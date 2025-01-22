https://ria.ru/20250122/liksutov-1994935936.html
Ликсутов: в столице появятся 11 спортивных объектов при поддержке города
Ликсутов: в столице появятся 11 спортивных объектов при поддержке города - РИА Новости, 22.01.2025
Ликсутов: в столице появятся 11 спортивных объектов при поддержке города
Более 1,5 миллиарда льготных инвестиционных кредитов на строительство 11 современных спортивных комплексов помог привлечь московский Фонд поддержки... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T11:13:00+03:00
2025-01-22T11:13:00+03:00
2025-01-22T11:13:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
сергей собянин
анатолий гарбузов
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994935766_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_a4a818eefd5a1db1dc9bafa4d781fc76.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Более 1,5 миллиарда льготных инвестиционных кредитов на строительство 11 современных спортивных комплексов помог привлечь московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "С 2022 года город реализует программу льготного инвесткредитования, которая позволяет промышленникам привлекать средства по эффективной процентной ставке и направлять их на собственное развитие. По поручению Сергея Собянина в прошлом году действие программы было расширено на инвесторов, возводящих в столице спортивные объекты", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он отметил, что таким образом с июля прошлого года застройщики смогли привлечь более 1,5 миллиарда рублей при участии Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства. Сумма была направлена на создание в городе 11 физкультурно-оздоровительных комплексов с крытыми катками, теннисными кортами и футбольными площадками.Например, новый ледовый комплекс "Монтреал" площадью четыре тысячи квадратных метров открылся в Южном Бутово с поддержкой Москвы в декабре 2024 года. Этот объект размещен по реализуемой департаментом спорта столицы программой устройства некапитальных спортобъектов в соответствии с утвержденной отраслевой схемой.Другие 10 объектов общей площадью более 28 тысяч квадратных метров на данный момент только возводятся. Среди них футбольные манежи, крытые катки и теннисные корты, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы с универсальными спортивными залами и многое другое."Благодаря мере поддержки застройщики могут получить до 500 миллионов рублей под 3 процента годовых на срок до трех лет. Ожидаем, что по программе до 2030 года в Москве будет создано в общей сложности 300 новых спортобъектов", – отметил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.Так, чтобы получить средства по льготной ставке, нужно заключить кредитный договор, а затем обратиться в Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Как только заявку одобрят, то подписывается договор финансовой поддержки для того, чтобы компенсировать части затрат на уплату процентов по кредиту. Затем на счет компании в банке, где был открыт кредит, перечисляется нужная сумма.Ранее Ликсутов сообщил, что в Москве продолжается реализация масштабных инвестпроектов. Благодаря этим инициативам в столице будут построены предприятия по выпуску продуктов питания, стройматериалов, где создадут около 17 тысяч новых рабочих мест.
https://ria.ru/20250121/assortiment-1994835687.html
https://ria.ru/20250121/liksutov-1994766167.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994935766_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_9ae3e8fbe93ea053f430f8fa8368951b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов, поддержка бизнеса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Сергей Собянин, Анатолий Гарбузов, Поддержка бизнеса
Ликсутов: в столице появятся 11 спортивных объектов при поддержке города
Заммэра Ликсутов: при поддержке города в Москве появятся 11 спортивных объектов
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Более 1,5 миллиарда льготных инвестиционных кредитов на строительство 11 современных спортивных комплексов помог привлечь московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"С 2022 года город реализует программу льготного инвесткредитования, которая позволяет промышленникам привлекать средства по эффективной процентной ставке и направлять их на собственное развитие. По поручению Сергея Собянина в прошлом году действие программы было расширено на инвесторов, возводящих в столице спортивные объекты", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Он отметил, что таким образом с июля прошлого года застройщики смогли привлечь более 1,5 миллиарда рублей при участии Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства. Сумма была направлена на создание в городе 11 физкультурно-оздоровительных комплексов с крытыми катками, теннисными кортами и футбольными площадками.
Например, новый ледовый комплекс "Монтреал" площадью четыре тысячи квадратных метров открылся в Южном Бутово с поддержкой Москвы в декабре 2024 года. Этот объект размещен по реализуемой департаментом спорта столицы программой устройства некапитальных спортобъектов в соответствии с утвержденной отраслевой схемой.
Другие 10 объектов общей площадью более 28 тысяч квадратных метров на данный момент только возводятся. Среди них футбольные манежи, крытые катки и теннисные корты, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы с универсальными спортивными залами и многое другое.
"Благодаря мере поддержки застройщики могут получить до 500 миллионов рублей под 3 процента годовых на срок до трех лет. Ожидаем, что по программе до 2030 года в Москве будет создано в общей сложности 300 новых спортобъектов", – отметил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.
Так, чтобы получить средства по льготной ставке, нужно заключить кредитный договор, а затем обратиться в Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Как только заявку одобрят, то подписывается договор финансовой поддержки для того, чтобы компенсировать части затрат на уплату процентов по кредиту. Затем на счет компании в банке, где был открыт кредит, перечисляется нужная сумма.
Ранее Ликсутов сообщил, что в Москве продолжается реализация масштабных инвестпроектов. Благодаря этим инициативам в столице будут построены предприятия по выпуску продуктов питания, стройматериалов, где создадут около 17 тысяч новых рабочих мест.