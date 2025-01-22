https://ria.ru/20250122/liksutov-1994957453.html

Ликсутов: более 10,5 тысячи человек посетили каток в "Печатниках"

Ликсутов: более 10,5 тысячи человек посетили каток в "Печатниках" - РИА Новости, 22.01.2025

Ликсутов: более 10,5 тысячи человек посетили каток в "Печатниках"

Бесплатный каток для сотрудников предприятий, москвичей и гостей города открылся в конце прошлого года на площадке "Печатники" ОЭЗ "Технополис Москва"; его... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T13:00:00+03:00

2025-01-22T13:00:00+03:00

2025-01-22T13:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

сергей собянин

анатолий гарбузов

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Бесплатный каток для сотрудников предприятий, москвичей и гостей города открылся в конце прошлого года на площадке "Печатники" ОЭЗ "Технополис Москва"; его посетили более 10,5 тысячи человек, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в течение зимних месяцев в городе проходят различные фестивали, спортивные и развлекательные мероприятия. Например, в этом сезоне впервые заработал бесплатный каток на территории ОЭЗ Москвы для сотрудников промпредприятий и жителей близлежащих районов", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он отметил, что каток пользуется популярностью, его посетило уже более 10,5 тысячи человек.Посетителям ледовой площадки доступны бесплатные мастер-классы для начинающих. Их проводят профессиональные спортсмены каждую пятницу."За время работы технокатка опытные фигуристы провели пять тренировок, участие в них приняли более 160 человек. На площадке созданы все необходимые условия для комфортного пребывания гостей – предусмотрены пункты проката снаряжения и заточки коньков, а также защитное оборудование", – рассказал министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, его слова приводятся в сообщении.Он добавил, что детям можно арендовать на катке "помощника фигуриста". Это передвижная фигура в виде животного или героя мультфильма.По словам генерального директора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дегтева, каток позволил привлечь внимание жителей столицы на особую экономическую зону. Так, около 60% посетителей ледовой площадки стали жителями близлежащих районов.Ледовая площадка работает каждый день с 11:00 до 23:00 часов. Покататься на ней можно по бесплатному билеты - 1,5 часа, но, чтобы посетить каток, нужно пройти аккредитацию на сайте.

https://ria.ru/20250122/liksutov-1994935936.html

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москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов, департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы