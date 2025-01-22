https://ria.ru/20250122/liksutov-1994935936.html

Ликсутов: в столице появятся 11 спортивных объектов при поддержке города

Ликсутов: в столице появятся 11 спортивных объектов при поддержке города - РИА Новости, 22.01.2025

Ликсутов: в столице появятся 11 спортивных объектов при поддержке города

Более 1,5 миллиарда льготных инвестиционных кредитов на строительство 11 современных спортивных комплексов помог привлечь московский Фонд поддержки... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T11:13:00+03:00

2025-01-22T11:13:00+03:00

2025-01-22T11:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

сергей собянин

анатолий гарбузов

поддержка бизнеса

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Более 1,5 миллиарда льготных инвестиционных кредитов на строительство 11 современных спортивных комплексов помог привлечь московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "С 2022 года город реализует программу льготного инвесткредитования, которая позволяет промышленникам привлекать средства по эффективной процентной ставке и направлять их на собственное развитие. По поручению Сергея Собянина в прошлом году действие программы было расширено на инвесторов, возводящих в столице спортивные объекты", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он отметил, что таким образом с июля прошлого года застройщики смогли привлечь более 1,5 миллиарда рублей при участии Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства. Сумма была направлена на создание в городе 11 физкультурно-оздоровительных комплексов с крытыми катками, теннисными кортами и футбольными площадками.Например, новый ледовый комплекс "Монтреал" площадью четыре тысячи квадратных метров открылся в Южном Бутово с поддержкой Москвы в декабре 2024 года. Этот объект размещен по реализуемой департаментом спорта столицы программой устройства некапитальных спортобъектов в соответствии с утвержденной отраслевой схемой.Другие 10 объектов общей площадью более 28 тысяч квадратных метров на данный момент только возводятся. Среди них футбольные манежи, крытые катки и теннисные корты, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы с универсальными спортивными залами и многое другое."Благодаря мере поддержки застройщики могут получить до 500 миллионов рублей под 3 процента годовых на срок до трех лет. Ожидаем, что по программе до 2030 года в Москве будет создано в общей сложности 300 новых спортобъектов", – отметил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.Так, чтобы получить средства по льготной ставке, нужно заключить кредитный договор, а затем обратиться в Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Как только заявку одобрят, то подписывается договор финансовой поддержки для того, чтобы компенсировать части затрат на уплату процентов по кредиту. Затем на счет компании в банке, где был открыт кредит, перечисляется нужная сумма.Ранее Ликсутов сообщил, что в Москве продолжается реализация масштабных инвестпроектов. Благодаря этим инициативам в столице будут построены предприятия по выпуску продуктов питания, стройматериалов, где создадут около 17 тысяч новых рабочих мест.

https://ria.ru/20250121/assortiment-1994835687.html

https://ria.ru/20250121/liksutov-1994766167.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов, поддержка бизнеса