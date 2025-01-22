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Ликсутов: более 10,5 тысячи человек посетили каток в "Печатниках" - РИА Новости, 22.01.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
13:00 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/liksutov-1994957453.html
Ликсутов: более 10,5 тысячи человек посетили каток в "Печатниках"
Ликсутов: более 10,5 тысячи человек посетили каток в "Печатниках" - РИА Новости, 22.01.2025
Ликсутов: более 10,5 тысячи человек посетили каток в "Печатниках"
Бесплатный каток для сотрудников предприятий, москвичей и гостей города открылся в конце прошлого года на площадке "Печатники" ОЭЗ "Технополис Москва"; его... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T13:00:00+03:00
2025-01-22T13:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
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максим ликсутов
сергей собянин
анатолий гарбузов
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Бесплатный каток для сотрудников предприятий, москвичей и гостей города открылся в конце прошлого года на площадке "Печатники" ОЭЗ "Технополис Москва"; его посетили более 10,5 тысячи человек, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в течение зимних месяцев в городе проходят различные фестивали, спортивные и развлекательные мероприятия. Например, в этом сезоне впервые заработал бесплатный каток на территории ОЭЗ Москвы для сотрудников промпредприятий и жителей близлежащих районов", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он отметил, что каток пользуется популярностью, его посетило уже более 10,5 тысячи человек.Посетителям ледовой площадки доступны бесплатные мастер-классы для начинающих. Их проводят профессиональные спортсмены каждую пятницу."За время работы технокатка опытные фигуристы провели пять тренировок, участие в них приняли более 160 человек. На площадке созданы все необходимые условия для комфортного пребывания гостей – предусмотрены пункты проката снаряжения и заточки коньков, а также защитное оборудование", – рассказал министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, его слова приводятся в сообщении.Он добавил, что детям можно арендовать на катке "помощника фигуриста". Это передвижная фигура в виде животного или героя мультфильма.По словам генерального директора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дегтева, каток позволил привлечь внимание жителей столицы на особую экономическую зону. Так, около 60% посетителей ледовой площадки стали жителями близлежащих районов.Ледовая площадка работает каждый день с 11:00 до 23:00 часов. Покататься на ней можно по бесплатному билеты - 1,5 часа, но, чтобы посетить каток, нужно пройти аккредитацию на сайте.
https://ria.ru/20250122/liksutov-1994935936.html
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москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов, департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Сергей Собянин, Анатолий Гарбузов, Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Ликсутов: более 10,5 тысячи человек посетили каток в "Печатниках"

Опытные фигуристы провели пять тренировок за время работы катка в "Печатниках"

© Фото : пресс-служба ДИПП Опытные фигуристы провели пять тренировок за время работы катка в "Печатниках"
Опытные фигуристы провели пять тренировок за время работы катка в Печатниках - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© Фото : пресс-служба ДИПП
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Бесплатный каток для сотрудников предприятий, москвичей и гостей города открылся в конце прошлого года на площадке "Печатники" ОЭЗ "Технополис Москва"; его посетили более 10,5 тысячи человек, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в течение зимних месяцев в городе проходят различные фестивали, спортивные и развлекательные мероприятия. Например, в этом сезоне впервые заработал бесплатный каток на территории ОЭЗ Москвы для сотрудников промпредприятий и жителей близлежащих районов", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Ликсутов: в столице появится 11 спортивных объектов при поддержке города - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Ликсутов: в столице появятся 11 спортивных объектов при поддержке города
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Он отметил, что каток пользуется популярностью, его посетило уже более 10,5 тысячи человек.
Посетителям ледовой площадки доступны бесплатные мастер-классы для начинающих. Их проводят профессиональные спортсмены каждую пятницу.
"За время работы технокатка опытные фигуристы провели пять тренировок, участие в них приняли более 160 человек. На площадке созданы все необходимые условия для комфортного пребывания гостей – предусмотрены пункты проката снаряжения и заточки коньков, а также защитное оборудование", – рассказал министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, его слова приводятся в сообщении.
Он добавил, что детям можно арендовать на катке "помощника фигуриста". Это передвижная фигура в виде животного или героя мультфильма.
По словам генерального директора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дегтева, каток позволил привлечь внимание жителей столицы на особую экономическую зону. Так, около 60% посетителей ледовой площадки стали жителями близлежащих районов.
Ледовая площадка работает каждый день с 11:00 до 23:00 часов. Покататься на ней можно по бесплатному билеты - 1,5 часа, но, чтобы посетить каток, нужно пройти аккредитацию на сайте.
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