазута убрали за сутки - РИА Новости, 22.01.2025
Обнаруженные на побережье Азовского моря выбросы мазута убрали за сутки
Работы по сбору выбросов нефтепродуктов на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, обнаруженных во вторник, завершены, сообщили в МЧС РФ. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T10:38:00+03:00
2025-01-22T10:38:00+03:00
происшествия
азовское море
славянский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение двух танкеров в керченском проливе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994930437_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_dbd19485be56dfac44a43452e7a341ce.jpg
КРАСНОДАР, 22 янв - РИА Новости. Работы по сбору выбросов нефтепродуктов на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, обнаруженных во вторник, завершены, сообщили в МЧС РФ. Во вторник краевой оперштаб заявил о расширении зоны мониторинга из-за обнаружения мазута на побережье Азовского моря. Размер фракций нефтепродукта, обнаруженных на берегу Азовского моря в Славянском районе, достигал 45 сантиметров. "Ранее на 8,5 километре берега Азовского моря, в районе урочища Кучугуры, обнаружены локальные выбросы нефтепродуктов. Работы по сбору отходов завершены", - говорится в сообщении. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
https://ria.ru/20250121/kuban-1994887155.html
https://ria.ru/20250122/krym-1994926769.html
азовское море
славянский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994930437_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_dce290533c26142aa5766d8c67b8e76c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, азовское море, славянский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Азовское море, Славянский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Обнаруженные на побережье Азовского моря выбросы мазута убрали за сутки

МЧС: обнаруженные на побережье Азовского моря выбросы мазута убрали за сутки

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПоследствия разлива нефтепродуктов
Последствия разлива нефтепродуктов - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Последствия разлива нефтепродуктов
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 22 янв - РИА Новости. Работы по сбору выбросов нефтепродуктов на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, обнаруженных во вторник, завершены, сообщили в МЧС РФ.
Во вторник краевой оперштаб заявил о расширении зоны мониторинга из-за обнаружения мазута на побережье Азовского моря. Размер фракций нефтепродукта, обнаруженных на берегу Азовского моря в Славянском районе, достигал 45 сантиметров.
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
На Кубани нашли новый способ очистки песка от мазута
Вчера, 20:32
"Ранее на 8,5 километре берега Азовского моря, в районе урочища Кучугуры, обнаружены локальные выбросы нефтепродуктов. Работы по сбору отходов завершены", - говорится в сообщении.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
Сотрудники МЧС РФ убирают мазут у мыса Панагия, где на мели стоит танкер Волгонефть-239 - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
В Крыму и Севастополе вывезли около 750 тонн загрязненного мазутом грунта
09:52
 
ПроисшествияАзовское мореСлавянский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала